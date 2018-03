Peste 450 de persoane prezente la TEDxAlbaIulia

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un eveniment cultural de exceptie, organizat de Primaria Municipiului Buzau in anul Centenarului. Timp de patru zile, in perioada 28 martie-1 aprilie, salile Teatrului „G. Ciprian” si Consiliului Judetean gazduiesc prima editie a Festivalului „Buzaul Clasic”. Oganizatorii pregatesc publicului buzoian…

- Caminul Cultural din Polovragi va gazdui cea de-a III-a ediție a Festivalului Național de Muzica Populara „Meleaguri Brancușiene”. Evenimentul va avea loc in perioada 23 – 25 martie și este organizat de Consiliul Județean Gorj, Școala Populara de Arta, Ansamblul Profesionist Doina Gorjului,…

- • Ecaterine & Dimitri Band, alaturi de Petrica Istoc sunt invitatii speciali ai evenimentului din O’Brothers Social Pub Seara de 16 martie continua, la Buzau, maratonul distractiei sub marca BeerFest. Cele patru editii de pana acum au dovedit faptul ca zece ore de distractie sunt perfecte pentru tonusul…

- Clubul Barracuda si Complexul Turistic Seva din Campina au organizat la bazinul didactic de inot din localitate prima editie a Cupei Seva la natatie, competitie rezervata juniorilor si cadetilor. Au fost prezente 14 cluburi din Romania, iar performantele au fost unele notabile.

- Cea de-a cincea editie Art Safari Bucuresti va avea loc in aceasta primavara, intre 11 si 20 mai, in Piata George Enescu din Bucuresti, biletele early-bird pentru editia 2018 fiind puse in vanzare de miercuri, anunta organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES. Evenimentul va fi…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. Prezentam mai jos momentele cheie din istoria prestigiosului eveniment, a carui prima editie a avut loc in 1929.

- “In anul 2017, printr-un frumos parteneriat de primavara intre autoritațile locale și școlile sebeșene, am reușit sa reinviem impreuna un crampei de primavara autentica, prin marțișoarele create de elevi sub indrumarea cadrelor didactice pasionate și creative. Am continuat și in acest an tradiția ”Targului…

- Noii speakeri confirmați la TEDxAlbaIulia sunt Andreea Raicu, Alin Comșa și Andreea Bebu. Ce-a de a doua ediție a evenimentului va avea loc in data de 24 martie, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Tema de anul acesta, “Mind the gap”, este o invitație la a descoperi diferențe sau obstacole care poate…

- Au renunțat pentru cateva zile la halatele albe și au incalțat claparii. Peste 100 de medici și asistente din Gorj, Hunedoara și Valcea s-au intrecut la schi pe partia principala din centrul stațiunii Ranca. N zona montana a județului Gorj a fost organizata cea de-a 15-a ediție a Cupei Sanatații. Caștigatorii…

- Luni, 26 februarie, de la ora 19:00, are loc a șaptea ediție Charity Quiz Nigh, iar locația Quiz-ului este Urban: Food & Drink. Pentru inscrieri, cei interesați sunt rugați sa completeze formularul de aici. Cei care doresc sa participe și sa fie generoși, iși inscriu echipa online…

- Flautistul de origine romana Matei Ioachimescu si pianistul venezuelean Alfredo Ovalles invita melomanii la o calatorie muzicala in jurul lumii, in cadrul celei de-a III-a editii a turneului "La Vida Loca". Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis vineri AGERPRES, turneul va…

- Ce-a de a doua ediție TEDxAlbaIulia va avea loc in data de 24 martie, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Entuziasmul cu care a fost primita prima ediție i-a motivat pe organizatori sa continue cu o a doua ediție. Tema evenimentului de anul acesta – Mind the gap – va aduce sub lumina reflectoarelor idei...…

- Duminica, 11 februarie, de la ora 18:00, nu ratați o noua ediție a emisiunii „Uranissima”, prezentata de Urania, numai pe Libertatea.ro. „Uranissima”, emisiunea prezentata de Urania care iți spune totul despre cum iți influențeaza planetele zodia, a avut prima ediție duminica, 8 octombrie. In fiecare…

- Vineri este ziua cea mare. La ora 13, ora Romaniei, se va da startul pentru o noua ediție a Jocurilor Olimpice de Iarna. Dupa doua tentative de organizare ratate, in 2000 si 2014, Coreea de Sud va gazdui in premiera o editie a Jocurilor Olimpice de Iarna. PyeongChang va fi al treilea oras asiatic care...…

- Opt persoane și-au pierdut viața, in timp ce alte trei au fost date disparute in sudul Chinei, dupa ce o porțiune din șosea s-a prabușit. Cauza incidentului a fost o infiltrație cu apa in zona șantierului unei stații de metrou. Infiltrația de miercuri noaptea a inundat spațiul din subteran,…

