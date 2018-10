Stiri pe aceeasi tema

- Peste 4.000 de sportivi cu varste cuprinse intre 15 si 18 ani, dintre care 34 din Romania, vor participa la editia a treia a Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, care vor debuta sambata si se vor incheia pe 18 octombrie. "Este evenimentul sportiv cel mai important pentru Argentina de la…

- Manifestarea tradiționala ”Targul Marului” ajunsa la a XV-a ediție va avea loc in perioada 13-14 octombrie in municipiul Falticeni. Ca in fiecare an locația aleasa de organizatori este Piața ”Nada Florilor” acolo unde vor expune peste 40 de producatori de mere dar și furnizori de materiale si produse…

- Romania participa la ediția din acest an a Targului de carte de la Goteborg, Suedia, organizata in perioada 27 - 30 septembrie și care are ca teme principale respectul și toleranța, reflectate in cadrul unor evenimente culturale, literare și vizuale, potrivit Institutului Cultural Roman, scrie Mediafax.Temele…

- Marti, 11 septembrie 2018, de la ora 09,30 Penitenciarul Bucuresti Jilava va fi gazda editiei cu numarul cinci a Festivalului National Interpenitenciar "InterFest". In cadrul acestui eveniment, vor fi organizate seminarii, o expozitie a obiectelor confectionate de detinuti, competitii sportive- atletism…

- Unde și cand A 2-a ediție a concursului de atletism INSPORT GRAND PRIX este organizata in zilele de 15-16 Septembrie 2018, in Parcul Sportiv Brașov, de catre Asociația Județeana de Atletism (AJA) Brașov, cu sprijinul Primariei Municipiului Brașov, al Direcției Sport și Tineret Brașov și cu finanțarea…

- Luni, pe 3 septembrie, va incepe ediția a VI-a a Ligii Companiilor la fotbal pe teren redus, o competitie in care angajații din diverse medii profesionale iși dau intalnire pe dreptunghiul verde, pentru a practica fotbalul de placere, intr-un mediu propice relaxarii, socializarii si interactionarii…

- Ciclistul englez Chris Froome nu va participa la editia din acest an a Turului Spaniei, competitie pe care a castigat-o in 2017, pentru prima oara in cariera sa, a anuntat echipa Sky, citata de AFP.

- Echipa de handbal a Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava se afla in aceste zile in Portugalia, unde participa la Campionatul European Universitar, competitie la care mai participa alte 10 universitati din Europa. Editia din acest an a Campionatului European Universitar la handbal masculin a adunat…