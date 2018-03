Stiri pe aceeasi tema

- Mii de manifestanti cu drapele separatiste catalane au iesit duminica pe strazile Barcelonei dupa arestarea in Germania a fostului lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, ceruta de justitia spaniola, transmite AGERPRES, citand AFP.Citeste si: Premii de aproape 5 MILIOANE de euro, la Loto:…

- Fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont a parasit Finlanda inainte ca autoritatile sa puna in aplicare mandatul de arestare primit de la spanioli, a declarat un parlamentar finlandez, citat de BBC.

- Cel putin 27 de oameni au fost raniti în urma unei manifestatii care a degenerat în Barcelona. Mii de oameni au iesit pe strazi dupa ce justitia spaniola a emis mandate de arestare împotriva a cinci lideri separatisti.

- Tentativa de desemnare a lui Jordi Turull ca premier al Cataloniei a esuat. Deputatii din formatiunea "Candidaturii unitatii populare", unul dintre cele trei partide separatiste din Parlamentul de la Barcelona, au anuntat ca se vor abtine de la vot.

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Un barbat care a fost dat afara dintr-un club de noapte a intrat cu masina in persoane care dansau intr-un cort, ranind cel putin 13 oameni, a anuntat politia citata de The Associated Press.

- Zeci de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona, raspunzand apelului unei asociatii separatiste, pentru a cere formarea unui guvern determinat sa avanseze spre secesiune, au constatat jurnalisti ai AFP.Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul "Republica…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Cel putin opt oameni au murit si alti 80 au fost raniti in urma atacului comis, vineri, in capitala statului Burkina Faso, Ouagadougou, asupra Ambasadei franceze si asupra sediului armatei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- FC Barcelona s-a distrat cu Girona, una dintre rivalele sale din Catalonia, intr-o partida din etapa a XXV-a a campionatului Spaniei. Dupa ce s-a vazut condusa cu 1-0 la doar trei minute de la startul meciului, trupa lui Ernesto Valverde s-a razbunat apoi si s-a impus in final cu un categoric 6-1. Spectacolul…

- Parlamentul catalan, dominat de separatisti, va tine la 1 martie o sesiune plenara pentru a încerca sa deblocheze învestirea unui nou presedinte al guvernului regional, în timp ce Carles Puigdemont ramâne singurul candidat, a anuntat vineri legislativul de la Barcelona, scrie…

- Circulatia este oprita, la ora transmiterii stirii, pe DN1, pe ambele sensuri de mers, in dreptul localitatii Beclean din judetul Brasov, dupa ce, pe sensul de mers Fagaras catre Sibiu, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate un autoturism si un tir, trei persoane fiind ranite usor.

- Politia catalana a retinut 14 persoane care s-au legat vineri cu lanturi la usile unui tribunal din Barcelona, in semn de protest, potrivit lor - impotriva 'represiunii' declansate de justitia spaniola in regiune de la proclamarea 'Republicii Catalane' in octombrie, decizie care a ramas fara efect,…

- Un autobuz a intrat intr-un grup de polițiști in capitala iraniana Teheran. Cel puțin trei oameni au murit și șapte au fost raniți. Totul s-a intamplat chiar in fața sediului central al poliției.

- Un barbat a impușcat mai mulți oameni in sudul Rusiei cu ocazia unei sarbatori religioase denumite Maslenita. Cel puțin patru femei au fost ucise și mai multe persoane au fost ranite, scrie Xinhua.

- Poate ati uitat de Catalonia si de Carles Puigdemont, foarte ciudatul si interesantul erou al unei noi „revolutii permanente“ care se apropie peste cateva zile de momentul sau culminant, parte a unui scenariu foarte bine pregatit si care se poate foarte usor transforma intr-un precedent juridic cu urmari…

- Un balon cu aer cald care avea la bord 16 de oameni s-a prabușit in Australia. Potrivit informațiilor preliminare, in urma incidentului, sapte oameni au fost raniti. Victimele au varste cuprinse intre 27 si 70 de ani. "Incidentul putea fi si mai grav.

- Accidentul a avut loc pe o strada din oras. Soferita a iesit de pe o strada laturalnica, a virat la dreapta, iar pentru ca nu s-a asigurat a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. In urma impactului acesta a fost proiectat intr-un gard. Soferita, copilul ei, dar si soferul celuilalt…

- In timpul unui miting al Partidului Popular (PP, dreapta, la guvernare) la Cordoba (sudul Spaniei), Rajoy a declarat sa asteapta sa fie "numita o persoana care vede lucrurile in mod diferit si, mai ales, care spune: sunt un lider politic si de aceea voi respecta legea, pentru ca este obligatia mea…

- Un barbat de 58 de ani a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin un alt autovehicul care circula regulamentar. O pasagera din primul autoturism a intrat in stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai reusit sa o resusciteze.

