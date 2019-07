Stiri pe aceeasi tema

- Creierele a circa 40 de diplomați americani care au fost victimele unor fenomene misterioase în Cuba prezinta diferențe în raport cu un grup martor, a anunțat marți o echipa de cercetatori care a analizat imagistica medicala, la cererea guvernului american, scrie AFP.Studiul publicat…

- In urma cu putin timp un accident rutier s-a produs pe DE 85, aproape de Letcani. Concret, doua autoturisme s-au izbit frontal in dreptul caii ferate de la Letcani. In urma accidentului au rezultat doua victime ranite usor. La fata locului, s-au deplasat trei echipaje SMURD si un echipaj de politie.…

- Insusirea simultana a unor abilitati noi poate intineri creierele persoanelor varstnice cu 30 de ani in doar sase saptamani, conform unui studiu recent, efectuat la Universitatea din California, Riverside (UCR) si citat vineri de Xinhua. Oamenii de stiinta au descoperit ca invatarea mai multor sarcini…

- O bubuitura a zguduit Iașiul, marți la pranz, iar originea fenomenului este un mister. Geamurile au zanganit de la vibrații iar unii oameni au intrat in panica. Insa, niciuna din autoritați nu a comunicat existența vreunei situații de urgența ori a unui fenomen natural sau provocat de mana omului, astfel…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Nebraska si la Temple University din Philadelphia au anuntat ca in urma combinatiei a doua tehnologii avansate au reusit eliminarea virusului care provoaca SIDA . Cercetarea s-a desfasurat deocamdata pe soarecii de laborator.

- Ploaia torențiala de astazi a produs un adevarat dezastru in comuna Pianu. Edilul localitații, nascut și crescut acolo, a declarat ca niciodata comunitatea din Pianu nu s-a confruntat cu o situație de o gravitate la fel de mare cu cea inregistrata astazi. „Sunt nascut și crescut in comuna Pianu și de…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a inregistrat duminica in Cota Rica, in apropierea frontierei cu Panama, a anuntat Institutul american de geofizica (USGS), fara sa fie semnalate pagube sau victime, transmit EEF si AFP. Autoritatile din Costa Rica au precizat ca seismul s-a produs la…