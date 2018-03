Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim garantat de stat in sectorul real va fi majorat de la 1 mai. O inițiativa in acest sens a fost elaborata de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale și urmeaza sa fie prezentat spre aprobare Guvernului.

- Numarul contractelor de munca inregistrate a scazut ca urmare a modificarilor legislatiei fiscale intrate in vigoare la 1 ianuarie 2018. Totodata, sunt tot mai multe contracte la limita salariului minim pe economie sau chiar sub acest nivel, iar discrepanta dintre salariile mici si cele mari s-a…

- Moartea celor cinci romani uciși de o puternica explozie produsa la uzina chimica Unipetrol din orasul Kralupi nad Vltavou, situat in nordul capitalei Cehiei, a dezvaluit o realitate neștiuta. Intre Romania și Cehia exista in acest moment o legatura nevazuta, un adevarata du-te – vino de mașini care…

- La bursa locurilor de munca, oamenii au ajuns sa se roage sa NU fie angajati. S-a intamplat la Targoviste, iar cei care fug de munca sunt asistatii social. Prefera sa stea degeaba pe bani mai putini, decat sa munceasca pentru un salariu.

- Angajatorii americani au creat in luna februarie 2018 cel mai mare numar de locuri de munca din ultimele 18 luni, depasind cu mult estimarile analistilor, dar cu toate acestea rata somajului a ramas nemodificata la 4,1%, transmite Reuters. Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul…

- Senatorii din Comisia pentru munca, familie si protectie sociala au adoptat raport de admitere cu amendamente la proiectul de lege privind modificarea si completarea Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. Astfel, in conditiile in care un beneficiar de ajutor social refuza un loc de munca acestuia…

- Manu Tomescu sustine ca angajati ai companiei miniere cu cele mai mici salarii l-au intrebat de ce nu incaseaza in mana, lunar, 1900 de lei, daca Guvernul a majorat salariul minim pe economie. Vicepresedintele Sindicatului Energia Rovinari a explicat angajatilor CE Oltenia, pe pagina…

- Raportul a fost aprobat cu sapte voturi pentru si patru abtineri. Proiectul de lege a fost sustinut in fata senatorilor din comisie de deputatul ALDE Stefan-Alexandru Baisanu. Inițiativa a deputaților ALDE"Este o initiativa a colegilor din grupul ALDE care vizeaza cateva…

- Propunerea privind eliminarea taxei radio-tv a fost respinsa duminca de elvetieni prin referendum. Aceasta taxa este una din cele mai mari din Europa. De asemenea, in 2014, elvetienii au refuzat cel mai mare salariu minim pe economie de peste 3.000 de euro pe luna.

- Comisia pentru munca din Senat a dat marti raport de respingere propunerii legislative care vizeaza abrogarea pensiilor speciale. Senatorii PNL si PMP s-au abtinut de la vot. Initiatorii proiectului, parlamentarii USR, propun restabilirea egalitatii in relatia cu statul prin abrogarea regimurilor…

- Datele furnizate de Eurostat au fost publicate de Profit.ro și fac referire la luna ianuarie 2018. Potrivit sursei citate, salariul minim brut pe economie in Bulgaria, in perioada precizata, a fost 261 de euro pe luna, iar in Lituania – 400 de euro. Salariul minim pe economie…

- Munca in slujba cetateanului poate fi foarte stresanta uneori, atat de stresanta incat primarul unei comune din Bistrita-Nasaud si-a dat un spor special. Este vorba despre sporul pentru conditii vatamatoare, pe care edilul l-a incasat in 2016.

