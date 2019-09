Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Toamna „Produs in Bucovina" va avea loc in perioada 11 – 15 septembrie 2019. Ediția de anul acesta a evenimentului va fi organizata pe esplanada Casei de Cultura din municipiul Suceava. Pe tot parcursul targului, sucevenii vor putea achiziționa produsele membrilor ...

- REZULTATE FINALE… Dupa contestatii, procentul de promovare la Bacalaureatul de toamna, in judetul Vaslui, a crescut de la 30,17% la 32,86%. O crestere a promovabilitatii s-a constatat si la nivel national – de la 30,8% la 33,4%. Potrivit Ministerului Educatiei, procentul de promovare este cu 3,7% mai…

- Un tanar in varsta de 18 ani, domiciliat in Vaslui, a reclamat ca, in data de 3 septembrie, in timp ce se afla intr-un local din Șomcuța Mare, din județul Maramureș, a fost acostat de doi necunoscuți care l-au invitat la un gratar. Tanarul s-a dus, dar cei doi care-l invitasera l-au batut și l-au talharit,…

- DANS… Membrii ansamblurilor folclorice din judet, care participa la Festivalul la “Hora din strabuni”, fac repetitii in aceste zile la Poiana Caprioarei, acolo unde autoritatile locale au organizat special pentru ei o tabara de coregrafie – dans popular. Acestia vor pregati un moment reprezentativ din…

- Clubul Sportiv ”Maraton ’93” Lugoj organizeaza la sfarsitul acestei saptamani deja traditionala competitie sportiva dedicata persoanelor cu dizabilitati, Cupa “Ana Lugojana”. In acest an, manifestarea ajunge la numarul 23. “La aceasta competitie, organizata de Clubul sportiv MARATON’93, participa 90…

- ■ la inaugurarea editiei 2019 sint asteptati reprezentanti ai Ministerului Romanilor de Pretutindeni si ai MTS Centrul de Agrement din statiunea Oglinzi va gazdui simbata, 6 iulie, de la ora 10.00, festivitatea de deschidere a Programului ARC 2019, o initiativa organizata de Ministerul pentru Romanii…

- Timp de mai multe zile, Romania a participat la Campionatul European de Lupte pentru juniori II, o competitie ce a avut loc in Italia. De remarcat este faptul ca la aceasta competitie importanta Romania a participat la lupte greco-romane cu un lot de noua sportivi, toti din zona Moldovei, cinci din…

- Judetul Valcea s-a aflat astazi, pana la ora 23,00, sub avertizare cod galben de manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de precipitatii. Ca urmare, 11 gospodarii din comuna Gradistea au fost inundate, in aceasta dupa-amiaza, in urma unei ploi torentiale.…