Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca exista "un loc special in iad" pentru arhitectii campaniei de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana. In plus, el a reiterat ca UE nu va renegocia acordul cu Regatul Unit si si-a exprimat speranta ca premierul britanic,…

- Mai raman doar doua luni pentru ca retragerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana sa devina realitate, pe 29 martie, dar inca mai este un drum lung de parcurs in acest proces, ceea ce face dificil de prevazut cum se va materializa Brexitul, comenteaza agentia…

- Negociatorii britanici si europeni in dosarul Brexitului ''intra in impas'' in incercarea de a evita un scenariu in care Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord paraseste Uniunea Europeana fara un acord, a estimat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, citat…

- Premierul britanic Theresa May a indemnat parlamentarii de la Londra sa "lase deoparte interesul propriu" si sa "conlucreze in mod constructiv" la gasirea unei cai de realizare a procesului de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza site-ul postului BBC News.

- Hunt a spus ca, in cazul in care acordul sufera o infrangere in parlament, exista o mare probabilitate a unei ‘paralizii a Brexit-ului’ care ar putea duce la stoparea preconizatei retrageri a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din blocul comunitar, conform Agerpres. El a adaugat…

- Votul in parlamentul de la Londra asupra acordului privind Brexitul va avea loc marti, 15 ianuarie, a anuntat luni postul BBC, citand surse guvernamentale britanice. Pentru a evita o infrangere in legislativ, premierul britanic Theresa May a fost nevoit, la 10 decembrie, sa reprogrameze pentru saptamana…

- Parlamentul de la Londra incepe marti dezbaterile cu privire la acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat la 25 noiembrie de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, noteaza luni www.vox.com, potrivit Agerpres.Guvernul…

- Acordul de Brexit negociat de guvernul premierului britanic Theresa May ar "saraci" Marea Britanie cu 100 de miliarde de lire pe an si ar determina o scadere a valorii economiei britanice de 3,9% pe an, pana in 2030, indica o analiza independenta citata luni de Press Association. Potrivit…