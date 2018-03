Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul alimentar, pare a fi din ce in ce mai interesant, deoarece pe piața apar tot mai mulți competitori care doresc sa ofere cat mai multe beneficii prin produsele comercializate. Topfer insa iese in evidenta foarte usor, produsele sale sunt printre cele mai avantajoase de pe piața, și fie ca te…

- Tendința de creștere susținuta a vanzarilor de portofolii de credite neperformante (NPL) a continuat și in 2017 in Europa Centrala și de Est, dupa ce, in 2016, valoarea nominala a acestora a fost de peste șapte miliarde de euro, potrivit unui raport publicat joi de compania de consultanța Deloitte.…

- Ministerul Sanatatii (MS) atrage atentia asupra faptului ca a identificat in spatiul online site-uri care, in mod abuziv, utilizeaza identitatea MS in calitate de garant pentru promovarea si comercializarea unor medicamente care nu au autorizatie de punere pe piata, potrivit Agerpres."In urma identificarii…

- Mutare cotropitoare! Un gigant ia cu asalt aceasta piața și lanseaza un nou brand in țara noastra. Colosul a decis sa puna bazele unui nou lanț de magazine.Liderul acestei piețe gireaza mișcarea. Unitațile se gasesc atat in Capitala, cat și in alte localitați din Romania. Citește AICI ce lanț…

- Lipsa unei evaluari riguroase și a unui proces de due diligence efectuat de investitorii potențiali genereaza o volatilitate extrema a pieței ICO (oferte inițiale de criptomonede), se arata intr-un studiu publicat de compania de consultanța EY. In urma analizei a 372 de ICO-uri de la nivel global, EY…

- Cele mai mari companii din top 500 în lume își construiesc website-urile bazate pe WordPress. La nivel global, 30% din website-uri sunt create cu WordPress (WP) iar 60% din total CMS-urilor (Content Management System) sunt WP iar peste 42% din piața de magazine online existente este…

- DSVSA Constanta realizeaza actiuni de evaluare, supraveghere si control in unitatile supuse autorizarii inregistrarii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor in baza legislatiei sanitare veterinare in vigoare prin tehnici, proceduri specifice si recoltari de probe pentru supravegherea, prevenirea,…

- Hello Hungry, grupul bulgar care detine platforma BGmenu.com - cel mai mare serviciu de comenzi de mancare online si de catering din Bulgaria - si platforma locala Oliviera.ro, a fost achizitionata de Takeaway.com, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de comenzi online de mancare…

- Traim vremuri in care globalizarea duce deseori la un efect de turma cu tot mai multe branduri. Kindred Group iese insa din multumie si lanseaza un brand nou de cazino care este la fel de romanesc ca micii si sarmalele. Expertiza dovedita pe piata locala de jocuri noroc, unde cel mai cunoscut brand…

- Numarul celor care fac cumparaturi pe internet este in continua crestere, iar piata de cadouri online a crescut cu 84% in 2017, fata de anul 2015, arata un studiu bazat pe datele furnizate de Google si realizat de agentia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES. Aceasta crestere este in trend cu evolutia comertului…

- Lactatele care contin grasimi vegetale vor fi vandute in raioane separate in magazine. Propunerea vine din partea ANSA, care cere ca aceaste produse sa fie excluse din lista lactatelor. Autoritatile cer de asemenea, ca aceste produse sa fie excluse din lista lactatelor.

- Ascendis, companie de training si consultanta in domeniul dezvoltarii organizationale, a intrat pe segmentul studiilor de piata dedicate zonei de HR, printr-un parteneriat cu Ipsos Interactive Services (IIS), si isi propune sa ajunga in acest an la vanzari de 300.000 de euro pe aceasta nisa, pe…

- Fostul fotbalist Gica Popescu va ramane in funcția de consilier și in aparatul de lucru al noului premier Viorica Dancila, potrivit unor surse guvernamentale, citate de publicația Q Magazine. Popescu și Dancila s-au intalnit joi la Palatul Victoria. Fostul capitan al naționalei de fotbal fusese desemnat…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. "Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- Piata de e-commerce din Romania va depasi, in 2018, valoarea de 3 miliarde de euro, dupa ce anul trecut suma a ajuns deja la 2,8 miliarde de euro, arata estimarile PayU, furnizor global de servicii de plata pentru companii, publicate miercuri. 'Pentru anul trecut, estimarile PayU arata ca…

- Inca un lanț de retail din Germania, cu prețuri mici, se pregatește sa intre pe piața din Romania. Retailerul german Kik Textilien, aflat printre primii zece cei mai mari furnizori pentru sectorul de retail din Germania, va intra pe piața locală, după ce anul trecut și-a deschis…

