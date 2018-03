Stiri pe aceeasi tema

- F. T. Astazi, se desfașoara ultima proba (cea scrisa) a concursului de incadrare din sursa externa și prin reincadrare, pentru ocuparea posturilor de polițiști și personal contractual din Poliția Romana. Pe cele 587 de posturi de ofițeri și agenți de poliție vor candida 3.057 de candidați, aceștia trecand…

- Peste 20 de candidati din judetul Alba vor sustine sambata proba scrisa in cadrul concursului de incadrare directa, din sursa externa, organizat de Politia Romana. Din cele 770 de posturi de polițiști și personal contractual disponibile la nivel national, 12 sunt in judetul Alba. La nivel national,…

- Din județul Alba, 21 de candidați vor susține maine proba scrisa a concursului de incadrare directa, din sursa externa și prin reincadrare, pentru ocuparea posturilor de polițiști și personal contractual, din Poliția Romana. La nivel național susțin examenul peste 3.600 de persoane. Acestea au trecut…

- Peste 3.600 de persoane vor sustine maine proba scrisa a concursului de incadrare directa, din sursa externa si prin reincadrare, pentru ocuparea celor 770 de posturi de politisti si personal contractual, din Politia Romana.Acestea au trecut de probele eliminatorii specifice fiecarui post. La inceputul…

- Dupa cum am anuntat inca din data de 20 februarie, Aeroportul Arad a scos la concurs doua functii de conducere. Una nou-infiintata, respectiv cea de director operational, si inca una, cea mai importanta functie, cea de director general. Prima dintre ele a fost ocupata de Teodor Bondor, fost angajat…

- 3.640 de candidați suceveni la prima sesiune a Bacalaureatului 2018 au obținut certificatul de utilizator experimentat la proba de comunicare orala in limba romana. Alți 1.043 de candidați au primit certificatul de utilizator avansat, 420 certificatul de utilizator mediu, 56 nu s-au prezentat, iar 514…

- Prima proba scrisa din cadrul EN VIII (limba si literatura romana) va avea loc in data de 11 iunie 2018. Urmatoarea proba scrisa (matematica) se va desfașura in data de 13 iunie, iar ultima (limba si literatura materna) va fi organizata in 14 iunie.

- In perioada 21 22 februarie 2018, se desfasoara evaluarea competentelor lingvistice intr o limba de circulatie internationala Proba C din cadrul examenului national de bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2018. Proba se deruleaza in 51 de centre de examen din judetul Constanta, cu participarea unui numar…

- Simularile evaluarii naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simularii probelor examenului de bacalaureat național, in anul școlar 2017-2018, se vor desfașura intre 5 și 16 martie, respectiv 19 și 30 martie, potrivit OMEN 3109/2018, din 29 ianuarie anul curent. Publicat in urma cu cinci zile in…

- CALENDAR…Elevii vasluieni care termina anul acesta liceul vor trece astazi si maine (21 – 22 februarie) prin emotiile evaluarii competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat vor incepe in iunie, la o luna dupa ce elevii de clasele a…

- Conducerea Politiei Romane se afla in proces de consultare cu unitatile centrale si teritoriale, precum si cu organizatiile sindicale si profesionale, in vederea adoptarii celor mai bune solutii care vor asigura un serviciu politienesc permanent, dar si respectarea drepturilor personalului privind…

- Conducerea Politiei Romane se afla in proces de consultare cu unitatile centrale si teritoriale, precum si cu organizatiile sindicale si profesionale, in vederea adoptarii celor mai bune solutii care vor asigura un serviciu politienesc permanent, dar si respectarea drepturilor personalului privind odihna.…

- Cea de-a doua proba de evaluare a competentelor lingvistice din cadrul examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, s-a incheiat vineri, 16 februarie, fara a fi inregistrate incidente. Din totalul celor 318 candidati inscrisi la proba orala la limba materna, in salile de examen au fost prezenti…

- Astazi se reia examenul national de Bacalaureat, sesiunea de vara 2018, cu proba de evaluare a competentelor digitale (proba D). Pentru aceeasi proba sunt rezervate si zilele de 19 si 20 februarie, adica lunea si martea viitoare. Pentru ca nu are in dotare suficiente calculatoare, la Colegiul I.L. Caragiale,…

- La nivelul judetului Constanta, 5.316 absolventi 4.570 din serie curenta si 746 din serii anterioare s au inscris la examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2018.Dintre acestia, 4.636 de candidati sustin Proba A evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana;…

