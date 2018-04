Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 500 de cartuse de calibru 7,65, provenind cel mai probabil din timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, au fost gasite sambata seara de doua persoane care cautau metale in Padurea Dumbrava de la marginea municipiului Sibiu, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei…

- Un copil in varsta de sase ani, care se pierduse de mama lui, a fost gasit in paraul Valea Veseudului, el fiind in stop cardio-respirator, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Sibiu.Salvatorii incearca manevre de resuscitare. Copilul a fost cautat de noua pompieri din orasul…

- Accident pe un drum din vestul țarii, in aceasta dimineața. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența Arad, o camioneta s-a rasturnat in afara parții carosabile, pe DN 7, in localitatea Odvos. In urma accidentului, doi barbați au ramas incarcerați, fiind nevoie de intervenția…

- Echipa pirotehnica din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Crisana” al judetului Bihor s-a deplasat miercuri, in jurul orei 17:15, in localitatea Cordau pentru asanarea teritoriului de muniția ramasa neexplodata. La fata locului, specialistii au constatat ca este vorba despre…

- Digul de la Capeni, care era in pericol sa cedeze sub presiunea viiturii venite pe Raul Olt in cursul noptii de miercuri spre joi, a rezistat orelor critice, iar apele sunt in scadere, informeaza reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Apa e in scadere, au trecut cele…

- In saptamana 05 – 09 martie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 21 actiuni de control la operatori economici, institutii si unitați administrativ teritoriale. De asemenea,…

- Un barbat a murit, iar doua femei au fost ranite intr-un accident petrecut joi dupa-amiaza in judetul Olt, in care au fost implicate un camion si un autoturism.Citeste si: INEDIT-Iohannis a povestit cum s-a PIERDUT in Serbia: Detaliile care au facut DELICIUL jurnalistilor / VIDEO Potrivit…

- 13 elemente de munitie ramasa neexplodata, din timpul conflictelor militare, au fost ridicate de echipa pirotehnica a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Anghel Saligny ” al judetului Vrancea, pe timpul unei misiuni de asanare din localitatea Domnești Sat (comuna Pufești –…

- Doua adolescente au fost spitalizate, in noaptea de luni spre marti, la Sectia de pediatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati Botosani, ca urmare a intoxicarii cu monoxid de carbon, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei…

- Pompierii valceni intervin duminica seara la Maldaresti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la depozitul neconform de deseuri din localitate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Acesta a precizat ca dupa cercetarile preliminare…

- Un barbat in varsta de 43 de ani din satul Pietrosu, comuna Costesti, a murit vineri seara carbonizat, dupa ce locuinta sa a fost cuprinsa de flacari. Doua autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Buzau au ajuns la locul anuntat, printr-un apel al unor vecini la 112, unde au gasit…

- Ziua Protectiei Civile din Romania, sarbatorita miercuri, 28 februarie, a fost o zi fericita pentru cateva cadre din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Porolissum – Salaj, Astfel, patru subofiteri si un ofiter din ISU Salaj au fost inaintați la gradul urmator, inaintea expirarii stagiului…

- Un adolescent din Gorj, suparat ca elevii din alte județe nu trebuie sa mearga la școala, a trimis un mesaj pompierilor prin care i-a rugat sa suspende cursurile și in județul lui. Cei de la ISU i-au raspuns baiatului. Pompierii au reamintit faptul ca educația este cea mai puternica arma iar in cele…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, luni seara, la 112 a fost primit un apel care anunta ca saisprezece persoane care se aflau in zece autoturisme au ramas inzapezite in Bulgaria, la trei kilometri de punctul de trecere a frontierei Vama Veche. Centrul Judetean…

- Un accident grav de circulație s-a produs, in aceasta seara, pe un drum din vestul țarii, o tanara fiind resuscitata și transportata in stare grava la spital. Accidentul a avut loc pe drumul național 79, la ieșire din localitatea Zimandu Nou, județul Arad, care leaga orașul Arad de Oradea. Potrivit…

- O bucata de tabla a fost smulsa de vantul puternic, miercuri dupa-amiaza, de pe acoperișul unei gradinițe din Sibiu. La aceasta ora, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgența Sibiu intervin pentru indepartarea tablei avand in vedere ca in gradinița sunt copii. Ramona Nistor, purtator de cuvant…

- Un camion a ars in urma unui accident in Nadeș, Mureș. Șoferul mastodontului incarcat cu ciocolata a pierdut controlul, a lovit un stalp de electricitate, o țeava de gaz și a distrus gardul unei locuințe. Miercuri dimineața, sute de oameni din intreaga comuna nu au curent electric, din cauza incidentului.…

- Duminica dimineața, la ora 7:30 s-a dat alarma in orașul aradean Pecica, unde o cladire cu funcții mixte – casa de locuit și bar – a ars din temelii. Au intervenit Detașamentul de Pompieri Arad și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența Pecica, in momentul sosirii pompierilor, incendiul manifestandu-se…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina pe strada Suceava din municipiul Constanta, acolo unde un copil s-ar fi aflat in pericol de cadere de la etajul patru al unui bloc. Echipele de interventie au fost alertate…

- Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca sa cada, au intervenit alpinistii care au impins-o in balcon de unde a fost preluata de medici. Pompierii din Bucuresti au anuntat, miercuri, ca, dupa o interventie de peste 12 ore, alpinistii…

- Explozia fara flacara de la o benzinarie din municipiul Galati s-a produs in urma utilizarii unui bidon de plastic pentru alimentarea cu benzina de la o pompa, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita. Potrivit sursei…

- Panica, in acest weekend, intr-o comuna argeseana, dupa ce un localnic a gasit un obuz. Proiectilul s-a dovedit a fi unul periculos, care ar fi aputut exploda oricand, dupa cum au concluzionat specialistii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges.