- Verdict definitiv in dosarul in care Victor Viorel Ponta, fost prim ministru al Romaniei si fost lider al Partidului Social Democrat PSD , si Gratiela Gavrilescu, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, au fost amendati la Constanta, cu 20 din salariul minim brut pe economie. La inceputul lunii iulie…

- Discounterul german Lidl, care a cucerit in sase ani comertul alimentar local, majoreaza salariile celor peste 5.500 de angajati de la 1 martie, astfel ca un vanzator va castiga minimum 3.061 de lei brut (1.800 lei net), iar un comisionar va ajunge la 3.301 lei brut, informeaza Ziarul Financiar in ediția…

- Poate multa lume nu intelege furia oamenilor care lucreaza in carierele miniere ale Complexului Energetic Oltenia. Ma refer la oamenii care lucreaza in productie, nu la cei de la birouri. Cei care nu au fost in viata lor &icir...

- Reprezentantii Primariei Cluj-Napoca au declarat ca, in cazul in care persoanele care beneficiaza de venit minim garantat nu presteaza lucrarile pentru municipalitate, li se vor sista ajutorul financiar. „Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat proiectul de hotarare privind Planul de actiuni…

- Asociația Elevilor din Constanța (AEC), organizația reprezentativa a elevilor din județ, solicita Consiliului Local Municipal Constața și primarului Decebal Fagadau creșterea finanțarii educației, in contextul discuțiilor privind adoptarea bugetului local pe anul 2018. In cursul saptamanii trecute am…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar pe tema unei situații paradoxale din economia romaneasca, aceea ca multinaționalele au decis din proprie inițiativa sa majoreze salariul minim, asta deși ani de-a randul au criticat guvernele pentru astfel de…

- Propunere PNL: Cei care refuza un loc de munca raman fara ajutor social Deputatul PNL, Florin Roman, a initiat o petitie online prin care propune modificarea alineatulului (7) al articolului 15 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, astfel incat persoanele apte de munca sa isi…

- Salariul mediu pe economie, cu aproape 7% mai mare in decembrie. Domeniile cu cele mai mari cresteri Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), castigul salarial mediu nominal net a crescut in luna decembrie 2017, cu 6,7% fata de luna precedenta si cu 11,7% fata de decembrie 2016. În…

- Raportul Corpului de Control al Guvernului asupra Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti arata ca o angajata a obtinut salariu echivalent cu 10 lei pe secunda, suma ce depaseste profiturile realizate de firme precum Rompetrol, Carrefour, Lidl, E.ON, Mol, Metro, Mega Image sau Electrica Furnizare.

- Blocul Național Sindical atrage atenția ca ordonanța de urgența privind salariile pe care guvernul dorește sa o adopte nu va face altceva decat sa adanceasca și mai mult haosul salarial și fiscal. Sindicaliștii avertizeaza ca noul act normativ este o soluție pompieristica iar guvernul nu a realizat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca, in anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adauga o crestere, in medie, de 3 - 4% la salariul…

- Doar 48% dintre angajatorii din Romania au modificat contractele de munca modificate in programul REVISAL, iar peste 2 milioane de oameni vor avea salariile scazute in mediul privat, a declarat Dumitru Costin, liderul Blocului Național Sindical (BNS). Pentru ca salariații sa nu aiba lefurile reduse…

- „Daca intrebați pe strada ce il intereseaza pe omul de rand, il intereseaza ce mananca, cat costa medicamentele, chiria, gazul. La asta trebuie sa se gandeasca un guvern, la nevoile cetațeanului de jos. Ala e indicatorul cel mai important al activitații economice. Atunci cand acel cetațean platește…

- Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei. „Aceasta crestere a pensiilor…

- Premierul desemnat, Viorica Dancila, a declarat, luni, in plenul reunit al Parlamentului ca majorarea salariilor este calea pe care trebuie sa mearga, precizand ca in 2020 salariul minim net pe economie va depasi 300 de euro. „Vreau ca romanii sa aiba salarii cat mai apropiate de cele din Uniunea Europeana.…

- Vicepresedintele Federatiei Nationale Mine Energie, Constantin Mitrescu, este de parere ca salariul minim in Complexul Energetic Oltenia va fi cu 400 de lei peste salariul minim pe economie dupa echilibrarile salariale din februarie. Mitrescu a...

