- Piata auto din Romania inregistreaza, dupa primele 6 luni din 2019, o crestere generala de 10,7%, iar in luna iunie, piata totala se apreciaza cu 7,6% fata de aceeasi luna a anului trecut. In ultimele 12 luni, piata auto din Romania a fost in continua crestere, potrivit APIA, potrivit Mediafax.In…

- Romania a inregistrat in prima jumatate a anului cea mai mare creștere a inmatricularilor de autoturisme noi din UE , de +19.2% fața de primele șase luni din 2018, arata datele ACAROM.Inmatricularile de autoturisme noi in Uniunea Europeana au scazut cu 7,8% in iunie, fața de iunie 2018, atingandu-se…

- Inmatricularile de autoturisme noi, in continua crestere. Plus de 15% in iunie 2019, fata de iunie 2018. Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iunie 2019 cu +15.04% fata de iunie 2018, atingand un volum de 14.082 unitati, anunta ACAROM. Pe primele 6 luni din 2019, numarul autoturismelor…

- Inmatricularile de autoturismelor noi si second hand inregistrate in Romania, in primele cinci luni din 2019, au ajuns la 241.629 de unitati, din care peste 184.000 sunt din categoria "rulate", releva statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…

- Ford Edge va ramane disponibil in numai 7 tari europene, printre care si Romania, in ciuda faptului ca SUV-ul a inregistrat doar 27 de unitati inmatriculate in tara noastra in primele patru luni ale anului.

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in primele patru luni ale anului cu 22% fata de perioada similara din 2018, la un total de 44.957 de unitati, in timp ce vanzarile de autoturisme second hand au scazut cu 7%, la 145.823 unitati, potrivit datelor ACAROM (Asociatia Constructorilor…

- Clujenii au înmatriculat 7.006 de autoturisme noi și second-hand doar în primele luni ale acestui an. În luna martie au fost înmatriculate cele mai multe mașini, 1.834, potrivit statisticilor oferite de Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor…

- Numarul autoturismelor noi si second hand inmatriculate in Romania in primele patru luni ale anului a depasit 190.000 de unitati, din care 145.823 de exemplare sunt din categoria "rulate", reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata…