Uniunea Salvati Romania isi va desemna sambata, in cadrul Congresului partidului, candidatul la alegerile prezidentiale, pe ordinea de zi regasindu-se si modificarea Statutului formatiunii, astfel incat presedintele USR sa fie ales de toti membrii. Congresul USR, la care vor participa 500 de delegati, va avea loc sambata, incepand cu ora 10,30, la Teatrul National Bucuresti. In cursa interna pentru a fi desemnat candidat la prezidentiale s-au inscris Dan Barna, Mihai Gotiu, Dragos Dinulescu si Dumitru Stanca. "In primul rand, USR isi va alege sambata, la Congres, candidatul pentru functia de presedinte…