Stiri pe aceeasi tema

- Peste 32.000 de somoni au "evadat" de la o ferma piscicola din sudul statului Chile si niciunul dintre acestia nu a fost inca recuperat, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat Serviciul National pentru Pescuit si Acvacultura (Sernapesca) din acest stat sud-american. Cei 32.485 de somoni, destinati…

- Cei 32.485 de somoni, destinati exportului, au scapat luni dintr-o cusca, in care a fost observata o fisura de doi metri de catre angajatii companiei care detine ferma, Salmones Aysen, in zona Los Lagos. Ferma creste in total circa 696.000 de somoni 'coho', cu o greutate medie de 3,1 kilograme, si…

- Cel putin 258 de detinuti au evadat luni dintr-o inchisoare din provincia indoneziana Papua Occidentala in timpul unui miting contra tratamentului la care sunt supusi studentii papuasi pe insula Java, transmite dpa, potrivit Agerpres. Mii de persoane au marsaluit luni in provincia Papua Occidentala…

- Codrin Ștefanescu lanseaza luni un atac la adresa lui Klaus Iohannis, in contextul vizitei președintelui la Casa Alba, caruia ii reproșeaza ca a plecat singur.„Klaus pleaca singur in America! Nu-l insoteste nimeni. Niciun ministru din guvern si niciun om de afaceri roman. Niciunul dintre cei…

- Politia din Carolina de Nord cauta doua persoane care au intrat prin efractie intr-o casa din orasul Monroe, vinerea trecuta, omorand mama a cinci copii. Femeia a murit in timp ce-si proteja copiii, relateaza People.com.

- Sorinei, fetița din Mehedinți, ramane alaturi de familie de romani stabiliți in Statele Unite ale Americii care a adoptat-o. Magistrații Curții de Apel Craiova au respins definitiv cererea procurorului general Bogdan Licu de anulare a adopției fetiței. Copilul poate pleca in America cu familia adoptiva.…

- Echipa Mexicului a invins la limita, cu scorul de 1-0 (0-0), reprezentativa Statelor Unite, in finala Gold Cup, campionatul de fotbal rezervat natiunilor din zona CONCACAF (America de Nord, Centrala si Caraibe), disputata duminica pe stadionul Soldier Field din Chicago, in fata a 72.