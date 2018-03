Stiri pe aceeasi tema

- Primul eveniment din saptamana GMW a reunit astazi, la Bursa de Valori București, mai mulți liceeni care au participat la deschiderea ședinței de tranzacționare. “ASF are in derulare, de trei ani, un amplu proiect de educație financiara care vizeaza, in principal, creșterea gradului de ințelegere…

- Banca Nationala a Romaniei in parteneriat cu Child and Youth Finance International si Ministerul Educatiei Nationale organizeaza, in perioada 12 - 16 martie 2018, 'Global Money Week - Saptamana Mondiala a Banilor', iar tematica din acest an este "Money Matters Matter". BNR participa…

- Evenimentul organizat la Liceul Tehnologic “Ioan Corivan” din Huși a cuprins recitarea de catre elevi a poeziilor proprii, momente muzicale, precum și o istorie a marțișorului și a zilei de 8 Martie. Cele mai frumoase desene și marțișoare hand-made realizate de elevi au fost premiate. Diplome au primit…

- Cu prilejul praznicului Invierii Domnului, Muzeul de Arta Populara Constanta, fidel misiunii sale de a promova traditiile autentice romanesti, organizeaza, si in acest an, ateliere muzeale cu tematica pascala pentru copii.In cadrul acestor activitati educative, care se vor desfasura in perioada 19 30…

- Parinții ai caror copii implinesc șase ani pana la 31 august 2018, inclusiv, merg, incepand de astazi, sa ii inscrie la școala. In cazul celor care fac șase ani dupa aceasta data, pot urma invațamantul primar numai dupa ce un psiholog le evalueaza dezvoltarea psihosomatica și spune ca pot face fața…

- Joi incepe inscrierea copiilor in clasa pregatitoare. Parinții ai caror copii implinesc 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv, sunt obligați sa ii inscrie la școala. In cazul celor care fac 6 ani dupa aceasta data, pot urma invațamantul primar numai dupa ce un psiholog le evalueaza dezvoltarea psihosomatica…

- De joi, 8 martie, va puteți inscrie copilul in clasa pregatitoare. Au inceput inscrierile, iar parinții sunt așteptați la școli pentru a depune cererea și actele necesare. Aveți posibilitatea sa faceți acest lucru și online, dar tot trebuie sa ajungeți, totuși, și la școala. Peste 6.000 de locuri sunt…

- A șasea ediție a Competiției naționale de educație financiara Bani pentru școala ta™ aduce din nou finanțari de pana la 10.000 de euro pentru liceele din Romania. Elevi de liceu cu varsta mai mare de 15 ani, dar și absolvenți, profesori, parinți și alți susținatori ai unitaților de invațamant pot…

- United Way Romania, organizatie non-guvernamentala cu sediul in Bucuresti, deruleaza proiecte in domenii precum educatie, sanatate si integrare pe piata muncii. ONG-ul schimba fata cladirilor si le transforma in centre comunitare, unde copii si parintii pot invata, si cauta solutii la problemele…

- Scolile din Capitala si din opt judete vor fi inchise in continuare toata saptamana, din cauza viscolului si a temperaturilor scazute, iar in alte trei judete, respectiv Arges, Tulcea si Dolj, cursurile vor fi suspendate doar joi, conform datelor transmise miercuri seara de catre Ministerul Educatiei.…

- Vremea capricioasa nu se da batuta nici joi, cand luna martie debuteaza cu temperaturi scazute pentru aceasta perioada, dar și cu ninsori și vant. De vineri, insa, lucrurile par sa se linișteasca in privința condițiilor meteo, astfel ca in mai multe județe, cursurile vor fi reluate.

- S-a discutat public ca unul dintre motivele pentru care a fost decisa inchiderea școlilor a fost acela de a evita aglomerarea strazilor cu parinți dornici sa iși aduca copilul la școala din cartiere mai indepartate. Ca de obicei, au ieșit in fața in discuțiile de pe rețelele sociale parinți și ne-parinți…

- Inspectoratul Scolar Judetean Alba transmite detalii despre evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor, pentru inscrierea in invatamantul primar, in anul scolar 2018-2019. Reamintim ca solicitarile de inscriere la scoala se pot depune incepand cu 8 martie, doar dupa realizarea acestei evaluari.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a raspuns dur criticilor venite in urma deciziei de a inchide scolile, dupa avertismentul meteorologilor. Firea a declarat, in cadrul comandamentului de iarna de la Primaria Generala ca "scolile sunt deschise pentru educatie si nu pentru supraveghere".Citeste…

- Ministerul Educației a aprobat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta…

- O scoala unica de practici corporale si educatie artistica pentru copii va fi deschisa pe 19 martie de Centrului National al Dansului Bucuresti, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, prima REACTIE la cererea de revocare a lui Kovesi: 'Nu depinde ce cred eu...' Prima editie a…

