- SUA ar sprijini cu entuziasm un Brexit fara acord in cazul in care Guvernul Marii Britanii va lua aceasta decizie, a declarat consilierul prezidential american pentru Siguranta Nationala, John Bolton, in cursul unei vizite intreprinse la Londra, scrie MEDIAFAX.

- Presedintele american Donald Trump doreste ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana sa fie un succes, pe care Statele Unite il vor sprijini printr-un acord bilateral de liber schimb, a promis consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton. În contextul în care Marea Britanie…

- Les Bragg, un calator britanic, avea escala luna trecuta în Muscat, capitala statului Oman atunci când a aflat ca zborul sau de legatura are întârziere. Din cauza faptului ca urma sa ajunga mai târziu la Londra, cetațeanul din Marea Britanie a înjurat, iar în…

- Boris Johnson a fost ales in functia de presedinte al Partidului Conservator si premier al Marii Britanii, a anuntat ieri Parlamentul de la Londra, potrivit Sky News, citat de Mediafax. Boris Johnson a obtinut 92.153 de voturi, in timp ce contracandidatul sau Jeremy Hunt a obtinut 46.656 de voturi,…

- Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…

- Dupa ce a fost intrebat ce se va intampla daca Londra va parasi UE fara un acord, Barnier a declarat: „Marea Britanie va suporta apoi consecintele”. „Cred ca Marea Britanie, care este foarte bine informata si competenta si stie cum lucram la UE, stia de la inceput ca nu am fost niciodata impresionati…

- Premierul britanic Theresa May i-a cerut vineri presedintelui rus Vladimir Putin, in marja summitului G20 din Japonia, „sa puna capat actelor de destabilizare și iresponsabile care ameninta Marea Britanie si pe aliatii sai", relateaza AFP. Fara acest lucru „nu va putea exista o normalizare a relatiilor…

- Marea Britanie nu va fi in default daca nu va plati Uniunii Europene suma de 39 de miliarde de lire sterline promisa de Londra in negocierea acordului pentru Brexit, au apreciat agentiile de rating, cu toate ca juristii avertizeaza ca acest lucru ar fi extrem de daunator.