- Paza de Coasta din Statele Unite a anunțat luni ca a lansat o operațiune pentru salvarea a peste 30 de persoane aflate la bordul unei ambarcațiuni care a luat foc in apropierea Insulei Santa Cruz, in largul coastei Californiei, relateaza MEDIAFAX.Autoritațile au anunțat ca la bordul ambarcațiunii…

- Garda de Coasta a SUA (USCG) a anuntat dezmembrarea unei retele de traficanti de droguri si a capturat 13 tone de cocaina in timpul unor operatiuni recente in apele internationale din partea estica a Oceanului Pacific, relateaza sambata AFP. Drogurile, ambalate in baloti si valorand 350 de…

- Garda de Coasta a SUA USCG a anuntat dezmembrarea unei retele de traficanti de droguri si a capturat 13 tone de cocaina in timpul unor operatiuni recente in apele internationale din partea estica a Oceanului Pacific, relateaza astazi AFP, citata de agerpres.Drogurile, ambalate in baloti si valorand…

- Garda de Coasta a Statelor Unite a oferit publicului o inregistrare video a momentului in care este capturat un submarin care transporta aproximativ 7,7 tone de cocaina, scrie NBC News, citeaza adevarul.ro.