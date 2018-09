Stiri pe aceeasi tema

- Smart Start USA, program lansat de fostul ministru pentru afaceri, Ilan Laufer, prin care se doreste finanțarea și facilitarea accesului a cel putin 10.000 de IMM-uri și antreprenori din Romania, anual, pe piața Statelor Unite ale Americii, va avea un buget total de 500 milioane dolari, prin credite…

- 500 de milioane de dolari pentru companiile cu capital romanesc, prin intermediul Smart Start USAProgramul va fi lansat oficial luna viitoare. Echipa de proiect a avut o noua sesiune de analiza a strategiei de implementare a Smart Start USA și a definitivat ultimele detalii, la inceputul…

- ​Toyota a anunțat ca va investi 500 milioane de dolari in Uber pentru dezvoltarea programului de mașini care se pot conduce singure, iar din 2021 tehnologiile Uber vor fi testate in trafic pe MPV-uri Toyota Sienna. Companiile auto iși dau seama ca vanzarile lor vor depnde de segmentul ride-sharing și…

- Congresul american a aprobat, cu o majoritate clara, bugetul in valoare de 716,3 miliarde de dolari al Pentagonului, care accelereaza cheltuielile militare si consolideaza pozitia Statelor Unite in fata Rusiei, evitand sa-l supere pe Donald Trump, care urmeaza acum sa-l ratifice, relateaza AFP.

- Actorul de actiune Dwayne "The Rock" Johnson a inceput in forta anul 2018, filmul produs de Sony "Jumanji: Welcome to the Jungle" impunandu-se printre productiile cu cele mai mari incasari dupa ce a strans aproape 1 miliard de dolari din cinematografele din intreaga lume. Au urmat insa doua filme…

- Zhang Xiaoen (29 ani), fiul unui om de afaceri de success din Hangzhou, China, risca mulți ani de inchisoare dupa ce a imprumutat zeci de milioane de dolari pentru a iși rasfața pretențioasa iubita.

- Hotararea de Guvern nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat cu scopul stimularii investitiilor cu impact major in economie a fost modificata si completata de catre Ministerul Finantelor, arata un comunicat de presa transmis miercuri de instituție, scrie Mediafax.Printre…

- Cel mai mare producator de ulei vegetal cu actionariat romanesc, Ardealul Carei, a inregistrat anul trecut circa 57% din vanzari la export, adica 139 de milioane de lei (30 mil. euro). Pe piata interna, compania comercializeaza uleiurile vegetale Ardealul, Floarea de Aur si Helios in mai multe variante…