- Noul program de guvernare: TVA scade, salariul minim si punctul de pensie cresc, familiile incurajate sa faca mai multi copii Vineri, coalitia pentru guvernare PSD-ALDE a publicat noul program de guvernare pe care se va baza guvernul Viorica Dancila, prin care TVA scade de la 19% la 18%, salariul…

- De la 1 ianuarie, salariul minim pe economie a crescut la 1.900 de lei brut. Aceasta modificare le-a adus romanilor care au salariul minim pe economie peste 100 de lei in plus in mana, fața de anul trecut.Acum, romanii primesc vești uriașe, informeaza Bugetul.ro. Salariile vor crește din nou.…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu a declarat, vineri, ca taxa de solidaritate a fost scoasa din programul de guvernare, insa a spus ca nu se renunta la impozitul pe venitul global, care nu este operationalizat inca, deoarece Ministerul Finantelor nu dispune deocamdata de logistica necesara.…

- Noul program de guvernare al coalitiei PSD-ALDE a fost publicat pe site-ul Parlamentului, acesta continand 278 de pagini. Atat programul de guvernare, cat si noul guvern condus de Viorica Dancila vor fi votate luni, in plenul reunit. Fata de programele precedente, acesta nu mai contine teremene limita.…

- Unul dintre cele mai sarace orase ale Romaniei trece printr-o noua criza dupa ce in urma cu patru ani a fost salvat de la faliment, cu ajutorul fondurilor guvernamentale. De aceasta data, criza este cauzata de lipsa oamenilor care vor sa munceasca.

- Salariile mici, de multe ori minimul pe economie, precum si ascensiunea continua a pietelor din Asia au dus la disparitia a 135.000 de locuri de munca din industriile de textile, imbracaminte si incaltaminte in perioada 2007-2017. In aceeasi perioada insa, salariile celor peste 200.000 de angajati ramasi…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Foto: revelionlamarriott.ro Șefii PNL Dambovița au sarbatorit la un hotel de cinci stele, din capitala, intrarea in noul an. JW Post-ul Șefii PNL Dambovița, Revelion de cinci stele la Marriott! Doua meniuri, cat salariul minim pe economie apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Conform ultimelor date furnizate, prin intermediul Retelei Eures, 300 de locuri de munca sunt disponibile in Portugalia, la cules de zmeura. Recrutarea se face la Braila, pe 19 ianuarie, iar dosarele pentru selectie se pot depune pana pe 15 ianuarie. Data estimata de angajare este sfarsitul lunii februarie/inceputul…

- Nu trebuie sa fii doctor in economie ca sa intelegi ca orice marire de salariu sau de pensie atrage de la sine scumpiri in lant. Iata ca dupa majorarea accizei la produse petroliere din toamna ce a adus o scumpire a combustibilor la pompa cu aproape un leu din 10 ianuarie se majoreaza si pretul […]

- Rapoartele salariale ale localului Glassdoor pentru luna decembrie au constatat ca, in ansamblu, salariul mediu de baza in SUA a inregistrat o creștere de 1,1% fața de anul precedent, conform Businessinsider.com.

- Contribuția pentru asigurarea in caz de boala și pentru indemnizații este de 1% și se achita, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, de catre persoanele fizice care nu sunt salariate și au alte venituri. Acestea erau asigurate pana la finele anului 2017 in baza unei declarații de asigurare pentru concedii…

- Chiar daca salariul minim si salariul mediu au crescut consistent, in 2017 s-a declansat o criza de forta de munca fara precedent, care i-a obligat pe angajatori sa acorde mai multe bonusuri si pe Guvern sa majoreze contingentul de personal din strainatate care va putea fi angajat in Romania.

- Sunt 5 situatii in care salariul minim net difera pentru angajati, in functie de deducerile personale de care beneficiaza in anul 2018, conform calculelor Ministerului Muncii: 1. Salariul brut 1.900 lei, fara persoane aflate in intretinere: Salariul net: 1.162 lei Contributiile angajatului: - contributia…