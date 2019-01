Stiri pe aceeasi tema

- Mii de polonezi avand in maini steaguri si lumanari au mers alaturi de sicriul fostului primar din Gdansk, Pawel Adamowicz, care a fost injunghiat la un eveniment caritabil, scrie The Guardian.

- Doliu național in Polonia: au inceput funeraliile primarului din Gdansk, asasinat de un dezechilibrat mintal. Trupul neinsuflețit al lui Pawel Adamowicz a fost adus la muzeul Solidaritații din orașul-port.

- Primarul din Gdansk, un port in nordul Poloniei, Pawel Adamowicz, a decedat luni in urma agresiunii cu cutitul a carei victima a fost duminica seara, au anuntat medicii, relateaza AFP. "In pofida tuturor eforturilor noastre,...

- Primarul orasului Gdansk, din Polonia, Pawel Adamowicz, a decedat luni la spital dupa ce cu o zi inainte fusese atacat cu cutitul in timpul unui eveniment caritabil, a anuntat ministrul sanatatii polonez, Lukasz...

- Primarul orașului Gdansk, Pawel Adamowicz, a fost injunghiat pe scena unui eveniment caritabil. El a fost resuscitat imediat dupa atac și dus la spital, unde a fost supus unei operații extrem de complicate, care a durat cinci ore. Medicii spun ...

- Pawel Adamowicz, primarul orasului polonez Gdansk, este in stare critica dupa ce a fost injunghiat in timp ce se afla pe scena la un eveniment caritabil, au anuntat oficiali polonezi, potrivit postului BBC News.