- Cumparaturile online au devenit preferatele romanilor carora nu le place sa umple prin magazine sau nu au timp sa faca asta! Insa, in multimea de magazine virtuale, exista unele care apartin unor firme-fantome. Iar daca aveti ghinionul sa va comandati ceva de acolo, ori nu primiti marfa ceruta, ori…

- Aproximativ 4% din comenzile primite de Fashion Days, cel mai mare jucator de pe piata locala de moda online, in ultimele trei luni au fost livrate prin intermediul Postei Romane, retailerul facand disponibila aceasta optiune din octombrie 2017. Aproximativ 4% din comenzile primite de…

- Grabit de avansul pietei e-commerce din Romania, retailerul de materiale de constructii si gradinarit Hornbach si-a lansat deja magazinul online la noi in tara, desi compania anunta aceasta platforma abia in prima jumatate a anului.

- Un nou raport cu privire la afacerea Amazon cu produse alimentare realizat de catre OneClickRetail arata ca integrarea Whole Foods cu serviciile existente de la Amazon a fost un avantaj pentru companie. Similar cu modul in care traficul din magazine a crescut atunci cand Amazon a scazut preturile in…

- Vanzarile de monede de aur ale celui mai mare dealer din Europa au crescut cu 400% astazi, dupa ce criptomoneda bitcoin a suferit cea mai mare scadere din ultimele luni, potrivit Bloomberg. Royal Mint a vandut aproape 30 de kilograme de aur, in valoare totala de 1,2 milioane de dolari,…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, transmite Reuters, preluata de Agerpres. După finalizarea tranzacţiei, cei care au înfiinţat…

- Grupul german Kaufland, liderul pietei locale de retail, si-a dublat bugetul de investitii pentru 2018 la 200 mil. euro si anunta o reluare a expansiunii intr-un ritm accelerat. Aceasta mutare vine dupa trei ani in care numarul de deschideri a scazut la 4-5 unitati pe an, informeaza Ziarul Financiar.„In…

- SEO este, de multi ani, unul dintre cele mai importante canale de marketing online, numarul de cautari pe Google de pe telefonul mobil fiind aproape dublu fata de acum 2 ani. Mai mult decat atat, la nivel mondial, 40% din totalul traficului pe care il genereaza un website provine din cautarile naturale…

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. “Daca bursa ar fi un barometru pentru economie,…

- Retailerul Mega Image, cel mai mare lant de supermarketuri din Romania, a deschis inca 11 magazine in a doua parte a lunii decembrie, ajungand la o retea de 596 de magazine, a anuntat compania. În luna decembrie, retailerul a deschis în total 21 de noi magazine în Bucureşti, Cluj,…

- Brandul turcesc de moda pentru barbati Altinyildiz Classics (AC&CO) a intrat pe piata romaneasca cu doua magazine in Bucuresti. Retailerul tintesteste in urmatorii trei ani sa ajunga la o retea locala compusa din 15 magazine, in orasele mari ale tarii. 0 0 0 0 0 0

- The Argument About Professional Coursework Writing Service Now, before settling on how best to compose a coursework, it is quite essential that the coursework writing service provider has a superior comprehension of the rules that guide it. Nowadays you don’t need to be tensed as we’ll supply you the…

- Warren Buffett spune ca, peste zece ani, industria de retail nu va mai arata nici pe departe ca cea de acum. „Departamentele magazinelor sunt online acum”, spunea investitorul miliardar, potrivit Business Insider. Piata de retail „la tejghea” este pe moarte, iar acest lucru se datoreaza…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania, se arata intr-un comunicat de presa. Dante International este o companie specializata in comertul cu…

- Unul dintre cele mai mari lanțuri de magazine din lume a inceput procesul de recrutare a echipei locale de management. Este primul pas care marcheaza intentia retailerului de a intra pe piata din Romania, afirma mai multe surse din piata. Retailerul Aldi a venit cu oferte peste piata, astfel ca un manager…

- Nivelul mai scazut al livrarilor de spatii comerciale si-a pus amprenta si asupra ritmului de extindere a marilor retaileri de pe piata locala, astfel ca, in 2017 au fost inaugurate 524 de magazine noi, cu 18% mai putin fata de perioada similara a anului precedent, potrivit unui studiu realizat…

- Pentru a va bucura pe deplin de bunurile cumparate in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, politistii va sfatuiesc sa tineti cont de cateva sfaturi pentru protectia dumneavoastra.

