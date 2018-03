Stiri pe aceeasi tema

- Peste 40 de oameni au fost raniti, dintre care unul grav, in urma ciocnirii a doua tramvaie in centrul orasului Koln, a precizat joi seara un purtator de cuvant al politiei, citat de agentia dpa.Cele doua tramvaie s-au ciocnit langa statia Eifelwall, la sud-vest de centrul orasului, a adaugat…

- Cel putin 15 oameni au fost raniti in Italia, dupa ce o tornada foarte puternica s-a produs in apropiere de Napoli. Zona era deja afectata de o furtuna care a provocat caderea retelei de alimentare cu electricitate. A urmat tornada care a doborat pomi, stalpi de iluminat si panouri stradale. Numeroase…

- Doua femei si un barbat din aceeasi familie, cu varste intre 40-50 de ani, au fost grav raniti in cursul unui atac cu cutitul comis miercuri seara pe o artera publica din Viena de catre o persoana ramasa neidentificata, a anuntat politia locala, scrie AFP. Agresiunea, ale carei circumstante…

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi in apropierea sediului parlamentului, relateaza AFP. Europarlamentar socialist, atac DEVASTATOR la Viorica…

- 29 de oameni au ajuns la spital in Canada, dupa o coliziune in lant pe o autostrada din sud-vestul tarii. Potrivit serviciilor de urgenta, in accident au fost implicate 6 vehicule, printre care doua camioane si doua autocare.

- Accident rutier grav in Peru. Peste 40 de oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autobuzul in care se aflau s-a prabusit intr-o prapastie. Potrivit medicilor, numarul victimelor ar putea creste intrucat mai multe persoane sunt in stare grava.

- Un accident rutier grav s-a produs vineri in jurul orei 15.35 pe DN1, la ieșirea din localitatea Azuga spre Predeal. Potrivit IJP Prahova, traficul rutier este ingreunat, polițiștii rutieri dirijand...

- Forțele militare americane au ucis și ranit saptamana trecuta peste 200 mercenari ruși in Siria, ceea ce poate fi cel mai sangeros conflict direct dintre SUA și Rusia, relateaza Bloomberg.

- O persoana a murit si alte doua au fost grav ranite dupa ce masina in care se aflau a lovit in noaptea de vineri spre sambata o teava de gaz in localitatea Ciumbrud din judetul Alba, in urma avariei fiind necesara intreruperea alimentarii cu gaz in patru localitati in care traiesc aproape 2.000 de oameni.

- Cel putin doua persoane au murit, iar alte 115 au fost ranite in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan. Mai multe cladiri prabusite. Imaginile filmate de un localnic arata un hotel care s-a prabusit partial si asfaltul deformat.

- Accident feroviar in SUA. Un tren de calatori care circula pe ruta New York Miami s-a ciocnit cu un marfar in statul Carolina de Sud. Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ran...

- Cinci oameni au fost raniti, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident rutier in care au fost implicate patru masini, pe Bulevardul Dacia din Capitala. Soferul uneia dintre masinile avariate era beat si a provocat accidentul.

- Cel putin 13 migranti au fost raniti, dintre care patru - impuscati - se aflau intre viata si moarte joi seara, in urma mai multor incaierari intre migranti afgani si africani care au izbucnit joi in mai multe locuri la Calais, a declarat Parchetul din Boulogne-sur-Mer pentru AFP.

- MAI supune dezbaterii un proiect de completare a ordinului privind asigurarea despagubirilor de viata si sanatate ale politistilor, prin care agentii raniti sa poata primi asistenta medicala gratuita si in spitalele private, nu doar in cele de stat, asa cum prevede legislatia actuala. …

- Doi muncitori care lucrau in subteran la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitala au fost raniti, luni seara, dupa ce una dintre tevi s-a fisurat. Unul dintre ei a reusit sa iasa la suprafata, dar are arsuri pe o suprafata mara din corp, cel de-al doilea fiind inca prins in subteran.…

- Conflictul taximetristilor cu soferii Uber s-a transformat in razboi de strada, la Timisoara. Mai multi angajati ai celor doua servicii de transport s-au batut si a fost nevoie de interventia jandarmilor.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Explozia a fost produsa de o ambulata - capcana, in apropierea sediului Ministerului de Interne. Explozia a dus la degajarea unui fum alb deasupra capitalei afgane, in cartierul vizat aflandu-se sediul politiei, dar si cel al Uniunii Europene. Nivelul de alerta este extrem la Kabul, in special in centrul…

