- Mai multe persoane au fost ranite in urma unui atac cu cutitul in Viena. Informatiile initiale indicau ca un barbat cu un cutit a atacat la intamplare trecatorii, in apropierea parcului Prater. Conform unui purtator de cuvant al Politiei, trei persoane au fost grav ranite, iar atacatorul este cautat.…

- Ieri, 4 martie, in jurul orei 15:17, Dispeceratul Integrat ISU- SAJ Bistrița-Nasaud a fost informat despre producerea unui accident rutier pe DN 17, la ieșirea din cartier Unirea, municipiul Bistrița. La locul indicat, au fost direcționate de urgența modulul SMURD (compus din doua echipaje de descarcerare,…

- Trei persoane, printre care si doi copii, au fost ranite duminica dupa amiaza, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac, cele trei victime fiind transportate la spital. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta, o femeie in varsta de 36 de ani care…

- Traficul rutier este blocat pe DN 25 Galati-Tecuci, intre localitatile galatene Vames si Tudor Vladimirescu, din cauza unui grav accident de circulatie in urma caruia au rezultat cinci victime, doua in stare foarte grava. La fata locului s-au deplasat trei ambulante si un echipaj ISU de la descarcerare,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- Doua evenimente rutiere au avut loc joi dimineata, la interval de cateva zeci de minute intre ele, pe drumul care leaga Buzaul de Braila. Primul accident s-a produs in afara localitatii Cilibia. Un autoturism a derapat si a lovit un copac.

- Traficul pe autostrada A1 pe sensul dinspre Sibiu spre Sebes a fost ingreunat, marti dupa-amiaza, din cauza a doua accidente rutiere, produse la distanta de aproximativ un kilometru. Doua persoane au fost ranite.

- IMAGINI Accident CUMPLIT in urma cu puțin timp. Doua persoane au decedat in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil.FOTO Doua persoane au decedat luni seara in urma coliziunii dintre o autocisterna si un automobil, accident produs pe DN1B, la intrarea in municipiul Buzau. Eveniment rutier…

- Trei persoane au fost ranite dupa ce o masina si un TIR au intrat in coliziune. Accidentul rutier a avut loc joi dimineata, pe E-85, pe raza localitatii Darmanesti. Dupa producerea coliziunii, soferul TIR-ului, un cetatean turc, a parasit locul accidentului. Acesta a fost identificat de politisti…

- UPADTE ora 22.50 Vestile referitoare la numarul victimelor sunt contradictorii. Cotidianul Miami Heral, care citeaza un oficial, scrie ca exista cel putin un mort. Numarul ranitilor se situeaza intre 20 si 50, dar inca nu e clar numarul total al celor impuscati. STIREA INITIALA. O persoana…

- Accidentul s-a produs pe soseaua Galati-Smardan, sub podul feroviar de la Filesti, dupa ce soferul unui autotren nu a adaptat viteza intr-o curba, a pierdut controlul volanului si a patruns pe contrasens, de unde venea autobuzul. "Din primele informatii se pare ca autotrenul se deplasa dinspre…

- Un accident de circulație, soldat cu trei victime și importante pagube materiale, s-a produs ieri, in jurul orei 13:40, pe DN17, in apropiere de pasarela de la Beclean. Potrivit primelor informații, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 60 de ani din comuna Apahida, in timp ce se deplasa…

- Cel putin doua persoane au decedat, iar alte peste 70 au fost ranite, in urma coliziunii unui tren de pasageri cu un marfar in apropiere de localitatea Pine Ridge, comitatul Lexington din statul american Carolina de Sud, informeaza site-ul postului BBC News. Locomotiva si cateva vagoane…

- Un barbat de 58 de ani a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a patruns pe contrasens, unde a lovit in plin un alt autovehicul care circula regulamentar. O pasagera din primul autoturism a intrat in stop cardiorespirator, iar medicii nu au mai reusit sa o resusciteze.

- Un accident grav a avut loc vineri dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intrare in localitatea Sacele, judetul Constanta. Din primele informatii douya persoane au fost ranite. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutor. ...

- Trei persoane au fost ranite, luni, în urma unui accident de munca peetrecut la o fabrica din Gherla.Un apel la 112 a anunțat luni în jurul amiezii 14:30 faptul ca trei persoane au fost ranite în urma unui accident de munca produs la fabrica SORTILEMN din Gherla, scrie…

- UPDATE Numarul celor uciși a crescut la 17, iar peste 110 persoane au fost ranite. Cel puțin trei persoane au murit și peste 79 de persoane au fost ranite în urma unui atac sinucigaș cu bomba care a avut loc în centrul capitalei din Afganistan, Kabul. …

- Un tren a deraiat in apropiere de Milano, in Italia, potrivit echipelor de salvare. Exista si mai multi riniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat in tren in momentul accidentului. Nu exsta inca nicio informare privind eventuale…

- Mai multe persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Potrivit informatiilor oferite de un jurnalist roman din Italia, intr-o…

- Incendiu la CET Sud Bucuresti Un incendiu a izbucnit luni seara la un transformator electric de putere la CET SUD, au anuntat oficiali ai ISU Bucuresti, precizând ca nu sunt persoane ranite si ca a fost întrerupta alimentarea cu energie electrica. Potrivit oficialilor citati,…

- Accidentul a avut loc pe centura ocolitoare a Severinului, la intersectia cu DJ607A catre Cerneti. Trei autoturisme au fost implicate, iar potrivit politistilor, principala cauza ar fi fost neacordarea de prioritate, scrie newsmehedinti.ro. In urma impactului, cinci persoane au suferit rani…

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Accident rutier, pe E 85, in Potarnichesti. Este vorba despre o coliziune intre un autocar si un autoturism.Din primele informatii, se pare ca doua persoane ar fi ranite usor, ambele din autoturism.