- Industria online din Romania si piata de comert online au unul dintre cele mai mari ritmuri de crestere din regiune. In 2014, piata online locala depasea pentru prima data pragul de 1 miliard de euro, estimarile pentru 2017 vizand o incredibila suma ce se va apropia de 3,2 miliarde de euro. „O asemenea…

- CORA, program special CRACIUN/REVELION 2017-2018 Comenzi online, call center, program CORA, program special CRACIUN/REVELION 2017-2018 In ceea ce privește comenzile online, in 25 decembrie nu se livreaza la domiciliu, nu se ridica din magazin și nici call center-ul nu funcționeaza. CORA,…

- Piața pariurilor online s-a stabilizat deja in Romania, iar in acest moment avem 5 case de pariuri online de top licențiate definitiv la ONJN pana cel puțin in 2026. Pariorii de top de la noi din țara ne-au transmis la finele anului trecut un mesaj important, caruia fiecarui pasionat de jocuri de…

- Poliția ii avertizeaza pe cetațeni ca trebuie sa fie atenți atunci cand fac cumparaturi online sau in magazine și vin cu recomandari pentru siguranța cumparatorilor. Polițiști ii atenționeaza pe cetațeni sa fie atenți atunci cand fac cumparaturi in magazine sau in mediul online și au și cateva recomandari…

- Retailerul de echipamente sportive Hervis, prezent pe piata locala de circa un deceniu cu o retea de 23 de magazine, vrea sa inaugureze anul viitor zece unitati, cat in ultimii patru ani cumulat. Prin comparatie, in 2017 compania a inaugurat cinci unitati, acesta fiind cel mai alert ritm de la intrarea…

- Grupul KMG International are ca obiectiv, in urmatorii 4 ani, atingerea unei cote de piața de 25% in Romania și de 12% in Bulgaria, a declarat prim-vicepresedintele operațional Catalin Dumitru. Compania a facut publice o serie de date despre business-ul din regiune, cu ocazia aniversarii a 15 ani de…

- Andrei Frunza pleaca din eJobs dupa 5 ani la conducerea celui mai mare portal de recrutare online, urmand sa se dedice unor noi oportunitati profesionale. Potrivit unor surse din piata, atributile sale de CEO vor fi preluate temporar de Mihnea Vasiliu, director general Ringier Romania. 0 …

- Preferata de hackeri datorita numarului foarte mare de site-uri care o folosesc, multe dintre acestea fiind chiar magazine online, platforma WordPress este tinta unei ample campanii de atacuri ce au ca mod operare infiltrarea prin diverse metode a unui script de tip Keylogger, folosit apoi pentru a…

- Agenția Initiative estimeaza ca piața de media din Romania a crescut cu 11% anul acesta, iar in 2018 se va majora cu 13%, potrivit datelor actualizate ale raportului Media Fact Book. Aceasta evoluție depașește ușor prognoza realizata la lansarea raportului, in luna iunie, cand agenția anticipa o creștere…

- Programare online pentru depunerea cererilor de eliberare a pasaportului in Social / Solicitantii pasapoartelor simple electronice si temporare pot opta pentru programarea online in vederea depunerii cererilor, incepand cu data de luni, 11 decembrie, se arata intr-un comunicat de presa al Serviciului…

- Consiliul Concurentei a anunțat declanșarea a doua investigații privind un posibil abuz de pozitie dominanta al companiei Roche Romania SRL pe piața anumitor produse oncologice din Romania. Compania Roche activeaza in domeniul comercializarii produselor farmaceutice, portofoliul Roche cuprinzand medicamente…

- Te-ai saturat de aglomeratia din magazine, de cozile extrem de lungi de la casele de marcat, de drumurile obositoare pana la mall? Solutia? Un magazin online care sa intruneasca toate cerintele tale! Produse de calitate din ultimele colectii, autentice, originale si cel mai important, la numai un click…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare și contribuții anunțate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajații romani sa nu mai fie la fel de optimiști in privința viitorului lor pe piața muncii, potrivit unui comunicat transmis de platforma Undelucram.ro. Principalii indicatori…

- Grupul francez Auchan a preluat reteaua de magazine Ok Supermarket controlata de antreprenori locali. Sub acest brand erau deschise trei magazine în Bucuresti si în apropiere, potrivit datelor publice pe pagina de Facebook a companiei. Auchan a început deja remodelarea…

- Piata comertului online din Romania va ajunge, la finele anului 2017, la valoarea de 2,3 – 2,4 miliarde de euro, in timp ce cuantumul la nivel mondial va depasi 1,87 trilioane de dolari, in crestere cu 17% fata de anul precedent, arata datele unui studiu realizat de eCommerce Foundation, preluat de…