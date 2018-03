Stiri pe aceeasi tema

- In județ s-au inregistrat, in intervalul 5 - 11 martie, 39 de cazuri de gripa, dintre care opt la pacienți care au avut nevoie de internare. Din fericire, insa, boala nu a mai cauza niciun deces, potrivit cifrelor publicate marți de Direcția Județeana de Sanatate Publica. Se inregistreaza, insa, in…

- F. T. Personalul din cadrul compartimentului “Prevenire” al Inspectoratului Pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova a derulat 21 de actiuni de control la operatori economici, institutii si unitați administrativ-teritoriale din județ. Potrivit unui comunicat de presa transmis la…

- Trei copii și trei adulți au fost transportați la spital, dupa ce trei mașini s-au ciocnit, joi dupa-amiaza, in stațiunea Bușteni, din județul Prahova, cel mai probabil din cauza unui șofer care a adormit la volan. La aceasta ora, traficul rutier pe DN 1, intre Ploiești și Brașov, este blocat din cauza…

- Numarul deceselor cauzate de gripa a ajuns la 63 dupa ce alte trei cazuri au fost confirmate in ultimele ore, scrie libertatea.ro.Trei persoane au decedat in ultimele ore ca urmare a unor afecțiuni associate gripei, numarul celor care au murit in acest sezon ajungand astfel la 63.

- INFORMARE PRIVIND EVOLUTIA INFECTIILOR RESPIRATORII ACUTE SI A GRIPEI, LA NIVELUL JUDETULUI PRAHOVA Pentru saptamana 19.02.2018-25.02.2018, la nivelul judetului Prahova, s-au inregistrat urmatoarele date de morbiditate: - IACRS (infectii acute ale cailor respiratorii superioare) un…

- Fara sa alerteze populația, pentru ca aceasta cifra nu reflecta o situație grava cu privire la epidemia declanșata la nivelul Spitalului Județean de Urgența și necesitatea instituirii carantinei inca de vineri, purtatorul de cuvant al Direcției de Sanatate Publica, Daniel Botgros a declarat:…

- 53 de oameni au murit in acest sezon de gripa. Este cel mai nou bilant publicat de Institutul de Sanatate Publica. Virusul gripal de tip A a fost fatal in cazul a doi barbati nevaccinati, care aveau si alte afectiuni. In schimb, numarul de cazuri noi de rujeola este in usoara scadere – arata tot datele…

- Aproape 6.000 de prahoveni au fost diagnosticați, saptamana trecuta, cu infecții acute ale cailor respiratorii, iar peste 1.000 cu pneumonie. De asemenea, zilele trecut in județ au aparut 23 de noi cazuri de gripa.

- Doua noi decese provocate de gripa s-au inregistrat marti, fiind vorba despre doua femei in varsta de 55, respectiv 61 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 39. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti au fost confirmate…

- INFORMARE PRIVIND EVOLUTIA INFECTIILOR RESPIRATORII ACUTE SI A GRIPEI LA NIVELUL JUDETULUI PRAHOVA Pentru saptamana 12.02.2018-18.02.2018 la nivelul judetului Prahova s-au inregistrat urmatoarele date de morbiditate: -IACRS ( infectii acute ale cailor respiratorii superioare)…

- Numarul afectiunilor respiratorii a continuat sa creasca in saptamana 5-11 februarie 2018, fiind diagnosticate cu infectii acute ale cailor respiratorii superioare 1125 de persoane din Dambovita, din care 37 internate, iar alte 25 de persoane cu pneumonie au fost spitalizate, din totalul de 168 de cazuri…

- In saptamana 12-16 februarie, in județul nostru au fost raportate 23 de noi imbolnaviri. Pentru a doua saptamana la rand, județul Vaslui se afla in topul infecțiilor cu rujeola, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) aferente perioadei 12-16 februarie.…

- Numarul afectiunilor respiratorii si-a continuat trendul ascendent si in saptamana 5-11 februarie 2018, fiind diagnosticate cu infectii acute ale cailor Post-ul DAMBOVIȚA: Inca doua cazuri de gripa, confirmate la doi copii de 4, respectiv 6 ani apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Numarul persoanelor care s-au imbolnavit de rujeola de la inceputul epidemiei a ajuns la 10.836, iar 38 de pacienti au murit. In ultima saptamana, medicii au mai confirmat prin analize de laborator aproape 90 de cazuri, cele mai multe in Prahova.

