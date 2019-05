Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta in sedinta de joi Memorandumul „Initierea negocierilor cu Comisia Europeana privind documentele nationale de programare a finantarilor din fonduri europene 2021-2027”, care prevede, printre altele, o alocare de 30,599 miliarde de euro. Comisia Europeana are insa o serie de reticente…

- Fostul premier al Romaniei, Mihai Tudose (PRO Romania), l-a criticat in termeni duri pe liderul PSD, Liviu Dragnea. Mihai Tudose susține ca Liviu Dragnea minte foarte mult in ultimul timp.Citește și: Fondurile europene pentru Romania ar putea fi condiționate de respectarea statului de drept:…

- "Din 2017 si pana in prezent sunt peste 4,4 miliarde de euro platiti deja si rambursati de Comisia Europeana, iar aceasta inseamna o rata de absorbtie de peste 50% din intreg programul. Ne da sperante si continuand in acest ritm nu vom avea probleme de dezangajare. Pentru mine este extrem de important,…

- "Este absolut inacceptabil ca tocmai Iohannis sa atace PSD ca nu construiește spitale, in condițiile in care PNL, partidul care il susține in campania prezidențiala, a inchis zeci de spitale din Romania, redeschise apoi in guvernarea PSD. Este intolerabila insinuarea președintelui Iohannis…

- Fondurile europene sunt de importanța vitala pentru dezvoltarea Romaniei, de aici și o realitate simpla: fiecare dintre noi ar trebui sa știe o serie de lucruri despre aceste fonduri. Fie ca este vorba despre un beneficiar al rezultatelor și/sau al impactului pe care il pot avea finanțarile europene,…

- De asemenea, dezvoltarea capacitatilor de productie a energiei din surse regenerabile, combaterea somajului pe termen lung sau trecerea de la ocupare la pensionarea activa vor fi parte a noii viziuni de programare.In cadrul dezbaterii, oficialul MFE a prezentat prioritatile de investitii…

- Comisia Europeana a rambursat Romaniei in acest an 1,734 miliarde de euro, aceasta suma reprezentand fondurile utilizate de la bugetul de stat pentru acordarea schemelor de plati directe aferente anului de cerere 2018, a anuntat, miercuri, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit…

- Oficialii de la Bruxelles avertizeaza ca OUG 114/2018 contine modificari legislative care contravin recomandarilor specifice facute de Comisia Europeana in ceea ce priveste modalitatea de verificare a eligibilitatii cheltuirii banilor europeni. Reamintim ca un articol din OUG 114, introdus chiar in…