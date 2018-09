Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Florin Citu a declarat, miercuri, ca premierul Viorica Dancila trebuie sa explice de ce taie din banii de la investitii pentru a da prime "institutiilor de forta", respectiv cati bani alocati pentru MAI dupa rectificarea bugetara se duc la Jandarmerie. "Inca doua lucruri pe care…

- Milioane de oameni din lumea intreaga au stat aseara cu ochii atintiti spre cer, ca sa urmareasca cea mai lunga eclipsa de Luna din acest secol. Pret de o ora si 43 de minute, Luna a fost acoperita de umbra Pamantului.

- Consiliul Local Alexandria se intrunește in ședința de lucru/ Pe ordinea de zi, aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale pentru anul 2019 in Politic / on 26/07/2018 at 11:00 / Alesii locali alexandreni se intrunesc in sedinta ordinara luni, 30 iulie, in sala de ședințe a Primariei,…

- Numarul autoturismelor inmatriculate in Romania a crescut intr-un an cu peste 600.000 de inregistrari, adica cu un procent de 8,5%. La data de 30.06.2018 erau inregistrate 7.941.151 de autovehicule, potrivit reprezentanților Direcției Regim Permise și Inmatriculari (DRPCIV).Numarul autovehiculelor…

- Afacerile celor mai mari zece transportatori din Romania au crescut anul trecut cu 16% la 920 de milioane de euro, de la 790 de milioane euro in urma cu un an. Aproape toate companiile din clasament au fost pe profit anul trecut, cumulat acesta...

- Guvernul a obtinut fondurile europene necesare pentru implementarea sistemului informatic integrat de procesare a actelor de stare civila, valoarea contractului fiind de 185 de milioane de lei. Proiectul va fi realizat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) in urmatorii trei ani. Prin noul sistem,…

- Ministerul Fondurilor Europene si Ministerul Afacerilor Interne au demarat, luni, un program pentru procesarea in sistem informatic a tuturor actelor de stare civila, a anuntat ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. "Astazi, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Afacerilor Interne…