Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 465 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 118 locuri de munca pentru: ajutor bucatar, asistent comercial, brutar, bucatar, casier, cofetar, consilier vanzari, dulgher, electrician de reparatii frigidere,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 496 locuri de munca vacante. Ungaria – 117 locuri de munca pentru: ajutor bucatar, brutar, bucatar, casier, cofetar, consilier vanzari, designer web, dulgher, electrician de reparatii frigidere, facturist, lucrator…

- 495 locuri de munca vacante in Spatiul Economic European in Economie / on 29/05/2019 at 15:16 / Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 495 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 117 locuri de munca: 5 montator structuri metalice,10 montator…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 580 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 104 locuri de munca: 20 manipulant marfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 lucrator in constructii, 10 montator structuri pentru constructii, 10 vanzator,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 580 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 104 locuri de munca: 20 manipulant marfuri pe raft, 10 casier, 10 dulgher, 10 lucrator in constructii, 10 montator structuri pentru constructii, 10 vanzator,…

- Operatorii economici din Spatiul Economic European (SEE) pun la dispozitie 373 de locuri de munca, pe care le ofera prin intermediul retelei Eures Romania, majoritatea in Spania, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), publicate miercuri. potrivit Agerpres Potrivit…

- Administrația Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca a facut publica oferta de locuri de munca in strainatate, valabila la data de 9 aprilie, prin reteaua EURES. Sute de posturi disponibile in țari precum Austria, Belgia, Croatia, Danemarca, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Slovacia,…

- Pentru Viktor Orbán, Matteo Salvini si Steve Bannon, alegerile europene din 26 mai vor servi drept referendum referitor la imigratie. Ei cred ca acea criza migratorie din 2015 a bulversat politica europeana – plasând marile partide în defensiva si dezvaluind temeri securitare…