- Pe 27 februarie demareaza prima etapa de inscriere in invatamantul primar a copiilor care implinesc varsta de 6 ani pana la data de 31 august 2018 inclusiv. Pe 26 februarie, se vor afișa la sediile școlilor (și pe paginile lor de internet) informații legate de numarul de locuri in clasele pregatitoare,…

- Astazi, incepand cu orele 10.00, batranii de la Caminul „Zathureczky Berta” participa la un program de educație sanitara, cu tematica „Persoanele cu dizabilitați”. Cei 87 de beneficiari ai serviciilor oferite de caminul pentru batrani „Zathureczky Berta” participa astazi, intre orele 10.00 și 12.00…

- Au inceput inscrierile pentru Intalnirea Eparhiala a copiilor și tinerilor. Evenimentul care se desfașoara anual in Eparhia Greco Catolica de Maramureș va avea loc pe data de 14 aprilie 2018 (prima sambata dupa Paști), la Giulești, in Protopopiatul Sighet. Astfel, copiii și tinerii cu varsta cuprinsa…

- La sarbatoarea Intampinarii Domnului, voluntarii Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului au desfasurat a 43 a editiei a Campaniei de "Preventie si Educatie pentru Sanatate", in beneficiul a 80 de copii din satele Rotari si Malu Rosu, aferente judetului Prahova. La editia aceasta, au participat 7…

- Ministrul Muncii a fost rugat sa detalieze afirmatia facuta anterior de ministrul propus pentru Educatie, potrivit caruia exista posibilitatea de a se aplica deduceri pentru parintii care isi trimit copiii la scoala. "Asa este, este in programul de guvernare. Este vorba de impozitul pe gospodarie despre…

- Înscrierile pentru sustinerea examenului de Bacalaureat în prima sesiune au început astazi 29 ianuarie si dureaza pâna pe 2 februarie 2018, conform calendarului aprobat de ministerul Educatiei.

- "17 discipline si 34 de ore pe saptamana sunt cu siguranta prea mult, in conditiile in care informatiile cuprinse acolo, dar si metodele de transmitere sau evaluare nu sunt cele mai relevante. Astfel scoala se transforma intr-o corvoada, conducand la un start gresit in viata profesionala. Trebuie…

- Cadrele didactice din invatamantul primar din Vrancea au participat, sambata, 27 ianuarie, la Conferinta Judeteana „Resurse educationale moderne si integrarea lor in activitatea didactica”. Oaspeții evenimentului și-au manifestat opțiunea ca elevii sa studieze educație financiara,…

- In perioada 23-24 ianuarie 2018 a avut loc Consiliul Național al Federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” – federație la care este afiliata și Uniunea Sindicala Teritoriala a F.S.E. „Spiru Haret” Alba (S.L.I. Sebeș, S.I.P. „Avram Iancu” Abrud, S.L.I. Școala cu clasele I-VIII Campeni, S.G.Ș.I.…

- Politistii au inceput o ancheta la Scoala din Fundeni-Zarnesti, judetul Buzau, dupa ce o eleva de 12 ani a fost batuta crunt de un baiat, chiar in microbuzul scolar, care se deplasa catre domiciliile copiilor. Altercatia a fost filmata de un coleg si trimisa familiei victimei. Soferul spune ca si-a…

- ♦ Parintii romani rotunjesc cu bani de acasa cheltuielile in Educatie prin sume echivalente cu 39% din cheltuielile totale ale statului cu educatia, releva date ale Comisiei Europene furnizate la cerere Ziarului Financiar. Este cel mai mare procent din UE, media la nivelul Uniunii fiind de 12,9%.

- Oana Cuzino este una dintre invitatele unei noi ediții Atelierele de Idei Unica, ce va avea loc pe 25 ianuarie, de la ora 19:00, la ParkLake Shopping Center (Bd. Liviu Rebreanu, nr. 4). Alaturi de Oana Cuzino, vei avea ocazia sa-i intalnești pe Miruna Stanculescu (psihoterapeut), pe Ciprian Teleman…

- Programul educațional Ajungem MARI a dat startul înscrierilor pentru modulul de primavara de voluntariat în centre de plasament. Astfel, 2.000 de copii și tineri instituționalizați așteapta 1.000 de noi prieteni voluntari care sa dedice 3 ore pe saptamâna și sa le ofere cunoștințe…

- Scriam intr-o postare pe facebook ca, pe vremea cand eram la școala, nu prea am avut rolul de prințesa, regina și așa mai departe. Pe atunci, eram sigura ca problema era in parul scurt pe care-l aveam. Dupa ce mi-am scris gandurile pe facebook, am observat ca persoanele care ma urmaresc vorbesc despre…

