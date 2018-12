Stiri pe aceeasi tema

- "Raspunsul meu este clar: porturile italiene sunt inchise. Pentru traficantii de fine umane si pentru cei care ii ajuta, s-a terminat cu binele", a notat Salvini pe Twitter. Salvini a mentionat ca ONG-ul a solicitat accesul pe teritoriul Italiei pentru barbatii, femeile si copiii salvati vineri,…

- Presa din Spania a analizat azi grupa națioanalei iberice din preliminariile EURO 2020, din care fac parte Romania, Suedia, Norvegia, Insulele Feroe și Malta. Daca selecționerul Luis Enrique nu vorbește decat de Suedia și Norvegia in interviul luat de As dupa tragerea la sorți, un editorialist al cotidianului…

- Italienii și spaniolii iși incep saptamana cu alerte cod roșu de vreme proasta. Roma a fost acoperita de grindina, in mai multe orașe italiene, din Milano pana la Palermo, sunt inundații; la fel - in sudul Spaniei, unde e doliu dupa un pompier mort la datorie, in timpul

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, s-a declarat joi favorabil ideii ca statele UE sa poata alege intre primirea refugiatilor si oferirea unor contributii financiare pentru gestiunea migratiei si pentru proiecte de dezvoltare in Africa, in opinia sa aceasta fiind o solutie pentru…

- Garda de coasta spaniola a anuntat duminica, potrivit AFP, ca a salvat de pe Marea Mediterana, in cursul ultimelor 48 de ore, aproape 1.200 de migranti care, cu ajutorul unor ambarcatiuni improvizate, incercau sa ajunga in Spania. Potrivit sursei citate, sambata si duminica au fost salvate…

- Dupa ce 405 de migranti au fost salvati sambata, 270 au fost salvati in timpul zilei de duminica, fiind urcati la bordul a sapte salupe, a explicat purtatorul de cuvant duminica seara.Sapte "copii sau bebelusi" se aflau printre pasageri, dintre care jumatate erau originari din Africa Subsahariana…

- Echipele spaniole de salvare pe mare au salvat 675 de migranti in timpul weekendului intre Maroc si Spania, prima poarta de intrare a imigratiei ilegale in Europa, a anuntat un purtator de cuvant al acestora, citat luni de AFP. Dupa ce 405 de migranti au fost salvati sambata, 270 au fost salvati in…