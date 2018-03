Peste 50 de copii, intoxicati cu gaze toxice provenite de la o groapa de gunoi din apropierea Moscovei

Stiri pe aceeasi tema

- 20 de persoane, dintre care 16 copii, au fost ucise, miercuri, in urma unui raid aerian asupra localitatii Kafr Batikh din nordul-vestul provicinei Idlib din Siria, dominata de rebeli, a spus Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, relateaza Reuters si AFP. Radiul aerian a avut loc in apropierea…

- Tomberoane cu gunoi instalate la doi pasi de gradinite si scoli. Este peisajul pe care-l putem vedea in Capitala. Cei de la "Autosalubritate" au la dispoziție o luna sa gaseasca soluții, potrivit unei dispoziții a primarului interimar, Silvia Radu.

- Un incident casnic a avut loc in localitatea Sasarm in urma cu puțin timp. Echipajele medicale intervin pentru a ajuta o mama și trei minori care s-au intoxicat cu gaze de la sistemul de incalzire.

- Un laureat al premiului Nobel pentru Chimie a fost gasit in timp ce se plimba confuz la o groapa de gunoi. Iar sotia profesorului care avea Parkinson, a fost gasita moarta la depozitul de deșeuri din Illinois, au declarat autoritațile.

- UPDATE ORA 11:19 Incendiul care a izbucnit vineri in interiorul unei hale din str. Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni, a fost lichidat, au anuntat reprezentantii ISUBIF. Din primele informatii, in interiorul spatiului afectat se afla si un tocator de medicamente…

- Lucrarile de introducere a canalizarii in comuna Bucerdea Granoasa produc disconfot localnicilor, din cauza pamantului abandonat pe marginea drumului. Mormanele de pamant se tot aduna și ajung in partea carosabila, spun oamenii. ”Așa arata strada Bethlen Gabor din Bucerdea Granoasa de cand au inceput…

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat, vineri, ca un incendiu a izbucnit in interiorul unei hale situate pe strada Poiana Trestiei, in apropiere de groapa de gunoi Rudeni din judetul Ilfov. Suprafata pe care se manifesta incendiul este de…

- Un incendiu a izbucnit, vineri, in interiorul unei hale aflate in apropiere de groapa de gunoi Rudeni din judetul Ilfov, in interior aflandu-se substante inflamabile. ISU Bucuresti-Ilfov anunta ca incendiul a fost localizat, neexistand victime.

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a fost oprit in trafic de un grup de protestatari. Mai mulți adolescenți au organizat un protest inedit fața de construirea gropii de gropi de gunoi in varful Mestecanișului. Nemulțumiți de decizia CJ Suceava de a construi o groapa de gunoi…

- Patru persoane au fost spitalizate in stare grava dupa ce s-au intoxicat cu gaz de la o instalație de incalzire. Este vorba de un cuplu și copii lor in varsta de 3 ani și 10 luni. Incidentul a avut loc aseara in jurul orei 23:00 intr-un apartament de pe strada Grenoble din capitala.

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches a declarat luni, in timp ce asista la daramarea unor locuinte improvizate, construite ilegal in vecinatatea garii, ca nu va permite ca orasul sa devina o ‘groapa de gunoi’ doar pentru ca unele persoane nu respecta norme elementare de conduita. ‘Baia…

- Un incendiu a izbucnit din nou, duminica dupa-amiaza, la depozitul neconform de gunoi din localitatea Maldaresti, judetul Valcea, unde in vara anului trecut focul a ars pentru mai bine de o luna, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Pompierii valceni intervin duminica seara la Maldaresti pentru stingerea unui incendiu izbucnit la depozitul neconform de deseuri din localitate, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Acesta a precizat ca dupa cercetarile preliminare…

- Consiliul Județean Cluj anunța in iunie 2015 ca s-au atribuit contractele de inchidere a rampelor de gunoi, printre care și cea de la Campia Turzii. Numai ca, deși suntem la 7 ani de cand aceste rampe trebuiau sa aiba lacatul pus, procedura pentru inchiderea rampei de la Campia Turzii ar putea fi reluata,…

- PSD doreste ca viitorul spital sa se invecineze cu Padurea Dumbrava si sa fie amplasat pe Calea Poplacii, si nu pe Drumul Hotilor, unde ar avea in apropiere o groapa de gunoi, autostrada, aeroportul si o zona industriala, potrivit unui comunicat de presa remis joi Agerpres. "Precizam faptul ca Primaria…

- Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, ii solicita ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, revocarea actului administrativ emis de Agentia pentru Protectia Mediului Bucuresti (APMB), prin care a fost prelungita Autorizatia Integrata de Mediu pentru CMID Iridex - celebra groapa de gunoi din zona Chiajna…

- Incepand cu 1 martie 2018, agentii economici constanteni vor scoate din conturi mai multi bani pentru taxa de salubrizare, care are trei componente: colectare, transport si depozitare. Compania Polaris M Holding SRL este obligata sa majoreze tariful practicat pentru colectarea, transportul si depozitarea…

- 17 morți, dupa ce o groapa de gunoi s-a prabușit peste mai multe case. Cel puțin 17 oameni au murit, dupa ce au fost ingropați de vii de o gramada uriașa de gunoi in Mozambic. Volumul mare de precipitații a declanșat, parțial, prabușirea gramezii de gunoi, care a ajuns peste șapte case, in cartierul…

- Consiliul Județean are planuri mari anul acesta pentru groapa de gunoi de la Tarpiu și mai ales pentru noile celule ce trebuie amenajate. In acest sens, doar anul acesta s-a alocat suma de 1,6 milioane de lei. Vezi ce se intampla cu banii aceștia:

- Fara cheltuieli inutile pe studii de fezabilitate si licitatii pentru achizitionarea unor cosuri de gunoi si cu un buget „low cost”, Primaria Petris a amplasat in localitate mai multe recipiente reciclate, transformate in pubele stradale, alaturi de care sta atasat cate un panou pe care scrie: …

- O informatie de ultima ora indica faptul ca un aparat de zbor ce ar fi avut la bord 65 de pasageri si sase membri ai echipajului s-a lovit de sol. Revenim! Un avion cu peste 70 de oameni la bord s-a prabusit in apropierea Moscovei is a post from: Ziarul National Un avion cu peste 70 de oameni la bord…

- Cei care doresc sa urce pe Rapa Roșie, utilizand drumul de legatura din Daia Romana, sunt intampinați de o priveliște dezolanta. Zona a fost transformata in groapa de gunoi – un adevarat focar de infecție – unde au fost aruncate tot felul de deșeuri menajere și chiar cadavre de animale, unele ajunse…

- Un incident tragic s-a petrecut intr-un oras din apropiere de Moscova. Un angajat al unei spalatorii a fost ucis dintr-o singura lovitura aplicata de catre un client de nemultumit, transmite presa rusa. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Doi minori in varsta de 14 și respectiv 15 ani sunt cautați de familie și oamenii legii. Copii sunt originari din satul Cepeleuti, raionul Edinet. Au plecat de acasa in urma cu doua zile și nu s-au mai intors.

- In contextul in care vorbea despre taxa de salubrizare (VEZI AICI), primarul Sectorului 4 a subliniat ca in prezent serviciul de ridicare gunoi, curațenie stradala și deszapezire este efectuat cu mijloacele interne ale Primariei, dar in curs de derulare este o licitație pentru ca toate aceste servicii…

- Peste 130.000 de pacienti cu afectiuni oncologice sunt inscrisi in acest an in Programul National de Oncologie, finantarea diagnosticarii si tratamentelor se ridica la circa 1,5 miliarde lei, potrivit CNAS. Tot pentru bolnavii oncologici, distinct de Programul National de Oncologie, CNAS…

- Scandal fara sfarsit in jurul gropii de gunoi din vestul Capitalei. Garda de Mediu a amendat si a suspendat activitatea firmei care se ocupa de depozitul de la Chiajna, dupa ce oamenii s-au plans, din nou, de mirosul insuportabil.

- Un adevarat focar de infecție a rasarit la marginea satului Sebeșel din comuna Sasciori, unde la aproximativ 100 de metri de casele oamenilor, a fost improvizata, chiar de catre primarie, o groapa de gunoi. Un localnic de pe valea Beiului ne-a trimis mai multe imagini foto video, insoțite de un mesaj…

- O femeie din Galati a fost depistata la Constanta in timp ce practica cersetoria cu trei minori. Potrivit IPJ Constanta, la data de 1 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Constanta au depistat o femeie, in varsta de 28 de ani, din municipiul Galati, care apela la mila publicului,…

- Este considerata cea mai frumoasa cascada din Romania. Clocota, locul unde 16 izvoare termale se unesc pentru a oferi un spectacol unic, arata acum ca o groapa de gunoi.Malurile s-au umplut de deseuri si peturi care ofera o imagine dezolanta pentru turisti.

