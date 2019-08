Stiri pe aceeasi tema

- Sute de pompieri s-au luptat sambata cu flacarile in peste 50 de incendii de padure produse pe teritoriul Greciei, dintre care unul important, in apropiere de Atena, declansate de temperaturile caniculare si vanturile violente, informeaza AFP. Peste 450 de pompieri si 23 de avioane au…

- Un proiect de lege susținut de partidul de guvernamant din Grecia propune renunțarea la ”sanctuarul academic”, o lege mai veche prin care poliției ii este interzis sa intre in campusurile universitare, transmite Reuters. Interdicția de intrare in campusuri a forțelor de ordine a fost introdusa in 1982,…

- Un cutremur de 5 grade pe scara Richter a fost inregistrat, vineri la amiaza, in Grecia. Initial, cutremurul fusese anuntat de 5,3 grade. Seismul s-a produs la o adancime de 13 km. Acesta a fost inregistrat la 24 de km distanta de Atena. Seismul s-a sismtit destul de tare, iar oamenii speriati au iesit…

- Grecia isi va indeplini anul acesta obiectivele bugetare convenite cu creditorii internationali, a dat asigurari luni un oficial al Ministerului elen de Finante, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Intrebat daca Grecia va ajunge in 2019 la un excedent bugetar primar de 3,5% din PIB, oficialul…

- Statele membre ale Aliantei Nord-Atlantice au semnat in februarie un acord care permite primirea fostei republici iugoslave, dupa incheierea disputei cu Grecia privind denumirea Macedonia. Procedura de ratificare dureaza in mod normal un an.In privinta negocierilor cu UE, Comisia Europeana…

- Secretariatul General de Protectie Civila din Republica Elena avertizeaza ca, incepand de sambata, exista risc ridicat de incendiu de padure - grad 4 din 5, pe fondul temperaturilor ridicate si al vantului, informeaza MAE, citat de Agerpres.

