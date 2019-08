Peste 5.000 de manifestanți s-au adunat luni la aeroportul internațional din Hong Kong luni, a declarat luni un responsabil al poliției, în condițiile în care toate zborurile de luni, plecari și sosiri, au fost anulate, scrie AFP.





#BREAKING: Hong Kong airport authority says all passengers are advised to leave the terminal buildings as soon as possible https://t.co/q2CcRFkC1r