Peste 50% dintre elevii care au sustinut Simularea Evaluarii Nationale au obtinut medii peste 5

- Un procentaj de 53,1% dintre elevii de clasa a VIII-a si 52,4% dintre elevii de clasa a VII-a au obtinut medii mai mari sau egale cu 5 la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale, desfasurata in perioada 11-13 martie.

- Simularea Evaluarii Nationale 2019: Rezultatele FINALE. Ce note au obținut elevii de clasa a VII-a și a VIII-a Ministerul Educatiei Nationale a centralizat rezultatele finale inregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a (EN VIII), desfașurata…

- Nici jumatate dintre elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea evaluarii nationale la matematica nu au obtinut note peste 5.00. Rezultatele comunicate de Inspectoratul Școlar Judetean Suceava arata ca dintr-un numar total de 6.883 candidati prezenti, doar 38,77% au obtinut la ...

- Simularea Evaluarii Nationale a continuat miercuri – 13 martie cu proba scrisa la Limba si literatura materna. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Salaj la clasa a VII-a, au fost prezenti 391 elevi din 414 elevi inscrisi (23 absenti), iar la clasa a VIII-a au fost prezenti…

- Conform Inspectoratului Școlar Județean, in Timiș sunt 11.504 elevi in clasa a VII-a și a VIII-a – copii care sunt așteptați la simularea Evaluarii Naționale in acest an. Este vorba despre 5.855 de copii din clasa a VII-a, din Timiș, și 5.649 de elevi de clasa a VIII-a. La simularea Bacalaureatului,…

- Vedeti aici calendarul Simularilor pentru Evaluarea Nationala 2019 si pentru Bacalaureat 2019 >> Anul acesta, in premiera, vor sustine simularea Evaluarii si elevii de clasa a VII, nu doar cei de a VIII-a, iar subiectele vor fi in proportie de 30% itemi obiectivi. Va prezentam lista continuturilor pentru…

- Cu mai puțin de o luna inainte de simularea examenului de Evaluare Naționala a elevilor de clasa a VIII-a, Ministerul Educației s-a gandit sa anunțe și datele exacte. Astfel, pe 11 martie urmeaza ca elevii sa susțina simularea probei de la limba și literatura romana, pe 12 cea de la matematica, iar…