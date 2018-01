Stiri pe aceeasi tema

- Peste 30 de persoane, intre care patru copii, au fost evacuate, marti, dintr-un bloc din Botosani, in urma izbucnirii unui incendiu. Din cauza fumului dens inhalat, patru oameni au fost transportati la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Patru persoane au fost spitalizate, dintre care doua in stare de inconstienta, dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon emanat de un incendiu produs, marti, la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Accident de circulație, luni seara, pe bulevardul Take Ionescu, chiar in fața sediului IPJ Timiș. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce trei mașini s-au ciocnit ca urmare a faptului ca o șoferița nu a acordat prioritate.

- Un autocar a luat foc in nord-vestul Kazahstanului, bilanțul anunțat de autoritați fiind cumplit, scrie realitatea.net.Cel puțin 52 de persoane au murit intr-un autocar care am luat foc pe o șosea din regiunea Aktau, in nord-vestul Kazahstanului.

- O cisterna care transporta 24 de tone de motorina si 7 tone de benzina s-a rasturnat la Zarnesti dupa ce soferul a pierdut controlul volanului. Mai multe persoane au fost evacuate, iar circulatia a fost deviata.

- Cateva mii de persoane si-au parasit locuintele dupa ce Mayon, cel mai activ vulcan din Filipine, a ejectat in atmosfera o coloana groasa de cenusa si aburi pentru a doua zi consecutiv, duminica, au anuntat autoritatile locale, citate de DPA. Doua eruptii freatice au fost inregistrate…

- Doua familii au ajuns, astazi, la spital, in urma unui accident petrecut la intrare in Timișoara, pe strada Polona. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Timiș, la un moment dat, o femeie in varsta de 36 de ani, care conducea o mașina dinspre Utvin spre Timișoara, in care se…

- Șapte persoane au fost ranite, marti, in urma unui accident de circulatie extrem de grav, care a avut loc in Timișoara, pe strada Polona. Accidentul s-a produs din cauza unei șoferițe in varsta de 36 de ani, care circula dinspre Utvin spre Timișoara, și care a pierdut controlul mașinii, a intrat pe…

- O fetita de trei ani, un baiat de zece ani, o femeie si un barbat au fost raniti in urma coliziunii a doua autoturisme. Vinovat este un sofer de 31 de ani din Sibiu care a intrat cu viteza intr-o curba periculoasa. Deocamdata nu se cunoaste starea ranitilor. revenim cu detalii…

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…

- Cel putin 33 de persoane, intre care se numara si patru copii, au murit, sambata, in statul indian Rajasthan, dupa ce un autobuz cu pelerini a cazut in raul Banas, relateaza presa din India.Potrivit Hindustan Times, alte sapte persoane au fost ranite in accidentul care s-a produs la Malarna…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, Statia Medgidia au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Radu Negru din Medgidia.Potrivit ISU Dobrogea incendiul a pornit de la un…

- Un tren al companiei Amtrak a deraiat luni pe un pod peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), a anuntat NBC News, citand autoritatea statala de transport si media locala, transmite Reuters. Deocamdata, nu se știe cate victime sunt.Amtrak a confirmat incidentul,…

- Cel puțin zece persoane au avut nevoie de ingrijire medicala in urma unui accident rutier intre un autoturism și un autocar in care se aflau 27 de pasageri, ce a avut loc in zona localitații bacauane Barsanești. Astfel, o persoana a fost descarcerata si prezinta multiple traumatisme, noua…

- Un numar de 13 persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut, luni la amiaza, pe drumul national DN 11, care leaga municipiile Bacau si Onesti, dupa ce un autocar a intrat in coliziune cu un autoturism, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de…

- Patru persoane au fost ranite, in aceasta dimineata, intr-un accident cumplit produs la Stauceani, pe drumul care leaga Botosani de Stefanesti. Din primele informatii, soferul unui Ford Focus,...

- Un grav accident s-a produs in Petrosani. Sunt sase victime, iar printre raniti sunt si doi copii de 4 ani. Doua masini s-au ciocnit violent pe o strada din municipiul Petrosani, victimele fiind...

