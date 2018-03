Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de pensiuni turistice din judetul Maramures vor oferi locuri de cazare, dar si pachete speciale pentru turistii care intentioneaza sa petreaca sarbatorile pascale in mediul rural, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural Ecologic si Cultural din…

- Protectia sociala a reprezentat in 2016, in toate statele membre ale Uniunii Europene, cel mai important domeniu al cheltuielilor guvernamentale, iar Romania (11,6%) s-a aflat printre tarile care au alocat cel mai scazut procent din PIB pentru acest sector, arata datele prezentate vineri de Oficiul…

- Intamplare nefericita pentru un sofer din Maramures care si-a rupt efectiv masina in doua dupa ce a trecut printr-o groapa care era acoperita cu apa. Imagini incredibile au fost surprinse pe DJ 186 Vadu Izei – Sacel, pe raza localitatii Barsana, scrie vasiledale.ro . Un șofer a intrat in plin intr-un…

- Peste 200 de pensii speciale la Cluj. Cine incaseaza mai mare suma Casa Judeteana de Pensii (CJP) Cluj plateste peste 200 de pensii speciale unor beneficiari din judet, cea mai mai mare depasind 28.000 de lei pe luna. Reprezentantii CJP Cluj au declarat miercuri ca, în total, cuantumul pensiilor…

- Multi soferi isi gasesc masina lovita in parcare, iar gasirea vinovatului poate fi extrem de dificila. In primul rand, cei pagubiți trebuie sa anunte incidentul la sediul Politiei Rutiere, in cel mult 24 de ore de la constatare. La Serviciul Rutier, proprietarul masinii va primi…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte au descoperit și confiscat, pe timpul unei misiuni specifice, peste 1.300 pachete cu țigari, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania.

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs in judetul Vrancea, in noaptea de vineri spre sambata, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul de 3,7 grade s-a produs la ora 1:22, la o adancime de 140 de kilometri, potrivit datelor furnizate de INFP. Un…

- Badacin din Salaj, satul lui Iuliu Maniu, a votat Declarația de Unire cu Republica Moldova, la propunerea avocatului Vasile Gil – Baroul Bucuresti. ca raspuns la votul celor peste 60 de localitați din Republica Moldova care au semnat pana acum declarații de unire. Localitatea salajeana este a doua din…

- „Clienții din Timișoara și Arad sunt clienți exigenți, deschiși la a cunoaște mereu noi destinații sau produse turistice, care iubesc deopotriva Romania și destinațiile externe, apreciaza reducerile dar, inainte de toate, cer calitate și urmaresc ca banii platiți in avans pentru vacanțe sa fie in…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale, arata Mediafax.Si in judetul Constanta, cursurile vor fi suspendate integral…

- Spray-urile contra gandacilor sunt o solutie de moment, deoarece acestia apar o data la 14-21 de zile, iar la nivel mondial nu exista niciun produs care sa omoare ouale de gandaci. Singura solutie este de a ii tine sub control, a spus Sorin Boaje in cadrul emisiunii de business ZF Live. …

- Dupa parlamentari, magistrati, militari si politisti, si primarii isi doresc pensii speciale. Edilii din Asociatia Comunelor din Romania s-au plans la vicepremierul Paul Stanescu si au cerut pensii mai mari, sustinand ca acum unele sunt sub salariul minim. Primarii se compara cu…

- Senatorul PNL Florin Citu, a declarat vineri ca, in urma deciziei ministrului Justitiei de a cere revocarea procurorului-sef al DNA, lipeseste „un personaj din peisaj” in aceasta discutie, referindu-se la presedintele PSD, Liviu Dragnea, si face, ironic, un anunt public pentru gasirea acestuia.Citește…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 03.10, politistii din Cugir au fost solicitati sa intervina pentru solutionarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada I.B. Deleanu din Cugir. Un tanar de 28 de ani, din Sighetul Marmatiei, judetul Maramures, in timp ce conducea un autoturism,…

- Romania de ieri a ucis voturile romanilor la alegerile de dupa 1989, Romania de azi protesteaza in strada Se știe faptul ca in domeniul științelor politice s-a constituit așa numita psefologie care se ocupa de sociologia electorala, de detectarea și analiza factorilor care influențeaza masiv comportamentul…

- Cristina Chiriac, presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPTR), sustine ca cei 29 de ani de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, noteaza Digi24. 0 0 0 0 0 0

- Peste 3.000 de deținuți au fost eliberați in 2017, prin recursul compensatoriu, potrivit Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dintre aceștia, 872 de deținuți au fost eliberați la cerere, iar 2.595 au fost eliberați condiționat. Potrivit ANP, Legea 169/2017 privind recursul compesatoriu prevede…

