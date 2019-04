Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai cunoscute universitati de stat din Romania isi vor prezenta, in weekend, la Buzau, oferta educationala pentru anul universitar 2019-2020. In cadrul targului, gazduit de Muzeul Judetean Buzau, vor sosi cu standuri nu mai putin de 32 de institutii de invatamant superior din tara.

- Reprezentanti ai magistratilor romani se afla joi, la Bruxelles, pentru intalniri cu oficialii europeni pe tema situatiei din justitie si pentru o manifestatie si declaratii de presa in fata Palatului de Justitie, unde li se vor alatura colegii belgieni, anunta judecatorul Cristi Danilet."Reprezentanti…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, reprezentanti ai Comisiei Europene, ai Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, directori de banci, reprezentanti ai mediului de afaceri si ai mediului academic participa marti la cea de 23-a editie a Conferintei Europene pentru Guvernanta…

- Muzeul Județean Buzau organizeaza prima ediție a Targului de Oferte Educaționale a Universitaților de Stat din Romania. In perioada 12-13 aprilie 2019, unele dintre cele mai cunoscute Universitați de Stat din Romania iși vor prezenta la sediul instituției, oferta educaționala pentru anul universitar…

- Pe parcursul a doua zile, 21-22 martie 2019, in orasul lalelelor, Pitesti are loc in premiera, in Uniunea Europeana, “Reuniunea Directorilor pe Domeniul Gestionarii Chimicalelor”, o inițiativa lansata de Președinția Romaniei care speram a fi replicata și in urmatoarele Președinții. Reprezentanți ai…

- "Am inteles pe deplin nemultumirea oamenilor, tocmai din acest motiv am si accelerat si accelerez foarte mult proiectele din punct de vedere al elaborarii, implementarea lor, evaluarea licitatii pe care le avem in curs. Toate aceste lucruri au venit sa ne capaciteze si mai mult si sa ne faca sa intelegem…

- Meseria de sofer ramane cea mai cautata pe piata muncii din Romania, deficitul de candidati fiind generat si de atractivitatea sporita a joburilor de transport international, potrivit studiului "Indexul locurilor de munca", publicat de OLX. Conform cercetării, deficitul acut de candidaţi…

- Modificari in Legea Educației. O noua materie va fi introdusa in școli. Educația pentru sanatate și nutriție va fi inclusa in planurile de invațamant din Romania, incepand cu anul școlar 2020-2021, potrivit Legii 38/2019 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. O alta…