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, duminica dimineata, dintr-un bloc de garsoniere din orasul Targu Neamt, in urma unui incendiu, a anuntat dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Neamt. Potrivit sursei citate, incendiul a izbucnit intr-una dintre garsonierele din imobil,…

- Colegii lui nea Ionica au povestit ca barbatului i s-a facut rau, nu a mai avut nicio reacție, lucru care i-a speriat teribil. Din fericire, la sosirea medicilor, batranul frizer iși mai venise in simțiri. A mers pe picioare la ambulanța, deși a fost nevoie sa fie sprijinit. Cel mai probabil, omul a…

- O bomba din cel de-al Doilea Razboi Mondial a fost descoperita miercuri in fostul lac Pescarus, din apropierea unei benzinarii, in municipiul Satu Mare, aceasta fiind ridicata de pompieri, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta seara intr o cladire aflata in incinta Manastirii Namaiesti din localitatea Valea Mare Pravat. La fata locului intervin pompierii pentru stingerea flacarilor, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, la fata…

- Un barbat din localitatea Albesti din judetul Botosani a descoperit, marti, o grenada in gospodaria sa, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, munitia, care dateaza, cel mai probabil, din Al Doilea Razboi Mondial, a fost…

- Un proiectil exploziv de calibrul 75 milimetri a fost descoperit, joi, pe o pasune din satul Corhana - comuna Dulcesti din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un localnic a alertat autoritatile prin…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un magazin de mase plastice (magazinul economic) din Piața Centrala a municipiului Vaslui. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Podul Inalt” Vaslui, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma.…

- Șase pensiuni din Straja amendate din cauza conditiilor de securitate la incendiu Administratorii a sase pensiuni din statiunea Straja au fost amendati de pompierii militari pentru ca spatiile de cazare sau alimentatie publica pe care le detin nu indeplinesc conditiile de securitate la incendiu, valoarea…

- In perioada 23.01.2018 –25.01.2018, subunitațile Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Giurgiu au intervenit la 16 situații de urgența, astfel: – 13 intervenții ale Serviciului Mobil de Urgenta, Reanimare și Descarcerare pentru acordarea primului ajutor medical. In cazul interventiilor…

- Sapte persoane fara adapost au fost ridicate de pe strazile din municipiul Dorohoi, in urma temperaturilor foarte scazute din ultimele 48 de ore, a declarat joi, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), colonelul Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, echipajele medicale…

- Corpul K al Universitatii „VALAHIA” din municipiul Targoviste a fost gazda conferintei de presa in cadrul careia s-a prezentat evaluarea activitatii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „BASARAB I” al Judetului Dambovita pe anul 2017. Prezent la eveniment a fost colonel Cezar-Mihai DAMIAN, adjunct…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul anului 2017, la peste 5.700 de situatii de urgenta, cu aproximativ 14% mai multe decat in 2016, anul trecut fiind inregistrate cele mai multe incendii din ultimii sapte ani, a declarat joi, la bilantul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, inspectorul…

- Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineata, pe DN 24 Vaslui – Iasi, pe raza comunei Solesti, la un autocamion care transporta seminte de floarea-soarelui, circulatia in zona desfasurandu-se cu dificultate, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Din primele informatii obtinute…

- Clipe de groaza pentru patru copii raniți intr-un accident in Nepos, județul Bistrița. In drum spre școala, copiii au fost spulberați de o mașina care a derapat pe carosabilul umed. Minorii au fost transportați de urgența la spital. Cea care a provocat accidentul este o șoferița de 25 de ani din comuna…

- Personalul paramedical care lucreaza pe autosanitarele SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Lugoj și al Stației de pompieri Buziaș va fi prezent in spitalele din Lugoj și Buziaș, pentru aprofundarea cunoștințelor. Demersul face parte dintr-un program-pilot care are ca scop consolidarea și aprofundarea…

- Misiune mai puțin obișnuita pentru pompierii brașoveni. Ei au fost solicitați, luni, sa salveze o pisica ramasa „suspendata” intr-un brad. Potrivit plt. maj. Luiza Danila, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, interventia de salvare a avut loc pe strada General Traian Mosoiu.…

- "In accident au fost implicate doua autoturisme. In urma impactului, doua victime au ramas incarcerate. Pentru eliberarea acestora si acordarea primului ajutor au intervenit echipele de descarcerare si prim ajutor de la Detasamentul de pompieri Deva si Serviciul Judetean de Ambulanta", a declarat…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- Un pompier a fost ranit, marti seara, in timpul interventiei pentru stingerea incendiului izbucnit la o fabrica de prelucrare a carnii din orasul Topoloveni, informeaza Agerpres.ro. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, pompierul a calcat intr o tava cu ulei incins…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Sectia Macin au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru salvarea unui adolescent, in varsta de 17 ani, care era blocat pe un versant in apropierea localitatii Greci, zona Cascade.Potrivit ISU…

- Sase pietoni au fost accidentati, in mai putin de o ora, in trei accidente produse pe DN 17, pe Valea Bargaului din judetul Bistrita-Nasaud, doi dintre acestia fiind in stare critica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Dupa cum precizeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Satu Mare, Adriana Pop, a declarat ca flacarile au fost stinse, joi seara, de volumul mare de apa care a iesit din pamant, in prezent nemaiexistand emisii de gaze. In momentul in care volumul de apa va fi inlocuit de gaze, flacarile…

- Ca in fiecare prima miercuri din luna, chiar daca este prima zi de lucru oficiala a anului, sirenele de alarmare publica vor suna din nou in mai multe localitati din judetul Brasov, in aceasta dimineata in intervalul 10.00 – 11.00. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov se ține de programul…