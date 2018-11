Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.031 locuri de munca, in data de 9 octombrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 5.191,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 30.001 locuri de munca, in data de 5 octombrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.884,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 31.894 locuri de munca, in data de 28 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.619,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 29.478 locuri de munca, in data de 21 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.623,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 29.690 locuri de munca, in data de 19 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.461,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.778 locuri de munca, in data de 17 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.277,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 27.055 locuri de munca, in data de 12 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 3.938,…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 26.261 locuri de munca, in data de 11 septembrie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 3.804,…