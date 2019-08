Ziarul Unirea Peste 47 de milioane de euro, bani guvernamentali pentru susținerea sectorului vitivinicol. Proiectul se va derula pana in 2020 Ministerul Agriculturii vine in spijinul fermierilor care vor sa iși restructureze plantațiile de vița-de-vie, investiții in ferme, distilarea subproduselor și pentru promovarea vinurilor in afara țarii. Pana la aceasta ora, peste 100 de fermieri au depus proiecte pentru asigurarea plantațiilor și alți peste 60 pentru restructurarea acestora. Producatorii romani din... Peste 47 de milioane de euro, bani guvernamentali pentru susținerea sectorului vitivinicol.…