Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au fost evacuate in urma unui incendiu declansat intr-un bloc din Brasov. O garsoniera a fost cuprinsa de flacari. ''Trei persoane, dintre care una in stare de inconstienta, primesc ingrijiri medicale. Un numar de sapte persoane au fost evacuate. La fata locului se intervine…

- Pompierii militari intervin, luni, pentru stingerea unui incendiu declansat la o garsoniera situata la primul etaj al unui bloc cu cinci nivele de pe strada Brazilor, din cartierul brasovean Noua.Citeste si: LOVITURA pentru Carmen Dan: Ministrul declanseaza RAZBOIUL, dupa refuzul TRANSANT…

- Zeci de persoane au fost evacuate, duminica, dintr-un bloc din municipiul Buzau, dupa ce intr-unul dintre apartamente s-a produs o explozie. Proprietarul apartamentului in care s-a produs deflagratia a fost transportat la spital, cu arsuri, in timp ce alti locatari au facut atacuri de panica.

- Peste 6.000 de persoane au fost evacuate din cauza furtunii, a anuntat Biroul National pentru Gestionarea Riscurilor si Dezastrelor. Furtuna tropicala a afectat in special insula Mananara, aflata la 635 de kilometri la nord-est de Antananarivo, capitala Madagascarului. Vantul a batut…

- Aproape o suta de pompieri, jandarmi si politisti au intervenit, miercuri seara, pentru evacuarea a trei sute de sateni din judetul Covasna, unde exista risc de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe Olt. In Brașov, sapte adulti si un copil au fost surprinsi de viitura,…

- Pompierii din Brasov au ajuns la cei sapte adulti si un copil care au fost surprinsi de viitura, miercuri seara, pe o insula formata intre localitatile Sercaia si Mandra. Primele cinci persoane au fost evacuate in siguranta.

- "Probabilitate crescuta de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuinte", anunta IGSU, care face apel catre toti cetatenii din satul…

- Aproximativ 300 de persoane din satul Capeni, din judetul Covasna urmeaza sa fie evacuate din cauza probabilitatii crescute de rupere a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt.

- Un incediu a izbucnit, sambata, intr-un bloc de garsoiere din Tecuci. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale si mai multe echipaje SMURD, dar au intervenit si echipaje ale Amblantei. Incendiul afecta o garsniera, dar din cauza fumului dens s-a decis evacuarea intregului bloc. Au fost evacuate…

- 21 de persoane, intre care 4 copii, au fost evacuate, astazi, de pompierii militari, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din municipiul Tecuci, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Galati, Eugen Chirita. Incendiul, care a izbucnit intr-un apartament situat…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri, 7 martie.

- Un incendiu a izbucnit, joi seara, intr-un birou din Palatul Justitiei din Timisoara, 17 persoane fiind evacuate. Potrivit ISU Timis, incendiul a izbucnit intr-un birou din Palatul Justitiei din Timisoara. ”S-au evacuat 17 persoane si au fost afectate de incendiu elementele combustibile…

- Persoane evacuate din Prahova din cauza unei tasari a terenului, miercuri, in zona Seciu. Patru persoane au fost evacuate miercuri din locuintele lor din localitatea Boldesti-Scaeni, din cauza unei tasari a terenului produsa in zona Seciu, care afecteaza o suprafata de aproximativ trei hectare. Potrivit…

- Doua persoane și-au pierdut viața, vineri dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren, in zona Pascani – Muncel, din judetul Iasi. Din cauza accidentului, traficul feroviar a fost oprit pe un fir, iar locomotiva și primul vagon al trenului au fost avariate. Nicio persoana…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Iasi, circulatia feroviara este oprita pe firul 2 al Magistralei 500, Suceava – Bucuresti, din cauza unui accident produs in zona localitatii Cozmesti. Trenul Inter Regio 1752 a lovit un autoturism, al carui conducator…

- Un incendiu a izbucnit noaptea trecuta intr-un bloc de locuinte din orasul Causeni. Noua persoane, inclusiv cinci copii, au fost evacuați de pompieri.Un bebelus a fost transportat la spitalul raional pentru investigații medicale.