- Presedintele Parlamentului regional catalan, Roger Torrent, a anuntat, marti, ca alegerea unui nou lider a fost amanata, insistand ca singurul candidat potrivit pentru conducerea Cataloniei este Carles Puigdemont, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Yemenului a ordonat duminica tuturor unitatilor sale militare "sa inceteze imediat focul" dupa luptele sangeroase care au izbucnit cu fortele separatiste in Aden, mare oras din sudul acestei tari scena a unui indelungat razboi, informeaza AFP si Reuters. La ordinul presedintelui…

- Separatistul catalan Carles Puigdemont s-a întâlnit marti la Copenhaga cu deputati danezi, cu care a discutat despre criza institutionala din Catalonia si statutul Groenlandei si al Insulelor Feroe, teritorii autonome ale Danemarcei, relateaza AFP. Puigdemont, inculpat în Spania pentru…

- Carles Puigdemont a ajuns in Danemarca, luni, ignorand amenintarile Madridului, care a declarat ca va cere arestarea fostului oficial catalan, daca acesta va parasi Belgia, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Un reprezentant al Politiei a precizat ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta, iar, in urma exploziei produse de aceasta, trei persoane au murit si alte 19 au fost ranite. "Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand de carne de porc, cu 10 minute inaintea exploziei", a reprezentantul…

- Trei oameni au murit si alti 19 au fost raniti in urma unei explozii provocata de o bomba ce a avut loc intr-o piata din orasul Yala, Thailanda, au anuntat, luni, autoritatile locale, relateaza site-ul postului France 24.

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont va sustine luni o conferinta in Danemarca, in timpul primei sale calatorii in afara Belgiei, unde s-a stabilit de la sfarsitul lui octombrie, inainte ca justitia spaniola sa-l puna sub acuzare pentru rebeliune si secesiune, informeaza vineri agentiile…

- Furtuna Friederike s-a mutat in Polonia, dupa ce a produs pagube importante in Germania și Olanda. 8 oameni au murit și peste 60 au fost raniți. Sute de zboruri au fost anulate, iar pe calea ferata se circula cu dificultate in continuare.

- In cadrul unui interviu acordat pentru un post de radio din Belgia, Puigdemont a declarat ca noile tehnologii ii permit sa guverneze regiunea, chiar daca se afla la Bruxelles.”Cred ca pot servi Catalonia bine. Daca voi avea suficiente voturi, care ar fi problema ca eu sa nu fiu reales?…

- Carles Puigdemont, fostul lider al Cataloniei, a declarat, vineri, ca datorita noilor tehnologii poate conduce regiunea de la Bruxelles, in contextul in care partidele separatiste au anuntat ca il vor nominaliza pe Puigdemont pentru functia de premier al regiunii, relateaza The Associated Press.

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.

- Printr-un verdict pronuntat luni, un tribunal din Barcelona a hotarat ca partidul fostilor presedinti nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica din Catalonia (CDC), a fost finantat ilegal. Potrivit hotararii instantei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de…

- Cel putin 48 de oameni au fost raniti, marti, dupa ce un autobuz școlar s-a izbit frontal de zidul unei case, in localitatea Eberbach din Germania. Printre victime sunt 43 de copii.Poliția vorbeste despre zece raniți grav.

- Premierul spaniol Mariano Rajoy a avertizat, ieri, ca autonomia catalana va ramane suspendata daca fostul sef al executivului regional, Carles Puigdemont, isi va relua functiile incercand sa guverneze in exil fiind, la Bruxelles. Puigdemont, pe numele caruia Madridul a emis un mandat de arestare pentru…

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Principalele doua partide separatiste din Catalonia, JxCat (Impreuna pentru Catalonia) si ERC - republicanii de stanga -, au convenit sa formeze o coalitie de guvernare condusa de liderul catalan destituit Carles Puigdemont, autoexilat la Bruxelles dupa declaratia unilaterala de independenta la care…

- Doua partide mari pro-independența din Catalonia au incheiat o ințelegere prin care Carles Puigdemont ar putea fi reales președinte al regiunii, la trei luni dupa ce acesta a zburat in Belgia, ca...

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont in functia de sef al Guvernului regional, in pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune, relateaza The Associated Press si Politico.eu.

- Doua trenuri s-au ciocnit in provincia Gauteng din Africa de Sud, provocand ranirea a circa 200 de persoane, a informat marti mass-media locala, citata de dpa si Agerpres. Trenurile s-au ciocnit in orasul Germiston, la est de Johannesburg.

- Audierea a inceput in jurul orei locale 10:45 (09:45 GMT) si s-a incheiat catre ora 13:00 (12:00 GMT) si a avut in vedere contestarea plasarii lui Junqueras in detentie de catre judecatorul de instructie insarcinat cu acest caz, Pablo Llarena.Audierea lui Oriol Junqueras, incarcerat de…

- Seful diplomatiei europene, Federica Mogherini, a deplans marti "pierderea inacceptabila de vieti omenesti", in contextul miscarilor de protest care au loc in Iran, solicitand ca "toate partile impicate sa se abtina de la orice violenta".

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Iranul sta pe un butoi de pulbere. Este a treia zi la rand de proteste, iar demonstratiile anti-guvernamentale s-au extins in mai multe orase si la ele participa tot mai multi oameni. In unele locuri, manifestatiile au devenit violente. Trei protestatari ar fi fost impuscati mortal de garzile revolutionare…

- Petitia, publicata pe site-ul Change.org, a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile si a devenit un subiect viral pe Twitter, cu peste 150.000 de utilizatori comentand pe marginea acestuia.Autorii petitiei au copiat limbajul separatistilor catalani, argumentand ca Tabarnia, denumire…

- Imagini socante in capitala Rusiei, Moscova. Cinci oameni au fost spulberați de un autobuz de linie care a intrat in plina viteza intr-un pasaj subteran. Cel putin 15 oameni s-au ales cu diverse traumatisme.Momentul producerii tragediei a fost surprins de o camera de supraveghere.