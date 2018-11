Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 40 de persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, dupa ce doua autobuze au intrat in coliziune frontala joi dupa-amiaza in centrul Germaniei, informeaza site-ul BR24.de.

- „Angela Merkel a anuntat ca nu va mai candida pentru postul de presedinte al CDU in alegerile interne de pe 8 decembrie, urmand ca, in 2021, odata cu terminarea mandatului de cancelar, sa se retraga definitiv din politica. Spuneam inca din octombrie 2017, odata cu alegerile parlamentare din Germania,…

- 12 romani au fost implicați intr-un accident in nordul Germaniei. Ambasada Romaniei la Berlin urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs luni in Landul Schleswig-Holstein din RF Germania.

- UPDATE – ora 14:16 Ambasada Romaniei la Berlin urmareste indeaproape evenimentele legate de accidentul rutier produs luni in Landul Schleswig-Holstein din RF Germania, soldat cu mai multe victime, potrivit datelor preliminare zece cetateni romani fiind raniti, dintre care trei grav, a informat, marti,…

- Ministrul german de finante, Olaf Scholz, a afimat ca sefa guvernului, Angela Merkel, nu va demisiona daca partidul sau, Uniunea Crestin-Democrata (CDU, conservatoare), nu va obtine rezultate bune la alegerile care au loc duminica in landul Hessa, relateaza agentia DPA. Exprimandu-se in cadrul unui…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite, iar alte peste 500 au fost evacuate in urma unui incendiu produs la bordul unui tren, in vestul Germaniei.Incendiul a izbucnit vineri la bordul unui tren de viteza care circula intre orasele Koln si Frankfurt.

- Opt politisti au fost raniti usor sambata seara la un concert organizat de extrema-dreapta in estul Germaniei, in ciocniri cu participantii, au transmis fortele de ordine, potrivit AFP preluata de Agerpres. Concertul la care participau circa 800 de persoane sub sloganul 'Rock impotriva revarsarii…

- Accident rutier grav in nordul Germaniei. 16 oameni au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a rasturnat intr-un sant. Sase dintre victime au fost internate in stare grava. Potrivit primelor informatii, autobuzul se indrepta spre Berlin.