- Mai multe persoane din conducerea firmei de termoficare din Botosani, inclusiv directorul general, sunt urmarite penal de catre procurorii DNA pentru abuz in serviciu, fiind suspectate ca au incheiat un contract de mentenanta cu o firma care nu era autorizata sa presteze astfel de activitati. In cauza,…

- Peste 6.000 de pompieri se lupta sa stinga un incendiu de vegetatie masiv in sudul statului american California, care se intindea, luni, pe o suprafata de 933 de kilometri patrati, si ameninta aproximativ 18.000 de proprietati, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa.

- Accidentul a avut loc in aceasta seara, cu puțin timp inainte de ora 18.00, la ieșire din Sannicolau Mare spre vama Cenad! Doua mașini au fost implicate, iar in urma impactului extreme de violent un autoturism a fost proiectat in afara carosabilului. Doua persoane au ramas prinse intre fiare și a fost…

- Ghetusul face victime. 30 de persoane au ajuns in ultimele doua zile la spital cu traumatisme dupa ce au cazut in strada. Informatia a fost prezentata de catre seful Directiei Sanatate din cadrul Primariei Municipiului Chisinau, Mihai Moldovanu.

- Bunatate și generozitate, cele doua cuvinte care le definesc pe liderele PAM, Alina Fratica și Argentina Culcuș. Cele doua doamne și-au continuat acțiunile caritabile și au mers sambata, 9 decembrie, la Centrul de ingrijire și asistența sociala din Bradu. Acolo sunt gazduiți și ingrijiți 34 de persoane,…

- Accidentul s-a produs la iesirea din localitatea Mandra. Mașina s-a rasturnat. Trei copii au fost raniți. Ei prezentau traumatisme cranio-cerebrale, fara pierderea cunostintei. Unul dintre ei are si un traumatism de membru inferior. Toate cele patru victime au fost transportate la Spitalul…

- Un accident in care au fost implicate sapte masini a avut loc, luni seara, in Capitala, in urma acestuia doua persoane fiind ranite usor si transportate la spital pentru investigatii amanuntite, potrivit Brigazii de Politie a Municipiului Bucuresti. Accidentul a avut loc pe Bulevardul…

- Cautarea celei de a treia victime in urma avalansei din Calimani a fost sistata, temporar, din cauza vremii nefavorabile si a riscului la care ar fi supusi salvatorii, informeaza Agerpres.Doua dintre cele trei victime ale avalansei de vineri din Calimani au fost gasite. Este vorba de un pompier in varsta…

- Caz socant in Germania. O cladire in care stateau romani si moldoveni a fost incendiata intentionat. Totul s-a intamplat intr-un imobil din localitatea Bergkamen, langa Dortmund, in care figurau cazate peste 40 de persoane, dintre care 33 de romani. Imobilul a ars noaptea trecuta.

- Un numar de 11 persoane au fost evacuate in urma unui incendiu care a izbucnit joi dimineața intr-un apartament dintr-un imobil de pe Bulevardul Magheru din Capitala, a informat ISU București. Locatarii de la etajele 7, 8 și 9 ale blocului au fost evacuați pentru a evita expunerea…

- Barbatul tocmai se intorsese din Singapore si era extrem de obosit dupa un drum de doua zile. Era fericit ca se intorsese acasa si ca i s-a nascut cel de-al doilea copil. A mers la Suceava pentru a-l vedea impreuna cu fetita lui de sase ani. Pe drumul de intoarcere spre Botosani a adormit…

- Un numar de 17 persoane au fost transportate la spital pentru investigatii suplimentare, in urma accidentului care s-a produs, luni dupa-amiaza, in judetul Maramures, fiind implicate un autobuz si un autocamion. Doua dintre persoane sunt in stare mai grava, dar constiente.Potrivit reprezentantilor…

- Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a anuntat, luni, ca 40.000 de persoane aflate in apropierea vulcanului Agung de pe insula Bali au fost evacuate, iar alte cateva mii de persoane vor fi nevoite sa isi paraseasca locuintele in fata unei alerte de nivel maxim emisa la primele ore ale…

- Incendiu la Cahul in aceasta dupa-amiaza. Pompierii au fost solicitați sa intervina la lichidarea unui incendiu izbucnit intr-un apartament dintr-un bloc de locuit cu 9 etaje. La ora 12.59 minute, salvatorii au ajuns la fața locului pe str. Ștefan cel Mare nr.21 din orașul Cahul, unde au stabilit ca…

