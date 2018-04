Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat de presa transmis miercuri, Administratia Nationala a Penitenciarelor sustine ca se deruleaza, in mod constant, un proces de inventariere si clasificare a spatiilor de detinere, din punctul de vedere al conditiilor de detentie, al conditiilor de munca si al sigurantei in exploatare,…

- Sindicatele din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) afirma ca despagubirea detinutilor care au stat in conditii necorespunzatoare va costa statul intre 370 si 550 de milioane de euro si ca trebuie sa corecteze „incercarile de dezinformare ale ministrului Justitiei“.

- "Intentia ministrului Justitiei de a «despagubi» infractorii aflati in penitenciare in perioada 2012-2017 are, pe langa caracterul inoportun si imoral, o importanta influenta bugetara, avand in vedere numarul mare de fosti detinuti care vor beneficia de cei 5-8 E/zi de detentie in conditii improprii.…

- Protest al angajaților din poliție și penitenciare, pe 24 martie. Sindicalistii din Politie, penitenciare si anatomo-patologii anunța, prin intermediul unui comunicat, ca vor protesta sambata, 24 martie, in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice…

- A propune despagubiri sau premii pentru infractori este ''imoral'' si ''inoportun'', a declarat miercuri presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), Sorin Dumitrascu, referindu-se la proiectul de lege privind acordarea de despagubiri celor care au stat…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene. Potrivit unui amendament admis de Camera Deputatilor, in anul 2018, pentru personalul militar, politisti, functionari…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader, la Parlament. Ministerul Justiției a precizat ca se au in vedere masuri…

- Penitenciare la standarde europene Ministrul justitiei, Tudorel Toader anunta ca autoritatile vor construi doua noi penitenciare la standarde europene cu câte o mie de locuri. În acelasi timp, el a promis ca va încerca sa faca angajari în sistemul penitenciar.…

- Sindicalistii anunta proteste la penitenciare pana la blocarea activitatii Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, afirma ca, saptamâna viitoare, vor începe actiuni de protest la penitenciarele din tara, iar activitatea…

- Sindicaliștii din penitenciare se intalnesc cu premierul Viorica Dancila. Reprezentanti ai sindicatelor din penitenciare se vor intalni luni, 12 martie, la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila, pentru a discuta despre problemele cu care se confrunta sistemul penitenciar. Printre solicitarile celor…

- "Sindicatul Național SINPEN 2016 Constanța, membru al Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor, va aduce la cunoștința urmatoarele:Avand in vedere abuzurile conducerii Penitenciarului Constanța-Poarta Alba, reprezentata prin Florentin Muscalu – director, și Petrica…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit joi ca sunt neconstitutionale prevederile articolului din Legea care reglementeaza evaluarea activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare. Potrivit unui comunicat al CCR transmis AGERPRES,…

- Parlamentarii ii invita pe sindicalistii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor marti, 13 martie 2018, la lucrarile Comisiei de munca pentru ziua de marti, in scopul de a gasi o solutie pentru deblocarea angajarilor in sistemul penitenciar, prin modificarea OUG nr. 90/2017.…

- Mai mult de 100 de lideri de sindicat din inchisori vor merge pe 12 martie la Guvern pentru a cere prim-ministrului Viorica Dancila soluții la problemele din penitenciare, potrivit unui comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor (FSANP). "Vom solicita de asemenea…

- Acoperirea deficitului de personal si incheierea acordului colectiv s-au numarat printre temele discutate vineri de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP). "In cadrul intalnirii au fost abordate aspecte referitoare…

- Sorin Dumitrascu, presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), a precizat vineri ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va dispune de urgenta dotarea angajatilor din penitenciare cu bodycam-uri, care vor ajuta in normalizarea relatiei cu detinutul. "Am…

- Ancheta este efectuata prin Domeniul pentru prevenirea torturii in locurile de detentie si Domeniul armata, politie, justitie, penitenciare. "Sesizarea din oficiu si ancheta vizeaza posibila incalcare a art. 22 si art. 34 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica…

- Angajatii din penitenciare protesteaza, astazi, in fata Ministerului Justitiei. Ei sunt nemultumiti de conditiile de lucru improprii, precum si de deficitul de personal si neplata orelor suplimentare nerecuperate . „Avand in vedere ca ministrul Justitiei refuza dialogul, iar problemele din penitenciare…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor si a aratat nemultumirea cu privire la detinutii care au reclamat presupuse agresiuni subliniind faptul ca 78 de agresiuni la adresa personalului din penitenciare au avut loc in anul 2017.Prezumtia de nevinovatie se aplica tuturor,…

- Reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor anunta ca vineri vor merge la Ministerul Justitiei cu o lista de revendicari pentru ministrul Tudorel Toader, solicitand rezolvarea urgenta a problemelor legate de conditiile de lucru improprii, de deficitul de personal…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Argeș și ai Direcției de Operațiuni Speciale - Inspectoratul General al Poliției Romane, impreuna cu procurori D.I.I.C.O.T., desfașoara o acțiune pentru destructurarea unei grupari infracționale organizate specializate in trafic de droguri…

- Tudorel Toader, ministru al Justiției, declara recent ca recidiva ar fi scazut in Romania, precizand in mod eronat ca n-ar exista nicio legatura intre recursul compensatoriu și nivelul recidivei. Ceea ce, daca ar fi adevarat, ar fi extraordinar. Realitatea, insa, il contrazice, transmite Federația Sindicatelor…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor (ANP) a realizat o actualizarea a datelor privind deținuții eliberați din inchisoare ca urmare a aplicarii Legii recursului compensatoriu. Astfel, pana la data de 7 ianuarie 2018 au fost eliberate 941 de persoane. Alte cateva mii au fost eliberate condiționat.

- Ministerul Justitiei (MJ) a pus in dezbatere publica un proiect de modificare si completare a Legii 293/2004 privind statutul functionarilor publici din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), care prevede, printre altele, schimbarea denumirii de "functionar public cu statut special din…