- Peste 129.000 cazuri de infectii respiratorii au fost inregistrate in ultima saptamana, cu 44 la suta mai multe decat in 2017. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi, ca morbiditatea prin infectii respiratorii acute a fost mai crescuta in ultimele…

- Cadrele medicale au declarat astazi ca la Constanta au fost confirmate pana in prezent trei cazuri de gripa. Directorul medical al Spitalului Judetean Constanta, Bogdan Obada a declarat ca la unitatea sanitara au fost internati noua pacienti cu suspiciune de gripa. Dintre acestea trei cazuri au fost…

- Violeta Stoica Sute de prahoveni au ajuns pe patul de spital in saptamana 5 – 11 februarie din cauza infecțiilor respiratorii și a pneumoniilor, fiind inregistrate in același interval de timp și opt cazuri de gripa. Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica Prahova,…

- In saptamana 29 ianuarie-4 februarie la nivel de județ a fost confirmat un singur caz de gripa la un barbat care a fost internat in spital. In saptamana 5-11 februarie au fost confirmate patru cazuri, dintre care doua la copii. In ultima saptamana numarul penumoniilor a crescut de la 102, in saptamana…

- V. Stoica La nivel național, numarul imbolnavirilor cu rujeola confirmate de medicii specialiști a crescut, in cursul saptamanii trecute, comparativ cu perioada anterioara, dupa cum arata cifrele oficiale date publicitații, ieri, de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile.…

- Cele mai multe cazuri confirmate rujeola au fost raportate in judetele Vaslui (35 de cazuri), Bacau si Suceava (cate 15 cazuri), Iasi (12 cazuri), Prahova (11 cazuri). Si in Bucuresti au fost confirmate 3 cazuri de imbolnavire cu rujeola in perioada 5 - 9 februarie. Numarul total de cazuri…

- Spitalul Clinic "Victor Babes" si Institutul National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals au intrat in carantina din cauza numarului mare de cazuri de gripa, potrivit purtatorului de cuvant al Ministerului Sanatatii (MS), Oana...

- Medicii i-au recoltat probe si le-au trimis la Institutul Cantacuzino din Capitala. Dar omul a facut stop cardiorespirator si a murit in 27 ianuarie, iar rezultatul analizei serologie a sosit abia pe 31 ianuarie. Oricum, medicii l-au tratat si sub suspiciunea de gripa. S-a pus apoi problema…

- Toate spitalele din judet au restrictionat accesul vizitatorilor, cu exceptia Spitalului Municipal Radauti si a Spitalului Orasenesc Gura Humorului, care isi vor adapta conduita in functie de evolutia situatiei epidemiologice, a anuntat astazi Biroul de presa al DSP Suceava. Potrivit sursei citate,…

- Opt persoane si-au pierdut viata din cauza gripei in ultima saptamana. Astfel, numarul deceselor de la inceputul sezonului si pana acum a ajuns la 16. Cabinetele medicilor de familie si unitatile de primiri urgente sunt pline cu oameni care au simptome specifice bolii.

- In judetul Vaslui au fost depistate cel putin zece cazuri de gripa. Astfel, la Spitalul Judetean Vaslui au fost luate masuri speciale. Data fiind gravitatea situatiei si riscul epidemiologic crescut, conducerea Spitalului Judetean a adoptat un set de masuri. Astfel, accesul in spital se va face doar…

- In dimineata zilei de 7 februarie 2018, DSP Buzau a primit confirmarea de la Institutul National de Boli Infectioase, a patru cazuti de gripa in judet. „Este vorba despre trei copii, cu varste 2, 5 si 14 ani, si un adult care sufera de bronhopneumopatie obstructiva cronica.

- Doi barbati din judeul Mures, unul de 40 de ani si unul de 50 de ani, au murit saptamana trecuta, iar analizele de laborator au confirmat existenta virusului gripal AH1N1. Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Mures au anuntat, miercuri, ca s-au confirmat doua decese din cauza gripei la doi…

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Directia de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineata, de la Institutul National de Boli Infectioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din judetul Buzau.

