Stiri pe aceeasi tema

- Pangolinul sau timidul cu armura de solzi - este cel mai vanat animal de pe planeta. Uniunea Internaționala pentru Conservarea Naturii atrage atenția ca aceste vietați sunt pe cale de dispariție.

- Un val de aer cald si uscat, de origine sahariana, va ridica temperatura mult peste nivelul normal chiar si intr-o luna de vara, in mai multe tari ale Europei Occidentale. In Franta, alerta de canicula,...

- Statele Unite depoziteaza bombe nucleare in mai multe tari din Europa, arata un raport confidential obtinut de presa belgiana, iar doua partide din Belgia au cerut Guvernului sa nu mai permita stationarea armelor atomice pe teritoriul tarii.știre in curs de actualizare

- Un document al Adunarii Parlamentare a NATO a reaprins marti o controversa in Belgia cu privire la prezenta armelor nucleare americane in Flandra, deputati ai opozitiei cerand guvernului o 'dezbatere transparenta' pe acest subiect, potrivit France Presse. Un deputat ecologist a acuzat statul…

- Cazurile de imbolnavire cu sifilis au crescut in Europa in ultimul deceniu si au devenit, pentru prima oara de la inceputul anilor 2000, mai frecvente in unele tari decat noile cazuri de imbolnavire cu HIV, au declarat vineri experti in domeniul sanatatii, scrie agerpres.ro.

- "Puii masoara intre 20 si 25 cm lungime, in timp ce un mascul adult poate ajunge pana la 4 metri lungime si o greutate de 250 kg", a explicat Francois Huyghe, medic veterinar si director al gradinii Biotropica, situata in Val de Reuil.Avand un bot foarte lung adaptat regimului sau piscivor,…

- Un studiu realizat la Universitatea Stanford și dat publicitații recent avertizeaza ca fenomenul migrației experimentat pâna acum ar fi doar începutul și ar putea exploda cu adevarat în urmatorii ani, cu consecințe imprevizibile pentru Europa

- Gradina zoologica din orasul Halle, estul Germaniei, a declarat ca puiul de panda rosu, care are o blana de culoare maron-roscata si o coada lunga dungata, s-a nascut in iunie. Puiul, care nu are inca un nume, este ingrijit de mama sa, Cherry, in varsta de trei ani. Cherry si tatal puiului,…