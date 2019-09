Peste 50 MIL. de masini diesel "murdare" circula pe drumurile din UE. Mai mult de o cincime sunt VW

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația non-guvernamentala Transport & Environment a publicat in aceasta saptamana un nou raport cu privire la numarul de mașini diesel "murdare" aflate in circulație in Uniunea Europeana. Prin diesel "murdar", organizația ințelege orice mașina diesel cu motor Euro 5 sau Euro 6 care emite in realitate…

- Primaria Capitalei ar putea sa ofere taximetriștilor 3.000 de vouchere in valoare de 15.000 de lei pentru a-și achiziționa mașini noi, cu norma de poluare euro 6, potrivit unui proiect de hotarare ce va fi dezbatut in ședința de marți a Consiliului General. Proiectul urmeaza sa intre pe ordinea de zi…

- Un accident rutier s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, in municipiul Aiud. Doua mașini s-au lovit, in zona unei benzinarii. Accidentul s-a produs pe strada Transilvaniei, la ieșirea din municipiul Aiud spre Turda. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme, marca Volkswagen și…

- Echipajele mobile ale INP, dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip ,"RADAR", astazi, vor activa pe drumurile publice naționale și republicane:M 5: Chișinau - Balți - Criva, km km 214 – 253;R 1: Chișinau - Ungheni, km km 9 – 40 - 70 - 103;G 91:

- Cativa tineri teribilisti au fost surprinsi in timp ce se amuzau urcati pe plafonul unei masini aflate in mers. Cel care a postat imaginile pe un site de socializare spune ca inregistrarea video a fost facuta pe Transfagarasan.

- Cel mai mare targ din Oltenia, organizat la Polovragi a atras anul acesta 10.000 de oameni. Aglomerația a fost cuvantul de ordine, participanții fiind nevoiți sa stea la cozi pentru cumparaturi sau pentru a degusta cate ceva din produselele tradiționale, oferite spre vanzare de comercianți. Șoferii…

- In data de 7 iulie 2019, un polițist din Galda de Jos, in timp ce se afla in timpul liber, in autoturismul proprietate personala, condus de prietena sa, pe DN 1, in apropierea municipiului Alba Iulia a observat un autoturism care circula haotic, intrand de mai multe ori pe contrasens. Polițistul a…

- Daimler va trebui sa recheme in service peste 60.000 de masini Mercedes diesel din Germania dupa ce testele au scos la iveala ca softul instalat distorsioneaza rezultatele la testele emisiilor poluante, a anuntat sambata Ministerul Transporturilor.