- SC VITAL SA demareaza “Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures, in perioada 2014-2020” prin semnarea contractului de serviciii privind “Asistenta tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire”. In data de 14 februarie…

- 34,1 milioane de euro a reusit Romania sa cheltuie in 2017 din Programul Operational Regional 2014-2020 (POR) , finantat de UE, care e in valoare de 8,25 miliarde de euro, scrie economica.net . In 2017, Bucuresti a reusit sa atraga peste 51 milioane lei, clasandu-se pe primul loc, urmat de judetele…

- Locurile de cazare din Alba Iulia, oras in care la 1918 s-a votat unirea Transilvaniei cu Romania, sunt ocupate in proportie de aproape 100% pentru perioada 30 noiembrie–2 decembrie 2018, cand se sarbatoreste Centenarul Unirii. Unii hotelieri au crescut tarifele si cu 50 la suta.

- CENTRUL MILITAR JUDETEAN MARAMURES prin BIROUL INFORMARE-RECRUTARE, ofera informatii si intocmeste dosare de inscriere pentru absolventii invatamantului gimnazial: COLEGIUL MILITAR LICEAL „Mihai Viteazul” – 120 locuri; COLEGIUL MILITAR LICEAL „Stefan cel Mare” – 120 locuri; COLEGIUL MILITAR LICEAL „Dimitrie…

- Deputații au aprobat proiectul de lege privind combaterea ambroziei – considerata ca fiind planta cea mai alergena din Romania. Proiectul, inițiat de un grup de parlamentari PNL, a fost adoptat deja de Senat, astfel incat merge la promulgare, potrivit Agerpres. Deputat PNL Florica Cherecheș, inițiator,…

- Urmare a inițiativei unor persoane de varsta a 3-a,la nivelul municipiului Campia Turzii,s-a constituit Filiala ,,Transilvania” a Asociației Naționale a Pensionarilor din Romania. Read More...

- Medicul gastroenteorolog, Alina Buliarca, și-a exprimat dezamagirea fața de sistemul medical din România, printr-o postare pe Facebook ce a ajuns virala. Mesajul medicului a fost distribuit de peste 10.000 de ori. Alina Buliarca, din Cluj, a marturisit, în scrisoarea postata pe contul…

- Judetul Valcea este considerat un tinut binecuvantat. Peisaje unice, biserici din patrimoniul Unesco, cea mai inalta sosea din tara, salina cu cea mai mare biserica subterana, al doilea Athos, toate aceastea sunt doar o mica parte din comorile ascunse ale Valcii.

- Un cutremur cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc in aceasta seara in judetul Maramures. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 19:51, epicentrul fiind localizat la o adancime de 12.3 km. Acesta este al doilea seism inregistrat in ultimele…

- CHIȘINAU, 24 ian — Sputnik. Miercuri dimineața, în țara vecina s-au produs doua cutremure de o intensitate nu prea mare, ambele fiind localizate însa la mica adâncime. Primul a fost înregistrat de Institutul Național pentru Fizica Pamântului la ora…

- Doua cutremure mai putin obisnuite in Romania s au produs in aceasta noapte. Acestea vin dupa alte seisme inregistrate in zone diferite de cele obisnuite precum Vrancea si Buzau.Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a inregistrat doua seisme de suprafata in judetul Maramures…

- Florin Stefan (35 ani) si Claudiu Negrea (23) sunt doi tineri fotografi de evenimente din Romania care vor merge 900 de kilometri pe jos pentru a sprijini reabilitarea Compartimentului Clinic de Boli Infectioase Copii din Arad. Claudiu a promovat prin imagini pana acum intreg proiectul, insa a venit…

- Luni dimineata, la nivelul Sectorului PF Viseu de Sus s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 5.30,, un echipaj al politiei de frontiera a indentificat si oprit in trafic, pe DN 17c, in localitatea…

- Polițiștii de frontiera de la Sectorul PF Vișeu de Sus au descoperit și confiscat, 1.200 pachete țigari de proveniența ucraineana, care erau transportate cu un autoturism de catre doi barbați. Azi dimineața, la nivelul Sectorului PF Vișeu de Sus s-a declanșat o acțiune pe linia combaterii contrabandei…

- Celebru peste hotare, dar mai putin cunoscut in Romania, Iurie Belegurschi a reusit sa-si demonstreze talentul in arta fotografica, strangand peste 3 milioane de followers si aparand in publicatii straine de prestigiu. Fotograful vrea sa devina ambasadorul turismului romanesc si sa promoveze cele mai…

- Cotidianul.ro a realizat o analiza ampla a criminalitatii inregistrate in fiecare judet al Romaniei, pornind de la informatiile furnizate de Institutului National de Statistica (INS). Potrivit INS, rata criminalitatii reprezinta numarul persoanelor condamnate definitiv la 100.000 de locuitori. Maramures…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anunțat ca va aloca a zecea aeronava la Aeroportul Otopeni in luna iunie. Extinderea flotei va permite, astfel, companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Compania opereaza in prezent 48 de rute spre 20 de tari din Bucuresti. „2017…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia (Campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura la recoltarea zmeurei.Selectia candidatilor se va desfasura in doua localitati din tara1. Roman (judetul Neamt) 17 ianuarie 2018 Complex Bradutul Bulevardul Republicii nr.46 langa Li...