- Deraierea trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute, a avut loc in jurul orei locale 07:00 (06:00 GMT) in apropierea marii metropole din nordul Italiei, a declarat Cristina Corbetta de la serviciile de urgenta din Milano, pentru canalul SkyTG24. Trenul Trenord cu sase vagoane plecase din orasul…

- Accident la ora de varf a dimineții in Milano. Un tren care aducea navetiști inspre centrul de afaceri din Italia a deraiat, omorand doua persoane și ranind grav alte zece. Peste 100 de persoane au suferit rani ușoare in urma accidentului feroviar, potrivit AGERPRES.

- Cel putin o persoana a fost ucisa si mai multe ranite dupa un schimb de focrui într-in liceu din zona rurala a statului Kentuckz, transmite AP. Mesajul a fost trimis chiar de catre guvernatorului statului, pe twitter. El a adîugat ca un suspect a fost retinut. Potrivit CNN, toti…

- Un reprezentant al Politiei a precizat ca bomba a fost ascunsa intr-o motoreta, iar, in urma exploziei produse de aceasta, trei persoane au murit si alte 19 au fost ranite. "Martorii au explicat ca suspectii au oprit motoreta in fata unui stand de carne de porc, cu 10 minute inaintea exploziei", a reprezentantul…

- Un grav accident a avut loc in jurul orei 4,30 la Piata Unirii. Un bolid marca BMW nu a acordat prioritate unei ambulante care avea pornite semnalele acustice si luminoase. Potrivit Romania TV, ambulanta a fost proiectata intr-un stalp in urma impaactului. Asistena medicala a ramas prinsa…

- Mai mulți atentatori sinucigași au detonat, miercuri, bombe într-o piața aglomerata din orașul Maiduguri din Nigeria. Primul bilanț comunicat de autoritați este de 10 morți și 60 de raniți.

- Doua persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc in noaptea de luni spre marti in orasul belgian Anvers, explozie care a avariat trei cladiri, relateaza Reuters.

- Cincisprezece persoane au fost ranite, inclusiv mai multi copii, dupa o bataie cu cutite intre doi adolescenti, la o scoala din orasul rus Perm, au anuntat autoritatile, informeaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Un incident înspaimântator a avut loc duminica în Thailanda, în apropierea insulei Phi Phi. O ambarcațiune pe care se aflau 31 de turiști a explodat, iar 16 dintre aceștia au fost raniți, conform TheIndependent. Șase dintre raniți sunt în stare grava, potrivit…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,1 grade pe scara Richter a lovit coasta de sud a statului Peru in dimineata zilei de duminica. Evenimentul s-a soldat cu moartea cel putin doua persoane si cu zeci de raniti, cauzand prabusirea mai multor drumuri si case, relateaza CNN .

- Un accident grav de circulație s-a produs pe Bulevardul Muncii, vineri seara, în apropiere de depoul de tramvaie. Mai multe echipaje de la SMURD s-au deplasat la acest accident. Traficul este blocat ”În accidentul rutier…

- La nivelul județului Prahova, anul trecut au avut loc 1.099 incendii și arderi necontrolate, in urma carora șase persoane și-au pierdut viața și 37 au fost ranite. La nivel național, in ultimii cinci ani, s-au produs in medie 6.200 de incendii la locuințe, evenimente nefericite soldate cu 190 de morți…

- Opt persoane au fost ranite usor iar un magazin Apple a fost evacuat marti in Zurich (nordul Elvetiei), din cauza unei baterii de iPhone care s-a supraincalzit, au informat surse ale politiei citate de AFP.

- Cinci persoane au fost ranite dupa ce doua masini s-au lovit pe DN 17. Vinovat de producerea accidentului este un barbat de 28 de ani, din comuna Siminicea, care vineri seara se deplasa cu masina pe DN 17, dinspre Paltinoasa spre Suceava, iar datorita neadaptarii vitezei la conditiile de drum umed si…

- Sase copii au fost raniti, vineri seara, in zona localitatii Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, dupa ce un sofer baut si fara permis a intrat cu masina in trei grupuri de colindatori, apoi a fugit. Doua victime sunt in coma, scrie mediafax.ro.