- O explozie a avut loc, duminica dimineata, la etajul I al unui bloc P+4 din Piatra Neamț. Suflul deflagrației a fost puternic, bucați de sticla sarind la peste 20 de metri de bloc. Doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de transport victime multiple și o ambulanța SMURD…

- Aproximativ 65 de persoane, clienti si angajati ai unui magazin, dar si locatari ai unui bloc din Pitesti, au fost evacuate din magazin si din locuinte, joi dupa-amiaza, dupa ce autoritatile au constatat ca terenul pe care este amplasata o macara este instabil, iar utilajul s-ar putea prabusi. Potrivit…

- Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate, miercuri seara, in urma unui incendiu izbucnit la subsolul cladirii din Cluj-Napoca unde isi desfasoara activitatea mai multe societati comerciale, pompierii intervenind cu 4 autospeciale pentru stingerea focului, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant…

- Sase persoane, intre care patru copii, au fost ranite joi dimineata intr-un accident rutier in apropiere de municipiul Sibiu, pe Dealul Daii, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta...

- Masa de pranz servita la o scoala din Piatra Neamt a trimis mai multi copii la spital! Controlul DSP a confirmat temerile parintilor! In bucataria firmei de catering, inspectorii au gasit mucegai si branza cu e-coli.

- Doua accidente au avut loc, vineri dimineața, pe DN 1, aproape de granița dintre județele Prahova și Ilfov. Cel mai grav, cu cinci persoane ranite, inclusiv un copil, s-a petrecut in jurul orei 7.30, la Ciolpani.

- Explozia unei butelii intr-un apartament din localitatea Moinești, județul Bacau, a provocat un incendiu in urma caruia doua persoane au suferit arsuri. Deflagrația s-a produs la parterul unui bloc de 4 etaje. Doua persoane au suferit arsuri și au fost transportate la spital. O a treia persoana este…

- Un barbat, de 58 de ani,a ajuns in secția de reanimare, cu arsuri de gradul II pe suprafața feței. Cazul s-a intamplat in orașul Vatra, pe strada Ștefan Voda nr. 23. Potrivit celor de la situații excepționale, totul s-ar fi intamplat in urma deflagrației sobei de incalzit din locuința, care cel mai…

- Optzeci de persoane din caminul situat pe str. Mihai Viteazul nr.11 din orașul Florești au fost evacuate noaptea trecuta de catre pompieri, dupa ce in cladire a izbucnit un incendiu. Pompierii au fost alertați in jurul orei 3.30, dupa ce un incendiu a izbucnit la primul etaj al scarii centrale a blocului.…

- Trei persoane, inclusiv o femeie, specializate in furtul carucioarelor, bicicletelor, trotinetelor și mașinuțelor pentru copii, au fost reținute de poliție. Potrivit poliției, cele trei persoane intrau in blocurile din capitala și furau lucrurile lasate pe scara. Cei trei s-au dovedit a fi doi indivizi…

- Potrivit Politiei Prahova, coliziunea a avut loc pe DJ 100B, intre Balta Doamnei si Lacul Turcului, intre doua autoturisme, din cauza neacordarii de prioritate.Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca in accident au fost implicate zece persoane, din care doi adulti…

- O explozie a avut loc la un bloc de apartamente din Lugoj. Deflagrația a fost cauzata de o butelie cu gaze iar o persoana a fost ranita grav prezentand arsuri pe toata suprafața corpului. O explozie s-a produs vineri dimineața la un bloc de apartamente din localitatea Lugoj. Potrivit reprezentanților…

- Pompierii resiteni au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul patru al unui bloc de garsoniere din cartierul resitean Mociur. Pompierii au anuntat ca o parte din oamenii din bloc s-au autoevacuat insa echipele de salvare au intervenit pentru a-i feri de pericol…

- Traficul rutier pe ambele sensuri de mers ale DN17 Gura Humorului- Suceava, in localitatea Ilisesti, judetul Suceava, este oprit miercuri dimineata din cauza unui accident rutier, informeaza un comunicat de presa al Centrului INFOTRAFIC. In accident au fost implicate doua autoturisme si o…

- Oricat de gustoase ar fi bucatele din ciuperci, acestea ne pot pune viata in pericol. Numai luna aceasta, 18 persoane, dintre care cinci copii, au ajuns la spital cu intoxicatii, iar numarul cazurilor este in crestere.