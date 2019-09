Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unei descinderi intreprinse joi intr-o casa din cartierul Rigasa, politia din Kaduna a descoperit aproape 400 de elevi si studenti "de nationalitati diferite", inchisi si legati in lanturi, in ceea ce mass-media denumeste de atunci "casa ororilor". Responsabilii institutiei ii obligau sa locuiasca…

- Sapte elevi au fost ucisi si 57 raniti dupa ce o sala de clasa a unei scoli primare din capitala Kenyei, Nairobi, s-a prabusit luni dimineata devreme, a anuntat un purtator de cuvant al guvernului, citat de DPA, transmite agerpres.ro.

- Peste 2,8 milioane de elevi incep scoala, luni, in peste 6.200 de unitati cu personalitate juridica si structuri ale acestora. Cursurile incep in 9 septembrie si se incheie in 12 iunie. Semestrul I se va incheia in 20 decembrie, iar al doilea semestru incepe in 13 ianuarie. Potrivit datelor oferite…

- Copiii din 43 de școli din județul Teleorman, dintre care trei din orașul Videle, vor folosi și in acest an toaletele din curtea unitaților, cu toate ca Guvernul a alocat peste 3 milioane de lei pentru rezolvarea acestor probleme, transmite corespondentul MEDIAFAX.Toate cele 43 de unitați…