- Politistii prahoveni efectueaza, miercuri dimineata, perchezitii in doua judete la persoane banuite de furturi din societati comerciale si ATM-uri, sapte persoane urmand a fi duse la audieri. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, cinci perchezitii domiciliare au…

- Bruno Mars vrea sa le calce pe urme lui Beyonce, Coldplay, The Black Eyed Peas și Katy Perry cu un super show pe care artistul il planuiește pentru anul viitor. Bruno Mars și-a manifestat emoțiile pentru aceasta ediție a Super Bowl pe Twitter, acolo unde a facut și planul pentru urmatoarea ediție. In…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Exista persoane care iși exteriorizeaza fiecare sentiment și care prefera sa le arate celor din jur cat de mult ii apreciaza. Totuși, exista și persoane care pur și simplu nu pot face asta pentru ca nu le sta in fire.

- In urma a 15 percheziții efectuate in județele Buzau și Galați de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau, cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale – I.G.P.R., a fost destructurata o grupare infracționala formata din 12 persoane, banuita de operațiuni…

- Cea de-a doua editie a Festivalului Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie, pe o plaja din municipiul Constanta, aceasta urmand sa fie aleasa in saptamanile urmatoare. Organizatorii spun ca peste 200 de artisti vor urca pe scenele festivalului in acest an, estimand o crestere a numarului de participanti…

- Cel putin doua persoane au murit dupa ce un tren în care se aflau 147 de persoane a intrat în coliziune cu un tren de marfa în Carolina de Sud, relateaza NBC. Peste 50 de persoane au fost ranite în urma accidentului feroviar din Carolina de Sud, relateaza „Washington…

- Trei tineri au fost retinuti de politisti pentru tulburarea linistii si ordinii publice si lovire sau alte violente, dupa ce au agresat doua persoane în scara unui bloc din sectorul 4 al Capitalei. "În seara zilei de vineri, persoana vatamata si un prieten aflat în vizita au atras…

- Politia Municipiului Blaj a desfașurat o actiune cu efective marite, in municipiu. Au fost legitimate 85 de persoane, verificate 67 de autovehicule, au fost constatate 3 infractiuni flagrante si identificate 7 persoane banuite de comiterea de infracțiuni. 60 de persoane au fost sanctionate contraventional.…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autovehicule, intre care un microbuz, a avut loc joi seara pe DN 1, in zona Floresti, cinci persoane fiind ranite.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Prahova, Marian Popescu, un microbuz Mercedes Vito de categorie 8+1 locuri ar fi incercat…

- Faptul ca a fost singura femeie nominalizata pentru premiul “Albumul anului” nu a incantat-o deloc pe Lorde. Artista se declara dezamagita de aceasta ediție Grammy, iar unul dintre motivele pentru care Lorde nu mai are o parere atat de buna despre gala este și lipsa unui show propriu. Chiar daca raspunsul…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Valcea, cu suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Romana, au descins la locuințele unor persoane banuite de trafic și deținere de droguri de mare risc. 4 barbați ...

- Tomorrowland este de peste 13 ani festivalul emblema pentru muzica electronic dance din intreaga lume. Pentru ediția din 2018 s-au vandut imediat aproximativ 285,000 bilete, demonstrand cat de nerabdatori sunt fanii acestui festival, dar și cererea extraordinar de mare de pe piața festivalurilor. Ediția…

- Accidentul s-a produs marti-dimineata. Statia fusese renovata anul trecut, Primarul Capitalei, Kakha Kaladze, a declarat ca va sanctiona dur compania care raspunde de renovarea statiei. In urma acestui accident petrecut in statia Varketili, cel putin 14 persoane au fost ranite si internate…

- A II-a ediție a TEDxAlbaIulia va avea loc in data de 24 martie, 2018, la Casa de Cultura a Sindicatelor Alba Iulia. Cea de-a II-a ediție a TEDxAlbaIulia va avea loc in data de 24 marite, 2018, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Frumusețea conferințelor TEDx este data de abordarea unui subiect de discuție…

- Un minor de 17 ani si un barbat de 37 de ani, ambii din Targu-Carbunesti, au fost retinuti de politisti in urma unor perchezitii la domiciliile acestora, unde politistii au gasit arme letale si cartuse, informeaza un comunicat de presa postat luni, pe site-ul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ)…

- Doua accidente grave au avut loc duminica seara pe raza judetului Brasov. Pe DN13, in zona Hanului din Ardeal, un autoturism in care se aflau doua persoane a plonjat de pe un pod. UNa dinte persoane, care a ramas prinsa in resturile masinii, a decedat. La locul accidentului au actionat un echipaj SMURD;…

- Cel putin 18 persoane au murit, sambata, in urma unui atac armat la un club de noapte din Fortaleza, in Brazilia. In atac au fost ranite 16 persoane.Potrivit presei internationale, in local a intrat un grup de barbati inarmati care a deschis focul asupra celor care particupau la o petrecere,…

- Peste 550 de persoane participa la o petrecere oferita de PSD in aceasta seara la Iasi. Evenimentul, intitulat „Revelionul pensionarilor" este organizat de filiala municipala a PSD Iasi. Manifestarea are loc la Restaurantul Castel din Copou.

