Peste 30 de morţi în urma inundaţiilor şi alunecărilor de teren din Indonezia Peste 30 de persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor si alunecarilor de teren provocate de ploile torentiale care au afectat Indonezia, au informat joi autoritatile locale, citate de Reuters - precizand ca 25 de persoane sunt in continuare date disparute.



Mii de persoane au fost evacuate dupa ce ploile abundente, insotite de vanturi puternice, s-au abatut asupra sudului insulei Sulawesi (centrul tarii), umfland cursurile de apa si scotandu-le din matca.



Zeci de sate au fost inundate, dar si o parte din capitala insulei, Makassar.



Sursa articol: agerpres.ro