- Trei persoane diagnosticate cu gripa au decedat, in ultima saptamana, in judetul Suceava, toate fiind spitalizate, nevaccinate si cu varste cuprinse intre 59 si 78 de ani, a anuntat, miercuri, directorul adjunct al DSP Suceava, medicul epidemiolog Catalina Zorescu. Este vorba despre barbat in varsta…

- 30 de persoane au fost evacuate, miercuri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un camin militar din Constanta, in urma caruia un barbat a fost ranit, transmite corespondentul MEDIAFAX. Pompierii militari au fost solicitati sa intervina, miercuri la pranz, pentru a stinge un incendiu care…

- Alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate, miercuri, numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand astfel la 45. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si Suceava.

- Alte cinci noi decese din cauza gripei au fost confirmate miercuri, numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand astfel la 45. Patru dintre pacienti sunt din judetele Caras-Severin si Suceava.Citeste si: ULTIMA ORA - Infrangere URIASA pentru contestatarii Legilor Justitiei: CCR a…

- Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti a fost confirnat inca un decesdin cauza gripei - un barbat de 59 de ani din judetul Suceava. In cazul barbatului a fost confirmat virusul gripal B. Barbatul acea conditii medicale preexistente si nu era vaccinat…

- Un nou deces provocat de gripa a fost anuntat marti seara, fiind vorba despre un barbat de 59 de ani, din judetul Suceava. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 40.

- Potrivit politistilor din Sibiu, in localitatea Daia a avut loc un eveniment rutier, duminica dimineata. "Pe fondul vitezei neadaptate in curba, un tanar de 20 de ani, fara permis de conducere si cu alcoolemie de 0,56 mg/l in aerul expirat, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune…

- Aproximativ 200 de persoane, evacuate dintr-un bloc de garsoniere din Targu Neamt dupa izbucnirea unui incendiu Potrivit ISU Neamt, incendiul a izbucnit din cauza unei aeroterme defecte. Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane din bloc pana cand pompierii au reusit sa stinga incendiul.…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc din Targu Neamt, in urma unui incendiu izbucnit duminica dimineata la una dintre garsoniere. Proprietarul locuintei a suferit arsuri minore la maini, fiind dus la spital. Focul a fost provocat de o aeroterma defecta. Potrivit reprezentantilor…

- Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, duminica dimineata, dintr-un bloc de garsoniere din orasul Targu Neamt, in urma unui incendiu, a anuntat dispeceratul Inspectoratului pentru Situatii de...

- Un incendiu devastator a izbucnit vineri dimineata la mai multe locuinte improvizate din Medgidia. Focul s-a extins cu repeziciune și a cuprins zece gospodarii in care locuiau 18 familii, un total de 43 de persoane. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii…

- Incendiu puternic sambata dimineata la Resita. Cinci persoane au fost evacuate dupa ce o locuinta a fost cuprinsa de flacari. Reprezentantii ISU Caras-Severin au precizat ca incendiul a fost anuntat in jurul orei 4, iar trei echipaje de stingere a incendiilor si un echipaj SMURD s-au deplasat de urgenta…

- 2.086 persoane vor putea participa la cursurile gratuite organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in luna februarie 2018. Programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari precum: bucatar (146); lucrator in comert (146); inspector resurse…

- O bomba neexplodata din cel de-al doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata într-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, în cursul operațiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24. Poliția a închis zona în care a fost descoperita…

- Un numar de 35 de persoane, dintre care 20 sunt copii, au fost evacuate marti dupa-amiaza dintr-un bloc din orasul Vulcan, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o garsoniera si s-a propagat la izolatia...

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, pompierii de la Lupeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsoniera din municipiul Vulcan. "Arderea s-a propagat la izolatia exterioara a blocului, generand o cantitate mare de fum. Ajunsi…

- Peste 30 de persoane, intre care patru copii, au fost evacuate, marti, dintr-un bloc din Botosani, in urma izbucnirii unui incendiu. Din cauza fumului dens inhalat, patru oameni au fost transportati la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate marti dintr-un hotel si un club de noapte si doua statii de metrou au fost inchise in urma unor scurgeri de gaze in centrul Londrei, relateaza PA, Reuters si...