- Doua persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce autoutilitara in care se aflau s-a ciocnit cu un camion, pe DN1, in judetul Brasov, la aceasta ora traficul fiind blocat in zona, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Singura romanca invingatoare la Roland Garros, marturii INCREDIBILE dupa victoria…

- Pe langa faptul ca pregatește un nou album și a fost anunțata ca și cap de afiș la anul acesta la Coachella, Beyonce iși dorește sa le aduca copiilor Carter inca un partener de joaca. Superstarul marturisește ca este foarte entuziasmata de rolul de mama și iși dorește cel puțin inca un copil pana la…

- Gala premiilor Oscar va avea loc anul acesta pe 4 martie, in locația tradiționala, la Dolby Theatre din Los Angeles. Academia Americana de Film a facut publica lista completa a nominalizarilor pentru Oscar, eveniment ce a ajuns la cea de-a 90-a ediție. Cel mai bun film Call Me by Your Name Darkest Hour…

- Halsey este o mare susținatoare a drepturilor femeilor, iar asta se poate vedea clar in versurile pieselor sale. Solista a recitat, in weekend, o poezie extrem de profunda in care vorbește despre abuzurile asupra femeilor și cum asta ar trebui sa se opreasca cat mai curand. Fiind o parte din marșul…

- Piața Universitații și arterele centrale sunt pline de oameni care s-au adunat din toate colțurile țarii pentru a protesta la București. La ora 21:00, estimarile organizatorilor arata ca aproximativ 60.000 de persoane se afla in centrul Bucureștiului. La nivelul intregii țari, numarul celor care protesteaza…

- Pe pagina de facebook dedicata evenimentului „Arad – Revoluția generației noastre”, au anunțat ca vor participa, incepand cu ora 18:00, peste 180 de aradeni, ceea ce pe undeva s-a și intamplat. Aproximativ 200 de persoane au fost prezente pe platoul din fața Primariei Municipiului Arad, unde au protestat…

- Dupa toate reacțiile de ambele parți in urma mișcarii pe care hashtag-ul #metoo a provocat-o, producatorul de cosmetice Hard Candy renunța la ideea ce se voia a fi inregistrata. Reacții ale fanilor de cosmetice pe Twitter i-au facut pe managerii companiei sa regandeasca ideea, asta dupa ce la lansarea…

- EXIT anunța primele nume din line-up acestui an, pe cele mai importante scene ale celebrului festival din Novi Sad: Main Stage si Dance Arena. Renumita scena dance de la EXIT gazduiește in 2018 un combo de zile mari pentru iubitorii muzicii techno: Richie Hawtin, Adam Beyer, Ida Engberg, Ben Klock si Amelie…

- Destul de discreta in aparițiile publice cu iubitul ei, Rihanna a fost surprinsa cu acesta la Paris, in ceea ce pare a fi o vacanța super romantica. Hassan Jameel, in varsta de 29 de ani, este membrul uneia dintre cele mai bogate familii din Arabia Saudita și, de ceva vreme, este noul iubit al frumoasei…

- Dupa ce au aparut mai multe zvonuri privind logodna dintre Gwyneth Paltrow și producatorul de televiziune Brad Falchuk, acum totul este oficial. Cei doi au pozat impreuna pentru revista de lifestyle Goop, iar Gwyneth a facut anunțul. In interviu, Gwyneth vorbește despre temerile ei despre intimitate…

- Exista in prezent o generație de artiști pop care se ridica din ce in ce mai rapid și populeaza sfera muzicala internaționala cu hit-uri ce rup top-urile internaționale, strang milioane de vizualizari pe YouTube și strang o galagie de fani. Asta putem spune despre dinamica producțiilor din ultimii doi…

- Muzicieni, artisti, dansatori si caruri alegorice au defilat pe strazile din Londra la traditionala parada de inceput de an.Peste 10 mii de persoane din Marea Britanie, dar si din alte tari din Europa si chiar din America au participat la eveniment.

- Protestatarii au inceput sa se stranga la ora 18.00, numarul maxim de participanti - peste 200 - inregistrandu-se la ora 19.00 Oamenii au fluturat steaguri tricolore, au suflat in vuvuzele, au batut in tobe si au strigat: "PSD - ciuma rosie", "DNA sa vina sa va ia", "Justitie nu coruptie". Ei…