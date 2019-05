Stiri pe aceeasi tema

- Over 3,000 persons, among whom Invictus Romania team members, participated on Sunday in Bucharest in the cross country race devoted to war veterans, VeteRUN, with Deputy PM Ana Birchall also attending the event. "This event is aimed at paying an homage and showing respect for the older soldiers…

- Cea de-a sasea editie a crosului veteranilor de razboi - VeteRUN - se desfasoara duminica, in Bucuresti, intre orele 10,00 si 13,00, pe traseul Parcul Herastrau (parcarea Pavilionul H), soseaua Kiseleff - Arcul de Triumf - Piata Victoriei - Bulevardul Aviatorilor - Bulevardul Constantin Prezan -…

- Peste 2.500 de persoane au participat, miercuri, in ciuda vremii ploioase, la deschiderea sezonului estival la Complexul de Agrement si Sport ”Muresul” din Targu Mures, care este vizitat anual de peste 200.000 de turisti, iar cu aceasta ocazie Casa de Oaspeti a Primariei a oferit peste 3.500 de portii…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat joi, 2 mai 2019, la prima editie a Forumului de afaceri la nivel inalt UE-SUA in domeniul energiei, care a avut loc la Bruxelles. La reuniune au participat lideri politici europeni si americani, precum Rick Perry, Secretarul Energiei al SUA, Gordon Sondland,…

- Ministerul Apararii Nationale a dat startul inscrierilor online pentru a patra editie a Crosului dedicat veteranilor de razboi - VeteRUN, care se va desfasura pe 5 mai, de la ora 9,00, in Bucuresti, pe traseul Piata Presei Libere, Arcul de Triumf, Piata Victoriei, Piata Charles de Gaulle si retur.…

- Aproximativ 1.500 de persoane au participat, sâmbata, la Marsul pentru Viata organizat la Cluj-Napoca pentru sustinerea copiilor nenascuti. "Un copil nenascut, aflat înca în pântecul mamei, este unic, chiar de la conceptie. Este un adevar biologic si medical si vrem…

- Un carambol rutier a avut loc marti dupa amiaza in zona Ciresica din Constanta. Trei masini au fost implicate in eveniment, dintre care una parcata.In urma accidentului, doua persoane au fost ranite.Revenim. ...