Peste 3.000 de hectare de culturi agricole afectate de fenomenele meteo extreme în Vrancea Bruma tarzie a afectat peste 36 de hectare de suprafete agricole cultivate cu pomi fructiferi din zona Focsani. Au fost afectate, in proportie de 60 pana la 85%, 6,27 hectare de cires, 6,71 hectare de cais, 6,1 hectare de prun si peste 17 hectare de mar.



Din cauza vantului puternic, in localitatea Tifesti au fost afectate 2,56 hectare de solarii. Vantul a distrus folia, dar si structura de rezistenta a acestora.



In ciuda sistemelor antigrindina din judet, aproape 700 de hectare de culturi agricole au fost calamitate in urma fenomenelor meteo din luna iunie. In localitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul produs derivat din plante modificate genetic (pasta de tomate produsa din legume al caror proces de coacere a fost modificat) a fost introdus pe piata in 1994. Apoi, modificarea genetica a plantelor a luat o mare amploare. In 1996 s-au introdus in agricultura si, implicit in consum, soia si porumbul,…

- Așteptați ani de zile de bunicii și tații noștri, in sfarșit, au venit americanii. La un exercițiu NATO la Fetești au greșit coordonatele și au intrat cu tancurile in lanurile de porumb, floarea soarelui și grau. In aceasta perioada se desfașoara ample exerciții ale trupelor NATO in Romania. In acest…

- Romania a cumparat in perioada 2017-2018 produse agricole din strainatate in valoare de 1,29 miliarde de euro și a vandut de 4,8 miliarde de euro. Astfel, s-a consemnat un excedent de 3,511 miliarde de euro in comerțul internațional de produse agricole, reiese din raspunsul prezentat de ministrul Agriculturii,…

- Peste 800 hectare de culturi si pomi fructiferi au fost afectate de grindina si inghetul sau bruma tarzie din perioada 30 aprilie-3 mai, a declarat, miercuri, directorul Directiei pentru Agricultura Galati, Valentin Huciu. Potrivit acestuia, grindina a cazut pe 30 aprilie in zona localitatilor Munteni…

- Directoarea Directiei Judetene pentru Agricultura (DJA), Maria Mahu, a declarat ca rapita a fost cultura cea mai afectata. "Suprafata totala afectata de seceta in proportie de aproape 100% a fost de 5.566,24 de hectare. Din aceasta, circa 4.987 de hectare reprezinta suprafata cultivata cu rapita",…

- "Am facut inventarul suprafetelor. Situatia nu este atat de dramatica ca suprafata si asta ne bucura. Sigur ne intristeaza pentru fermierii care au fost atinsi. La nivelul tarii suprafata este undeva sub 7.000 de hectare. Facem aceasta evaluare la fata locului, vedem gradul de afectare, de calamitate,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a lansat un nou atac la adresa ”dusmanilor” Romaniei. ”Noi nu am fost colonisti”, a spus Dragnea, potrivit caruia colonistii, sub pretextul democratiei, iau resursele unei tari. „Problema este ca vin peste noi. Ne batem sau stam cu mainile pe piept?”, a afirmat liderul PSD,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a lansat un nou atac la adresa ”dusmanilor” Romaniei. ”Noi nu am fost colonisti”, a spus Dragnea, potrivit caruia colonistii, sub pretextul democratiei, iau resursele unei tari. „Problema este ca vin peste noi. Ne batem sau stam cu mainile pe piept?”, a afirmat liderul PSD,…