- Patru oameni au fost raniți, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 20.00, la Calafindești și a fost provocat de un tinar de 25 de ani, din Șerbauți. Acesta a intrat cu mașina intr-un autoturism oprit pe partea stinga a drumului și la volanul caruia se afla un…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, în jurul prânzului, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit pe DN1, la intrarea în localitatea Vladeni, victimele urmând sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvânt al Inspectoratului…

- Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar, cel putin zece persoane au fost ucise, iar alte 20 au fost ranite in atentat. Citeste si Atentat sinucigas la Kabul. Cel putin 40 de persoane au muritAtacul nu a fost inca…

- Accident rutier cu patru raniți pe DN 1, la ieșirea din Otopeni. Un accident grav de circulație s-a petrecut pe DN1, la kilometrul 14+500, la iesirea din localitatea Otopeni, judetul Ilfov. Doua mașini au fost implicate in incident, iar in urma impactului patru persoane au fost ranite, dintre care doua…

- Trei accidente rutiere soldate cu opt raniti, dintre care trei grav, au avut loc marti, 2 ianuarie, pe drumuri publice din Alba. Cauzele au fost neadaptarea vitezei la conditiile de trafic si depasirea neregulamentara.

- Gruparea terorista Stat Islamic a revendicat atacul de miercuri, dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldat cu ranirea a 13 persoane, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, potrivit Hotnews. Presedintele rus Vladimir Putin afirmase, joi, ca atacul este ...

- Treisprezece persoane au fost ranite in explozia produsa miercuri seara intr-un supermarket din orasul rus Sankt-Petersburg, atac catalogat de presedintele Vladimir Putin drept act terorist, au anuntat joi autoritatile.

- Aproape 40 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii la un festival din Cuba. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios", a relatat serviciul guvernamental de stiri Cubadebate.Printre victime se numara si sase copii, potrivit…

- Tismana: accident rutier cu 2 victime ranite usor (o femeie și fiul ei), un autoturism condus de o femeie de 36 ani, din Tismana, nu a adaptat viteza, a pierdut controlul directiei si a intrat intr- un copac. IPJ Gorj Articolul ACCIDENT la Tismana! O mama și fiul ei, raniți apare prima data in GorjDomino…

- Grav accident la Moscova, capitala Rusiei! Un autobuz de linie a intrat in plina viteza in mulțime. In urma impactului, cinci persoane au decedat, iar alte 15 s-au ales cu diverse traumatisme.Accidentul a vut loc in aceasta dupa-amiaza, langa o stație de metrou. Oamenii legii incearca sa stabileasca…

- Tragedie IMENSA de sarbatori: Un autocar a cazut intr-un rau, de pe un pod. Cel putin 33 de morti si 20 de raniti Cel putin 33 de persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite, sambata, dupa ce un autocar care transporta pasageri a cazut de pe un pod si a ajuns intr-un rau

- Planul rosu de interventie a fost activat sambata in judetul Hunedoara in urma unui accident grav de circulatie produs in localitatea Mintia, noua persoane fiind ranite. In accident au fost implicate un autotren si un microbuz, scrie...

- Conform informatiilor obtinute de la autoritatie locale pana la acest moment, in urma accidentului noua persoane au fost ranite - una dintre ele a fost spitalizata, iar celelalte opt au leziuni minore. Reprezentantii MAE spun ca persoana internata la spital - o femeie - este in afara oricarui pericol.…

- Politia din Australia a arestat, joi, un barbat care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de BBC News. “Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata din centrul…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala. - continua -

- Un numar de 11 persoane au fost ranite ieri, in urma producerii a doua accidente rutiere cauzate de neadaptarea vitezei la condițiile de drum și a vitezei in curba, informeaza IPJ Maramureș. A ajuns cu mașina in albia raului Valea Romana Un baimarean de 29 de ani nu a adaptat viteza la condițiile de…

- Cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite intr-un atac sinucigas produs duminica la o biserica din sud-vestul Pakistanului, informeaza presa internationala.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii straini Citește și: ALERTA -…