- Pompierii au fost chemati de urgenta la scoala generala din Salciile, judetul Prahova dupa ce mai multi elevi au fost intoxicati cu monoxid de carbon. Potrivit ISU Prahova, dintr o clasa de 19 elevi, sapte ar fi intoxicati. Pompierii intervin cu o autospeciala de lucru cu apa si spuma, o ambulanta SMURD…

- Leon Danaila, unul dintre cei mai mari neurochirurgi din Romania, a facut o marturisire șocanta, explicand ce vrea sa se intample cu el dupa ce va inceta din viața. Leon Danaila, care este și senator și a fost amendat de CNCD , a marturisit, intr-un interviu pe care l-a acordat pentru Evenimentul Zilei…

- Cascada Clocota este principala atractie a statiunii Geoagiu Bai, unde apa termala cade spectaculos de la peste 20 de metri inaltime. Nu toata lumea respecta insa frumusetea naturii. In zona au aparut mormane de gunoaie, iar autoritatile nu pot lua masuri drastice, potrivit Romania TV. "Noi…

- Deoclides Nascimento Brito și Valdineide dos Santos Teixeira si-au unit destinele intr-un loc cu totul special, la cea mai mare groapa de gunoi din Brazilia, locul unde s-au si intalnit prima oara, potrivit www.elmundo.es. Cei doi colectori de materiale reciclabile ...

- Un adevarat focar de infectie a rasarit, la marginea Calafatului. Zeci de tone de gunoaie sunt aruncate saptamanal pe un islaz, la doar cateva sute de metri de casele oamenilor. Groapa de gunoi a fost improvizata chiar de catre primarie. Masinile de la salubritate arunca aici deseurile adunate din tot…

- Dupa ce un cetațean a postat o groapa ilegala de gunoi de pe raza comunei Turburea, pe o rețea de socializare, acuzand ca autoritațile ar fi dispus ca deșeurile sa fie ingropate in zone mai greu accesibile, Garda de Mediu Gorj nedeplasandu-se la verificari, un alt depozit similar a fost fotografiat…

- INTREBARI… De luni bune de zile, mii de tone din judetul Vaslui sunt duse la Braila, la groapa de la Muchea. Conform unor surse neoficiale, odata ce Romprest a preluat activitatea de la groapa de la Rosiesti, toata lumea se asteapta ca, in acest an, tarifele la facturile de salubritate sa creasca, insa…

- In Bistrița, intre fosta groapa de gunoi și raul cu același nume sunt amplasate șapte corturi in care locuiesc aproape 20 de copii, majoritatea minori, mezina fiind o fetița de doar trei saptamani. Povestea lor e una trista, iar autoritațile par depasite.

- Autoritațile locale din Turburea sunt acuzate, pe o rețea de socializare, de cetațeni ai localitații, ca, in loc sa duca gunoaiele la Salubris Jupanești, ori la Polaris, le arunca direct pe malul raului care traverseaza comuna. Gunoaiele respective ar fi colectate periodic de la cetațeni intr-o…

- Mai multe echipaje de jandarmi, salvamontisti, politisti si localnici intervin in judetul Valcea pentru salvarea a 22 de turisti care au ramas blocati la o cabana din apropierea Varfului lui Roman, in zona Horezu. Intre turisti se afla si noua copii, dar nimeni nu a solicitat ajutor medical, potrivit…

- AMBITIOS…La Vetrisoaia, primarul Corneliu Stanga coordoneaza personal proiectele de dezvoltare ale comunei, lucru mai rar intalnit in administratia publica de pe la noi. Tanar, cu energie si experienta in accesarea de proiecte europene, Stanga a castigat functia de primar in comuna Vetrisoaia in vara…

- Noi imagini cu deșeuri și gunoaie aruncate in natura au fost surprinse, in preajma Craciunului, in zona Munților Apuseni din județul Alba. Zapada nu a reușit sa „acopere” peisajul dezolant de pe marginea drumului situat in zona unui baraj de acumulare, baraj care este și sursa de alimentare cu apa a…