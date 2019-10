Peste 500 de antreprenori au urmat cursuri de administrare a afacerii organizate de Consiliul Naţional al IMM-urilor Proiectul a fost destinat dezvoltarii capacitatii de administrare a afacerilor pentru liderii de IMM-uri din Romania si a fost derulat in perioada 4 mai 2019 - 19 octombrie 2019, informeaza CNIPMMR. Obiectivul general al proiectului a fost promovarea unei ocupari sustenabile si de calitate a fortei de munca din regiunile Nord-Est, Centru si Sud-Est, prin oferirea unor cursuri integrate de formare profesionala pentru 600 de intreprinzatori, manageri si angajati ai departamentelor de resurse umane, in vederea adaptarii activitatii acestora la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

