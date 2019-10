Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, suplimentarea listei medicamentelor compensate si gratuite cu 17 molecule noi ce vizeaza, in special, afectiuni din cadrul programelor nationale de sanatate, a anuntat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, potrivit Agerpres."La propunerea…

- Un numar de 1,68 milioane de romani, din cele 12,3 milioane de persoane cu varste intre 18 si 64 de ani din tara noastra, nu au lucrat niciodata in viata lor, se arata intr-o statistica europeana realizata de Eurostat .

- Cinci elevi suceveni au participat, in perioada 24 – 30 Septembrie, la a treia ediție a școlii nonformale de științe pentru elevi de pana in 16 ani. Manifestarea s-a desfașurat la Nanning, China, iar sucevenii s-au intors cu mai multe premii, remarcandu-se prin cunoștințele și competențele științifice…

- Proaspat promovata la statutul de piata emergenta, Bursa de Valori Bucuresti (BVB) spera ca va avea astfel inca un motiv pentru a convinge antreprenorii romani sa isi listeze afacerile. Care sunt celelalte 10 avantaje pe care oficialii BVB le pun pe...

- * Frati romani, batrani sau tineri, iata ca din nou e vineri. Prin urmare, trecem repede la subiecte, ca poate aveti treaba, poate ca vreti sa profitati din plin de week-end, asa ca venim cu stiri din toate colturile tarii, pentru toate gusturile si exigentele, dupa cum spunea un nene la radio, intr-un…

- In perioada 21 29 septembrie, in localitatea Lambinowice, din Republica Polona, s a desfasurat tabara de ingrijire a mormintelor celor peste 2350 de eroi romani cazuti la datorie in Primul Razboi Mondial care isi dorm somnul vesnic in Cimitirul Prizonierilor de Razboi, una dintre cele mai mari necropole…

- Un barbat inchis in Penitenciarul Galati a reusit sa escrocheze 29 de romani, folosindu-se de abilitatea de a-si schimba tonalitatea vocii si de mai multi complici care ridicau banii de la victime. Prejudiciul este impresionant, depasind 60.000 de euro.

- Sute de romani au ramas blocati pe insula Samothraki, din nordul Greciei, dupa ce feriboturile care asigurau transportul pe continent s-au defectat. Situatia celor peste 1.500 de turisti este dramatica, in conditiile in care pe insula au izbucnit incendii de vegetatie, care iau amploare.