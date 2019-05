Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu creșterea cantitații de date cu caracter personal pe Internet, o parte dintre utilizatori se consoleaza cu ideea ca orice incercare de a menține confidențialitatea datelor online va fi sortita eșecului. Kaspersky Lab a descoperit recent ca un utilizator din trei (32,3%) nu știe cum iși poate…

- Peste jumatate dintre utilizatorii de Internet (56%) considera ca pastrarea dreptului la intimitate absoluta în lumea digitala este imposibila, iar unii ar alege chiar ei sa-și vânda datele personale online, unor necunoscuți, daca ar primi bani în schimb, arata un studiu Kaspersky.…

- Publicarea necugetata de date in mediul online expune utilizatorii la riscuri inutile, potrivit unei noi cercetari Kaspersky Lab. In ciuda revoltei și a ingrijorarii create de scandalurile de scurgeri de date – inclusiv atunci cand Facebook le-a dat companiilor Netflix și Spotify posibilitatea de a…

- "Contractul cu PSD este semnat in data de 27 martie. In aceeasi data in care PSD a semnat acest contract, Posta Romana, la alibi, ca sa isi acopere urmele, a trimis oferte si altor partide, dar dupa ce a incheiat contractul asta. Iar aici le atrag atentia romanilor, in acest contract Posta Romana…

- Un magazin online de optica din Romania folosește tehnologia pentru a atrage clienții. Utilizatorii pot "proba" online ochelari de vedere sau de soare pentru a se decide inainte de a face achiziția. Alexandru Alecu, fondatorul businessului inceput cu cateva sute de euro, dar care in prezent are afaceri…

- Sistemul anti-phishing Kaspersky Lab a impiedicat peste 482 de milioane de tentative de a vizita pagini web frauduloase in 2018, o creștere mai mult decat dubla fața de 2017, cand au fost blocate 236 de milioane de astfel de incercari. In ultimii ani au mai fost observate creșteri ale numarului de atacuri…

- La Spitalul Judetean ”Mavromati” au fost introduse bratari de identificare pentru pacienti. Conducerea spitalului a cheltuit 60.000 de lei pe aparatura si consumabile dar spune ca investitia este absolut necesara pentru monitorizarea pacietilor.