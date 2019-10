Stiri pe aceeasi tema

- 'Din cauza conditiilor meteo, au ramas nealimentate cu energie electrica sapte posturi de transformare din trei localitati (Pauleni, Firtusu si Inlaceni), cu 358 utilizatori. Intervine pentru remedierea defectiunilor o echipa a Electrica', a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Harghita, Alina Ciobotariu.…

- Romania a devenit, astazi, tara cu doua anotimpuri, simultan. Daca in jumatatea de nord a tarii, toamna si-a intrat pe deplin in drepturi, in sud este inca vara, cu temperaturi de peste 30 de grade. Numai ca nu pentru mult timp, de maine se va raci si acolo.

- Un depozit de furaje din localitatea Carasa, județul Botoșani, a fost grav afectat de un incendiu, marți seara. In incendiu au ars aproximativ 15 tone de furaje si s-au degradat alte aproximativ 25 de tone. Pentru stingerea incendiului si inlaturarea efectelor au intervenit 17 pompieri militari si voluntari,…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 5,8 grade s-a produs, joi, in sud-vestul Turciei, anunta Institutul american de geofizica (USGS) preluat de mediafax.Vezi și: CUTREMUR IN POLITICA: Liviu Dragnea a cerut instanței anularea alegerii noii conduceri a PSD / EXCLUSIV Seismul s-a…

- Traficul rutier este blocat, joi, pe DN 67C, Transalpina, in zona localitatii Capalna, din judetul Alba, din cauza apei scurse de pe versanti pe carosabil, anunta Centrul Infotrafic. Traficul este blocat, joi, la kilometrul 128 pe Transalpina, in zona localitatii Capalna, din judetul Alba, potrivit…

- Potrivit Centrului National de Supraveghere al Bolilor Transmisibile, a fost confirmat al doilea caz de infectie cu virusul West Nile. Din pacate, persoana a decedat.Este vorba de o femeie de peste 80 de ani, din judetul Calarasi, care a decedat, iar in urma analizelor a iesit pozitiva infectia cu West…

- Productia de vin a Frantei, al doilea mare producator mondial, ar putea scadea in acest an cu pana la 13% comparativ cu anul trecut, dupa ce viile au fost afectate de conditiile meteo nefavorabile precum...

- Un cutremur puternic a avut loc, vineri noapte, in Romania, in judetul Buzau, a anunțat Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). cu magnitudinea 3,7 grade pe scara Richter s-a produs, vineri noapte, in judetul Buzau, la o adancime de 150 de kilometri.