- Douazeci și trei de persoane au dat un test grila, luna trecuta, la Spitalul Județean de Urgența Targu-Jiu, pentru a putea ajunge la proba de interviu, impusa de organizatori, pentru ocuparea a doua posturi de registrator medical debutant in unitatea sanitara din municipiu. Una dintre candidatele…

- Probele de evaluare a competențelor ale Bacalaureatului se dau iarna, incepand cu anul 2018, urmand ca examenele scrise sa aiba loc, ca de obicei, in luna iunie. Prima proba incepe luni, 12 februarie. In 12 și 13 februarie va avea loc Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare…

- Prima zi a semestrului al doilea inseamna pentru elevii din ultimul an de liceu și prima zi de bacalaureat. In județul Dolj s-au inscris aproximativ 4.600 de candidați, dintre care 605 sunt din promoțiile anterioare, care susțin examenul contra cost, ...

- Conform datelor puse la dispoziție de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, la Bacalaureat s-au inscris, in Timiș, in acest an școlar, 4.466 de candidați din promoția curenta și din promoțiile anterioare. Dintre aceștia, 4.339 studiaza in invațamantul de „zi”, 99 la „seral” și 28 la „frecvența…

- Pentru prima sesiune a examenului național de Bacalaureat – 2018, in județul Satu Mare s-au inscris 2104 de candidați. Dintre aceștia, 1882 candidați provin din promoția curenta, iar 222 candidați provin din serii anterioare. Calendarul examenului de Bacalaureat național sesiunea iunie – iulie 2018…

- Dupa ce le-a taiat sporul pe care il primeau daca erau chemati de acasa la serviciu Ministerul Afacerilor Interne a comunicat ca a fost aprobat un Ordin prin care, de la 1 februarie, se majoreaza salariile politistilor cu un procent intre 5 si 10 la suta.

- Elevii de clasa a XII-a se pot inscrie la prima sesiune a examenului de Bacalaureatin perioada 29 ianuarie – 2 februarie. Anul acesta este prima data cand elevii susțin probele de competențe in luna februarie, spre deosebire de anii trecuți, cand erau susținute in vara, impreuna cu probele scrise. Elevii…

- Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), 3.060 de persoane candideaza pentru cele 319 posturi de ofiter de politie scoase la concurs si 2.870 candideaza pentru cele 268 de posturi de agent de politie. De asemenea, pentru 183 de posturi de personal contractual s-au inscris 258 de persoane.…

- Peste 6.000 de persoane candideaza pentru cele 770 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual scoase la concurs de Politia Romana prin incadrare din sursa externa si reincadrare, concurenta fiind de opt candidati pe loc.

- Peste 6.000 de persoane s-au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofițeri, agenți și personal contractual scoase la concurs din sursa externa și prin reincadrare in Poliția Romana. Urmeaza ca aceștia sa susțina probele de concurs specifice fiecarei specializari. Pana vineri,…

- Peste 6.000 de persoane s-au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofițeri, agenți și personal contractual scoase la concurs din sursa externa și prin reincadrare in Poliția Romana, transmite IGPR.

- Peste 6.000 de persoane s-au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofițeri, agenți și personal contractual scoase la concurs din sursa externa și prin reincadrare in Poliția Romana. Urmeaza ca aceștia sa susțina probele de concurs specifice fiecarei specializari. Pana vineri,…

- Peste 6.000 de persoane s-au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofițeri, agenți și personal contractual scoase la concurs din sursa externa și prin reincadrare in Poliția Romana. Urmeaza ca aceștia sa susțina probele de concurs specifice fiecarei specializari. Pana vineri,…

- Peste 6.000 de persoane s au inscris pentru a candida pe unul dintre cele 770 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual scoase la concurs din sursa externa si prin reincadrare in Politia Romana. Urmeaza ca acestia sa sustina probele de concurs specifice fiecarei specializari.Pana vineri,…

- Primaria Comunei Pestera anunta amanarea concursului pentru ocuparea functiei publice de executie temporar vacanta de politist local, clasa III, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului Politiei Locala, organizat initial in perioada 22.01.2018 ndash; 23.01.2018. Concursul se va desfasura…

- Inspectoratul General pentru Imigrari (IGI) anunta ca a primit aproape 500 de cereri de inscriere pentru ocuparea celor 29 de posturi vacante scoase la concurs din sursa externa. Cei mai multi candidati isi doresc ocuparea functiei de ofiter la Serviciul Analiza de Risc, unde au fost inregistrate…

- Directia Publica Judeteana de Evidenta a Persoanelor, cu sediul in Constanta, bulevardul Tomis nr. 51, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Serviciului de Evidenta a Persoanelor.Concursul se va…

- Proba scrisa pentru admiterea la Școala de Poliție Vasile Lascar din Campina se va ține concomitent in șapte locații din municipiu: Școala de Poliție, Colegiul Național Nicolae Grigorescu, Școala Gimnaziala Bogdan Petriceicu Hașdeu, Liceul Tehnologic Mecanic, Liceul Energetic, Constantin Istrati și…

- Politia Romana anunta ca scoate la concurs 770 de posturi si le transmite celor interesati ca, desi "in aceste zile meseria de politist nu mai este tentanta", din echipa Politiei Romane fac parte "oameni pentru care nu conteaza decat aflarea adevarului, care nu au liniste pana nu dovedesc ca cei care…

- Numar record de candidati inscrisi si admisi (peste 50!) la concursul din data de 16 ianuarie 2018 pentru cele patru posturi de asistenti medicali in anumite sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta Valcea! Avand in vedere numarul mare de candidati inscrisi pentru ocuparea celor patru posturi vacante…

- Inspectoratul de Politie Judetean Cluj organizeaza concurs/examen in vederea incadrarii, prin recrutare din sursa externa, a unui numar de 4 posturi ofițer de poliție și 2 posturi de agent de poliție, astfel Read More...

- Politia Romana anunta ca scoate la concurs 770 de posturi si le transmite celor interesati ca, desi „in aceste zile meseria de politist nu mai este tentanta”, din echipa Politiei Romane fac parte „oameni ...

- In plin scandal provocat de agentul suspectat de pedofilie, Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. IPJ Calarasi are disponibile 17 posturi de politisti si 4 de personal contractual, majoritatea de specialisti.

- Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual atat in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), cat si la inspectoratele de politie judetene. "Stim ca in aceste zile meseria de politist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul…

- In aceasta perioada, Poliția Romana scoate la concurs 770 de posturi de polițiști și personal contractual.”Știm ca in aceste zile meseria de polițist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul de lucruri ingrozitoare despre noi: un polițist pedofil prins cu greutate de colegii lui. Nu avem noi…

- Inspectoratul de Politie Judetean Maramures organizeaza CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea a patru posturi de ofițeri specialiști prin incadrare directa a persoanelor cu studii corespunzatoare cerintelor postului si care indeplinesc conditiile legale, respectiv: – ofițer principal II la Biroul de…

- Incepand de astazi, cei interesati se pot inscrie pentru a candida pentru unul dintre cele 770 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual scoase la concurs.Termenul limita pentru inscriere este 19 ianuarie.Detalii cu privire la conditiile de ocupare a fiecarui post si concursul propriu zis…

- LOCURI DE MUNCA scoase la concurs in Maramureș . Se cauta șef birou, inspectori, directori, consilieri și informatician.VEZI LISTA In ultimele zile la nivelul județului Maramureș s-au scos la concurs urmatoarele posturi vacante in sistemul public : Ingrijitoare, infirmiera, asistent social practicant…

- Astfel, intre 12 și 22 februarie elevii de claselor a XII-a vor susține examenul de bacalaureat privind competențele de comunicare in limba romana, intr-o limba straina și cele digitale. Pana acum aceaste probe orale de bacalaureat erau date de elevi doar cu cateva zile inainte de probele…

- In acest inceput de an, Spitalul Județean de Urgența Alexandria pune la dispoziția celor interesați un numar de cinci locuri de munca, pentru ocuparea acestora organizand concurs, conform legii. E vorba de : 2 posturi de brancardier in cadrul sectiei Chirurgie II; 1 post infirmiera debutant in cadrul…

- In conformitate cu prevederile Legii nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr.177/2016 privind activitatea de management resurse umane in unitatile militare ale MAI, ambele cu modificarile si completarile ulterioare, ale Dispozitiei Secretarului…

- Spitalul Judetean de Urgenta Zalau va scoate la concurs, in perioada urmatoare, zeci de posturi atat pentru personal medical, cat si pentru cel auxiliar. Consilierii judeteni reuniti joi, 21 decembrie, in ultima sedinta din acest an, au aprobat organigrama si statul de functii al celei mai mari unitati…

- Serviciul Județean de Ambulanța (SJA) Satu Mare angajeaza un asistent medical generalist, pe perioada determinata. Proba scrisa a concursului va avea loc in data de 9 ianuarie 2018, la ora 09.00 la sediul SJA Satu Mare, Drumul Careiului, nr. 26/A. Probele de concurs sunt: -proba scrisa (test grila)…