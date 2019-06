Stiri pe aceeasi tema

- O liniște apasatoare domnește peste centrul orașului Targu Mureș. Cele cinci mașini electrice care fac parte din caravana #ElectricRomania s-au pus in mișcare, prima oprire fiind programata chiar in "inima" comunitații: Cetatea Medievala din Targu Mureș. Construita pe locul unei fortificații care dateaza…

- In data de 16 iunie 2004, Adrian Nastase, Miron Mitrea, Ioan Rus și Charles Redman – vicepreședinte Bechtel - taiau panglica pentru lucrarile la Autostrada Transilvania. Contractul fusese acordat direct de catre Guvernul Nastase in 2003, iar autostrada trebuia sa fie gata in 2012. Au trecut 15 ani de…

- Doi dintre cei mai apreciati muzicieni ai lumii, ambii de origine romana, violonistul Leonard Furda din Viena si soprana romano-britanica Nelly Miricioiu, au deschis, vineri seara, cea de-a treia editie a Festivalului Regal de Opera "Virginia Zeani", la Palatul Culturii din Targu Mures. …

- Caravana Gaudeamus Radio Romania revine la Timisoara Foto: Arhiva/ Gaudeamus Cea de a patra etapa a Caravanei Gaudeamus Radio România 2019 va debuta miercuri, 22 mai, în Piata Victoriei din Timisoara. Evenimentul este organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus si…

- Caravana Gaudeamus Radio Romania, aflata la cea de-a patra etapa, se va desfașura in perioada 22 – 26 mai, in incinta unui pavilion expozițional amplasat in Piața Victoriei din Timișoara. Deschiderea oficiala a ediției va avea loc miercuri, 22 mai, la ora 12.15. Astfel, timp de cinci…

- Peste 2.500 de persoane au participat, miercuri, in ciuda vremii ploioase, la deschiderea sezonului estival la Complexul de Agrement si Sport ”Muresul” din Targu Mures, care este vizitat anual de peste 200.000 de turisti, iar cu aceasta ocazie Casa de Oaspeti a Primariei a oferit peste 3.500 de portii…

- Peste 2.500 de persoane au participat, miercuri, in ciuda vremii ploioase, la deschiderea sezonului estival la Complexul de Agrement si Sport ''Muresul'' din Targu Mures, care este vizitat anual de peste 200.000 de turisti, iar cu aceasta ocazie Casa de Oaspeti a Primariei a oferit…

- N.Dumitrescu Punand in practica programul stabilit pentru organizarea si desfasurarea alegerilor europarlamentare care vor avea loc pe 26 mai, municipalitatea ploiesteana a stabilit, deja, locurile speciale pentru afisajul electoral. Astfel, printr-o dispozitie semnata de catre primarul Ploiestiului,…