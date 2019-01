Peste 50 de artisti cer ca Eurovision sa nu aiba loc in Israel

Stiri pe aceeasi tema

- Creatoarea de moda Vivienne Westwood, muzicianul Peter Gabriel si regizorul Mike Leigh se numara printre cele peste 50 de personalitati care au cerut ca editia de anul acesta a concursului Eurovision, care va avea loc la Tel Aviv, in Israel, sa se desfasoare in alta tara, potrivit bbc.com.

- România va concura în a doua semifinala a editiei de anul acesta a concursului muzical Eurovision, care va avea loc pe 16 mai, la Tel Aviv, în Israel, potrivit rezultatelor tragerii la sorti, informeaza site-ul oficial al evenimentului.

- Doua mii de persoane dintre turistii care se vor deplasa in Israel in luna mai pentru a asista la concursul Eurovision 2019 vor avea posibilitatea de a opta pentru campingul urban in loc sa se cazeze in hoteluri scumpe, informeaza marti DPA.

- Doua mii de persoane dintre turistii care se vor deplasa in Israel in luna mai pentru a asista la concursul Eurovision 2019 vor avea posibilitatea de a opta pentru campingul urban in loc sa se cazeze in hoteluri scumpe, informeaza marti DPA. Municipalitatea din Tel Aviv a anuntat marti ca a aprobat…