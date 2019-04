Stiri pe aceeasi tema

- Acest an se anunța inca unul de sacrificiu pentru RADET, regie aflata in moarte clinica și care nici in acest an nu va beneficia de statutul de ,,prioritate zero'' in bugetul Municipalitații, arata o analiza Frames realizata in baza proiectului de buget pe 2019 propus de Primaria Capitalei, aflat in…

- Nicolae Robu a anunțat ca reprezentanții Primariei Timișoara au reușit sa depuna proiectul privind modernizarea Caii Bogdaneștilor, in speranța ca vor primi bani europeni. Edilul a anunțat ca valoarea proiectului se ridica la o suma uriașa, aproape 150 de milioane de lei, din care finanțarea eligibila…

- Ministrul Apelor si Padurilor (MAP), Ioan Denes, prezinta miercuri, intr-o conferinta de presa, proiectele care vor fi derulate de minister in 2019, in domeniul Apelor, precum si investitiile realizate in cadrul Proiectului "Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti', scrie Agerpres. Marti,…

- Ministrul Apelor si Padurilor (MAP), Ioan Denes, prezinta miercuri, intr-o conferinta de presa, proiectele care vor fi derulate de minister in 2019, in domeniul Apelor, precum si investitiile realizate in cadrul Proiectului 'Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti'. Marti, Ministerul Apelor…

- Va reamintim ca președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a anunțat ca suta la suta din cotele pe impozitul pe venit vor ramane in 2019 in vistieria județului. Astfel, 60 la suta din aceste cote vor fi direcționate catre primarii, 15 la suta va ramane la bugetul CJ Timiș, iar 25 la suta din aceste cote…

- Plenul Parlamentului a adoptat, joi, articolele proiectului bugetului de stat pe 2019, iar deputatii si senatorii au inceput dezbaterile pe anexele proiectului care cuprind bugetele principalilor ordonatori de credite. Au fost acceptate doar amendamentele admise de comisiile de buget-finanţe. Astfel,…

- „Consiliul Județean Timiș a incheiat anul 2018 cu 230 milioane lei necheltuiți, devoalandu-și astfel crasa incompetența!”, a scris Robu pe Facebook. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, transmite, tot pe Facebook, ca, in ceea ce privește incompetența, „domnul Robu este chiar…

- Primarul Nicolae Robu a aflat ca anul 2018 s-a incheiat pentru Consiliul Județean Timiș cu un excedent bugetar de 230 de milioane de lei. Oficialii instituției județene au anunțat deja ca banii vor fi folosiți pentru investiții, dar primarul Timișoarei considera ca aceasta suma reprezinta dovada…