- Acestia au aflat care este valaorea ascunsa a unui lucru sau serviciu si de ce este bine sa facem economii in timpul anului. „Continuam anul acesta misiunea noastra de a aduce educatia financiara cat mai aproape de elevi si de a forma, cu sprijinul trainerilor nostri, viitori adulti care pot lua decizii…

- Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri, astazi, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie si care a durat trei saptamani, potrivit calendarului anului scolar 2017-2018.Elevii din toate ciclurile de invatamant vor mai avea o vacanta intersemestriala intre 3 februarie 2018 si 11 februarie…

- Unul dintre cele mai de succes proiecte realizate la UVT, West Summer University, o initiativa a Organizatiei Studentilor din Universitatea de Vest Timisoara, va beneficia in urmatorii trei ani de o finanțare de aproape 2,2 milioane lei prin Schema de Granturi Competitive pentru universitați din…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) face un anunț important care ii vizeaza pe cei care doresc sa imbrace uniforma de pompier. Candidații se pot inscrie la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” din Boldești saptamana viitoare. „In atentia candidatilor…

- Un numar de 10.000 de antreprenori au participat in 2017 la seminariile si workshopurile organizate de BT Club. În total, au avut loc aproape 90 de astfel de evenimente in aproximativ 40 de localitati din tara.BT Club este o initiativa a Bancii Transilvania, prin care contribuie,…

- Toti tinerii care depasesc stadiul comfortabil al liceului si se inscriu la facultate incep sa isi puna intrebari despre cum se vor descurca pe plan financiar cand vor fi pe cont propriu, potrivit Financial Times. Krishan Puvvada, un student care a facut practica la Financial…

- Activitatea s-a desfasurat in cadrul Scolii Speciale nr. 2 „Constantin Pufan” din Galati si a constat in oferirea de kituri scolare echipate specific nevoilor educationale. Pe langa aceste daruri cu rechizite, copiii au primit si mult asteptatele dulciuri.

- Colindele din program au fost interpretate de componentii celor trei coruri Angeli: Mini Angeli, dirijor Ovidiu Manolache, Angeli Junior, dirijor Mirela Palamariu si Angeli Senior, dirijor Manuel Giugula, avandu-le ca invitate speciale pe sopranele Ana Maria Donose si Cristina Grigoras, prim soliste…

- In cadrul competiției „Școala altfel” organizata in acest an, o numeroasa echipa a Colegiului „C.D. Loga”, coordonata de profesorul de fizica dr. Sandu Golcea, și-a adjudecat primul loc la secțiunea „Educație pentru sanatate și stil de viața sanatos”, cu proiectul „Living like an Astronaut” , obținand,…

- Marti, deputatul PSD Prahova Rodica Paraschiv a mers la Slanic, unde a oferit daruri de Craciun copiilor de la Scoala generala din Prajani. La randul lor, cei mici i-au intampinat pe musafiri cu colinde, iar dupa impodobirea bradului de Craciun, copiii s-au bucurat sa-si desfaca darurile primite.…

- Un jurnalist mexican a fost impuscat mortal marti in timp ce se afla la petrecerea de Craciun organizata de scoala la care invata fiul sau, au anuntat autoritatile, ceea ce creste la 12...

- Circa 30 de tineri pasionati de ciclism din Zalau vor participa la o noua actiune a “ciclo-mosilor”, ce va avea loc sambata, 16 decembrie, in resedinta de judet. La evenimentul care se doreste sa ajute si sa aduca zambetele pe chipurile copiilor cu dizabilitati, dar si a celor care le ies in cale in…

- ISJ Vaslui a finalizat proiectul “Școala și familia – impreuna pentru pentru o educație de calitate”, finanțat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus+. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Vaslui a organizat conferința finala a proiectului “Școala și familia – impreuna pentru pentru o educație de…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Hornbach, unul dintre principalii retaileri locali de materiale de constructii si gradinarit, organizeaza evenimente pentru cei mici. Astfel, copiii sunt așteptați sa-l cunoasca pe Moș Craciun și sa-și testeze creativitatea in cadrul atelierelor de creație special pregatite…

- Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, va susține vineri un curs de perfecționare la Școala de Antrenori a FRF. Potrivit surselor GSP.RO, la curs vor participa antrenorii care acum participa la cursul pentru obținerea licenței PRO, dar și tehnicianii care o dețin. Cursul va fi unul de perfecționare…

- "Am crescut de mic cu acest instrument in casa pentru ca unchii mei sunt profesori de muzica. M-a atras clarinetul pentru sunetele armonioase pe care le poate scoate și de trei ani m-am inscris la Școala de Muzica și Arte Plastice 'Victor Karpis' din municipiul Giurgiu unde studiez clarinetul. Chiar…