- Un bebelus de opt luni a murit si alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din Rio de Janeiro. Potrivit politiei, soferul ar fi suferit o criza de epilepsie. Imaginile cu pietoni raniti intinsi pe trotuar au reamintit de atacuri teroriste,…

- Accident produs miercuri dupa-amiaza pe centura Buzaului. Doua dube s-au ciocnit, trei persoane fiind ranite. Evenimentul rutier a avut loc in zona padurii Crang, inspre pasarela Nehoiu. Circulația se desfașoara alternativ. Revenim cu informații! Articolul Accident pe Centura Buzaului. Mai multe persoane…

- Cel puțin 47 de persoane au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- Cel puțin 21 de persoane au fost ranite, astazi, dupa ce un autobuz școlar a deraiat și a intrat în zidul unei case aflate în sudul Germaniei, au anunțat autoritațile locale, informeaza site-ul postului ABC News și al agenției Dpa. Un purtator de cuvânt al autoritațile din Manheim,…

- 14 oameni au fost raniți într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marți în centrul orașul belgian Anvers, scrie Agerpres, citând DPA și Reuters. Poliția locala a exclus varianta unui atentat terorist.

- Circulatia rutiera este ingreunata, miercuri dimineata, pe DN7 Bucuresti - Targoviste, in judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia…

- Un client a intrat grabit in magazinul de telefoane situat pe artera principala comerciala din Zurich, in apropiere de gara, "din cauza unei supraincalziri a aparatului si a fumului degajat de aparat", a explicat politia din Zurich intr-un comunicat. Angajatul care a incercat sa ia bateria…

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press.

- Un șofer, in varsta de 39 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a provocat un accident in municipiul Bistrița. Acestuia i-a fost intocmit dosar penal pentru vatamare din culpa și pentru conducerea unui autovehicul sub influența alcoolului.

- Treizeci si doua de persoane sunt date disparute in urma coliziunii intre un cargobot si un tanc petrolier in largul coastelor de est ale Chinei, iar in urma incidentului s-a scurs o cantitate semnificativa de petrol in mare, informeaza agentia de stiri Dpa.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si alte 14 au fost ranite, duminica, intr-un atac sinucigas produs in tipul unei inmormantari in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, informeaza AFP.

- Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia dintre DN 4 si DJ 403. Soferul unui autoturism nu a pastrat distanta regulamentara fata de un microbuz in care se aflau 16 persoane si a intrat in spatele acestuia. Trei persoane din microbuz si o persoana…

- Mai multe persoane au fost ranite în urma viscolului si a rafalelor puternice de vânt care au perturbat traficul în nordul si centrul Japoniei, conform media locale citate miercuri de DPA. Un sistem de joasa presiune a condus, marti, la depunerea unui strat de zapada de 50-70 de centimetri…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina marti dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in apropierea localitatii Viisoara, unde doua masini s-au ciocnit, iar la fata locului au fost trimise o autospeciala, elicopterul…

- Potrivit martorilor, atacatorii purtau masti. Presa egipteana noteaza ca au fost doi atacatori, care au venit la cafenea cu o motocicleta si dupa ce au deschis focul asupra celor care se aflau in interior au fugit.

- Sase persoane au fost ranite, duminica, pe DN 17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat in parapeti, transmite corespondentul Mediafax.

- Gradina Zoologica din Londra a fost inchisa temporar, dupa ce, in urma unui incendiu care a izbucnit sambata dimineata, cativa angajati au fost raniti, unul ajungand la spital si alti opt primind ingrijiri la fata locului. Un porc furnicar a murit in incendiu, informeaza bbc.com.

- Comform ISU Hunedoara, la fata locului au fost mobilizate un echipaj de descarcerare si 5 echipaje medicale SMURD si SAJ, inclusiv o autospeciala pentru victime multiple si a fost declansat Planul Rosu de Interventie. Dupa evaluarea primara a fortelor de interventie au rezultat 3 victime cu politraumatisme…

- Un accident rutier a avut loc astazi la iesire din orasul Ovidiu catre Mihail Kogalniceanu. Din primele informatii mai multe persoane sunt ranite. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta toate victimele sunt constiente. Echipajele de Ambulanta se indreapta catre locul solicitarii. ...

- UPDATE ora 21:15 – Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de municipiul Iasi, in urma impactului fiind implicat in accident si un al treilea autoturism,…

- Sase persoane au fost ranite, dintre care doua grav, dupa ce doua masini au intrat miercuri seara in coliziune frontala, intr-un accident produs pe DE 583, la aproximativ cinci kilometri de...

- Accident rutier foarte grav, marti dimineata, in judetul Dolj.A Patru persoane au fost ranite intr-un accident petrecut in localitatea doljeana Radovan, insa din nefericire, doua dintre ele au decedat.

- Viteza are urmari grave: 11 persoane ranite ieri in urma a doua accidente produse pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de drum si neadaptarii vitezei in curba. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 04.00, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca la Spitalul Judetean de…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si 15 ranite intr-un atac sinucigas comis duminica impotriva unei biserici din sud-vestul Pakistanului, cu cateva zile inainte de Craciun, au anuntat autoritatile, informeaza AFP. Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi ...

- Doi atacatori sinucigasi au deschis focul asupra unei biserici din sud-vestul Pakistanului, duminica, omorand cel putin cinci persoane si ranind alte 16, inainte de a fi opriti de catre politisti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un microbuz in care se aflau sase persoane s-a rasturnat, sambata, in afara partii carosabile pe DN 17, in judetul Suceava, si s-a oprit intr-o gradina. Accidentul s-a produs in localitatea Prisaca Dornei intr-o curba unde frecvent se produc evenimente rutiere. Doua femei au fost ranite,…