- Autoritațile au fost nevoite sa evacueze un mall din Florida dupa ce au constatat ca au fost detonate doua dispozitive cu explozibili. Potrivit primelor informații, nicio persoana nu a fost...

- Doua persoane au ajuns in weekend la spital, cu rani usoare, dupa ce au fost implicate in accidente rutiere. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, in jurul orei 11.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, pe raza orașului Milișauți, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de ...

- Val de tragedii in Suceava in aceasta iarna. Sapte persoane au incetat din viata din cauza frigului naprasnic, printre victime aflandu-se si un copil de doar doi ani si patru luni. Primul deces din cauza hipotermiei din sezonul rece 2017-2018 a fost inregistrat in data de 31 octombrie 2017 in cazul…

- O cisterna care transporta 24 de tone de motorina si 7 tone de benzina s-a rasturnat la Zarnesti dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. Mai multe persoane au fost evacuate, iar circulatia a fost deviata.

- Accidentul a avut loc in localitatea Zarnesti, iar autoritațile au luat decizia sa fie evacuate casele pe o raza de 150 m, in vederea evitarii oricarui pericol pentru localnici. In total, au fost evacuați 35 de adulți și 5 copii, din 9 case. „La fața locului intervenim cu o autospeciala de…

- Un numar de 35 de adulti si cinci copii din noua locuinte, din orasul Zarnesti, au fost evacuati miercuri seara dupa ce o cisterna care transporta 7 tone de benzina si 24 de tone de motorina a intrat...

- Cateva mii de persoane si-au parasit locuintele dupa ce Mayon, cel mai activ vulcan din Filipine, a ejectat in atmosfera o coloana groasa de cenusa si aburi pentru a doua zi consecutiv, duminica, au anuntat autoritatile locale, citate de DPA. Doua eruptii freatice au fost inregistrate…

- Detasamentul Orsova intervine in mun. Orsova, B-dul portile de Fier pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament din blocul social. La locul evenimentului, s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Garzii de Interventie Orsova. La sosirea fortelor, locatarii reusisera sa stinga…

- Un vulcan din Papa Noua Guinee a erupt pentru prima data in istorie, iar autoritațile au emis un avertisment de tsunami și au dispus evacuarea a sute de persoane, scrie The Mirror. Insula-vulcan Kadovar din Papua Noua Guinee au fost considerata a fi inactiva pina pe 5 ianuarie cind a inceput sa erupa.…

- Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav in ultimele zile, ciclonul degajand rafale de vant cuprinse intre 140 si 190 de kilometri pe ora. "Bilantul provizoriu al Ciclonului Ava este de 29 de morti", a declarat Melisa Venance, purtatorul de cuvant al Departamentului pentru Gestionarea…

- Un accident neașteptat a avut loc pe aeroportul din Toronto. Un avion care era tractat s-a ciocnit cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze. In urma impactului a izbucnit un incendiu, iar pompierii au acționat imediat.

- Un avion care era tractat a intrat in coliziune cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze, in urma ciocnirii izbucnind un incendiu care a fost stins rapid de pompieri, au anuntat autoritatile aeroportuare din Canada. In incident au fost implicate o aeronava de tip Boeing 737-800 a companiei…

- Zece persoane, intre care un copil, au ramas fara locuinta, dupa ce constructia modulara in care traiau in orasul Curtea de Arges a luat foc din motive care nu au fost stabilite inca.Citeste si: Inalta Curte a HOTARAT: Cand vor decide magistratii SOARTA lui Radu Mazare Potrivit reprezentantilor…

- Trei persoane au suferit arsuri si au ajuns la spital, duminica dimineata, dupa ce in locuinta in care se aflau, din comuna Vama, judetul Suceava, a izbucnit un incendiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.