- Acum, au fost confirmate 11 cazuri de gripa in Bihor, iar rezultatele pozitive care le confirma au fost primite la Directia de Sanatate Publica Bihor, dintr-un total de 28 de probe recoltate pentru examenul serologic. In sezonul anterior, 2016-2017, au fost confirmate doar noua cazuri de gripa.…

- Nu sunt cazuri noi de gripa la Institutul Regional de Oncologie din Iasi, a declarat, astazi, pentru postul nostru de radio, managerul, Mirela Grosu. Ea a mai spus ca in prezent 11 bolnavi din spital au fost diagnosticati cu gripa, in unele cazuri de tip AH1N1. Mirela Grosu a confirmat ca o pacienta…

- Potrivit dr. Santa Ferenc, epidemiolog in cadrul Direcției de Sanatate Publica a județului Covasna, au fost inregistrate pana la aceasta ora, pe raza județului, doua cazuri de gripa, la adulți – unul cu virus de tip A, iar altul cu virus de tip B. „Din fericire, sunt forme relativ ușoare. Pacienții…

- In intervalul 22-28 ianuarie, in Dambovita, au fost diagnosticate 672 de infectii acute ale cailor respiratorii superioare, din care 16 cazuri spitalizate si 139 de pneumonii, pentru 6 dintre cazuri fiind necesara internarea.

- COMUNICAT DE PRESA Conform raportarilor transmise de catre furnizorii de servicii medicale, pentru intervalul 22-28 ianuarie 2018, la nivelul Post-ul Dambovița, in plin sezon al infectiilor acute ale cailor respiratorii! Sute de cazuri au fost diagnosticate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Iasi, diagnosticat cu gripa, a murit, acesta fiind cel de al patrulea deces inregistrat din cauza gripei in acest sezon, potrivit Mediafax, citat de Romania TV.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT a realizat raportul privind…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Iasi, diagnosticat cu gripa, a murit, acesta fiind cel de-al patrulea deces inregistrat din cauza gripei in acest sezon, transmite corespondentul Mediafax.

- In cel mai recent raport de monitorizare al infecțiilor respiratorii acute al DSP Vrancea a fost raportat un caz de gripa, la o persoana care a fost și internata, cu varsta cuprinsa in intervalul 15-49 de ani. In cazul acesteia au fost recoltate probe de sange și se așteapta rezultatul…

- Racirea asteptata a vremii este evidenta si in statisticile Directiei de Sanatate Publica Galati. Astfel, in ultima saptamana de raportare a situatiei epidemiologice s-a remarcat o crestere a numarului celor care au fost diagnostocati cu viroze respiratorii, de ordinul a catorva sute, si s-a marit si…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Franceze ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale franceze, pana la sfarsitul lunii ianuarie 2018 va fi mentinuta starea de alerta pentru epidemie…

- Potrivit DSP Dambovita, i cadrul sistemului de monitorizare a infectiilor acute ale cailor respiratorii superioare si a gripei, in perioada 1-7 ianuarie 2018, au fost raportate 273 de cazuri de infectii acute ale cailor respiratorii superioare, din care 7 cazuri internate si 81 de pneumonii.

- In luna decembrie 2017 in judetul Prahova au fost confirmate prin digestie artificiala 16 cazuri de trichineloza, din care la porcul domestic 13 cazuri si la porcul mistret 3 cazuri, iar in tot anul 2017 au fost confirmate 21 de cazuri de trichineloza, din care 14 la porcul domestic si 7 la porcul…

- Imbolnavirea prin infecții respiratorii acute, cea mai fecventa afecțiune, a fost mai scazuta in ultima perioada, arata datele Direcției de Sanatate Publica Timiș. Peste 1.000 de persoane s-au prezentat la medic, in saptamana precedenta, acuzand cefalele, dureri in gat, nas infundat și secreții nazale,…

- Aproape 300 de politisti, cu peste 130 de autospeciale și cu 3 caini de serviciu vor fi la datorie, in noaptea de Anul Nou, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranța cetatenilor, a anunțat IJP Prahova.

- În perioada 18-22 decembrie, au fost confirmate alte 70 de cazuri de rujeola, în București și în 11 județe. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Ialomița și București, câte 16, în timp ce în Prahova au fost confirmate 10. Numarul total…

- Incepand cu data de 05.12.2017 in județul Prahova din cele 17 suspiciuni au fost confirmate 11 cazuri de trichineloza la porcul domestic (9 cazuri) și salbatic (2 cazuri) din care 7 cazuri numai in acest week-end, motiv pentru care DSVSA Prahova atenționeaza crescatorii de suine sa efectueze obligatoriu…