- Pentru multi dintre soferi, ITP va trebui facuta mai des. De la 1 ianuarie au intrat in vigore doua prevederi ale legii 260/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice…

- Intr o postare pe pagina sa de Facebook, Dan Negru, realizatorul de emisiuni de la Antena 1 ii reproseaza, lui Radu Mazare ca, in timp ce romanii aduc bani din strainatate, in Romania, el duce banii in Madagascar.Textul este insotit de o imagine dintr un aeroport unde cel mai des se aude expresia de…

- "Sfatuim conducatorii auto care se deplaseaza pe drumurile nationale din judetele Maramures, Botosani si Vrancea sa ruleze cu prudenta sporita, sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele dinainte si sa nu efectueze manevre periculoase in trafic, intrucat pe multe tronsoane se circula in…

- Peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi de autobuz, si in Germania, unde, de asemenea, se cauta soferi, dar si salvamari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Ministrul Educatiei pregateste…

- In condițiile in care, anul trecut, aproape 60.000 de locuri de munca au ramas vacante, Ministerul Muncii și Justiției Sociale se pregatește sa primeasca, cu forme legale, in 2018, aproximativ 7.000 de angajați din alte țari. In județul Timiș, la sfarșitul lunii noiembrie, au fost inregistrate 3.663…

- Asociatia Nationala a Surzilor din Romania ndash; Filiala Constanta risca sa fie evacuata din imobilul situat in Constanta, strada Grivitei. Conform portalului instantelor de judecata, Judecatoria Constanta a admis in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta Regia Autonoma "Exploatarea…

- Filozoful si scriitorul roman Gabriel Liiceanu a trecut prin momente penibile dupa ce a fost invitat la televiziunea publica la emisiunea Romania 9, moderata de unul dintre jurnalistii crescuti de Dan Voiculescu prin laboratoarele Fundatiei Mereu Aproape si pe la Trustul Intact, pe numele sau de scena…

- Pensiunile din satele asezate pe Valea Izei si Valea Marei din judetul Maramures au fost cele mai cautate de turistii romani pentru vacanta de Craciun, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Nationale de Turism Rural, Ecologic si Cultural (ANTREC), ANTREC, Livia Sima. …

- Arctic, liderul pietei de electrocasnice din Romania si unul din cei mai importanți angajatori din județul Dambovița, anunța ca, incepand cu 1 ianuarie 2018, va suporta cheltuielile generate de transferul contributiilor sociale catre angajati, astfel incat salariile nete ale angajatilor sai sa nu fie…

- „Indiferent daca sunt sau nu justificate, legea spune ca magistrații nu au voie sa protesteze, sa faca greva. Eu nu cred ca este greșit ca magistrații protesteaza, greșit este faptul ca parlamentarii au facut din magistrați o casa cu drepturi speciale, multe dintre ele aberante. In momentul in care…

- Destinații turistice in Romania pentru vacanța de iarna? Aflați in goana dupa locuri exotice și calduroase, romanii uita de frumusețile patriei. Insa aceste trei locuri de poveste pot face pe oricine sa se razgandeasca și sa petreaca sarbatorile de iarna pe meleaguri romanești.

- Deputatul PSD Tamara Ciofu a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca a propus colegilor din Parlament și autoritaților centrale și locale sa se implice, astfel incat in fiecare municipiu din țara sa se susțina inființarea unei unitați școlare de nivel preșcolar pentru pregatirea copiilor cu…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare nowcasting Cod galben de viscol, valabila in zone montane din mai multe județe. UPDATE ora 15:00 ANM a actualizat codul galben pentru zonele vizate pana la ora 20:00 Astfel, de la ora 8:30 pana la ora 14:00 in zona de munte a județelor…

- Trei traficanti de droguri – Andrei Bogdan Sorobetea, Flaviu Cosmin Balota si Alin Radu – au fost arestati preventiv in urma cu circa trei saptamani, dupa ce oamenii legii i-au prins in flagrant pe cand incercau sa vanda substantele interzise. Cei trei intentionau sa fuga in Olanda, dupa ce Sorin Sorobetea,…